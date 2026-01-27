Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.0 комментариев
Баканов сообщил о предотвращении ошибки в орбите РОС благодаря спутнику «Бион-М»
Запуск спутника «Бион-М» № 2 позволил не допустить ошибку в выборе наклонения орбиты для Российской орбитальной станции (РОС), сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на форуме AMTExpo 2026.
Баканов сообщил, что запуск спутника «Бион-М» №2 позволил избежать ошибки при выборе наклонения орбиты для Российской орбитальной станции, передает ТАСС.
По его словам, аппарат был выведен на полярную орбиту с Байконура 20 августа, а приземлился в Оренбургской области 19 сентября.
Эксперимент проводился для анализа возможности запуска РОС на полярную орбиту. Баканов отметил: «Выяснилось, что радиационная нагрузка на полярной орбите превышает ту, на которой сейчас находится Международная космическая станция. Благодаря этому эксперименту мы смогли сделать выводы и не допустить ошибку в том наклонении орбиты, которую мы выбираем».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская орбитальная станция получит энергоисточники мощнее, чем на МКС.
Роскосмос утвердил развертывание Российской орбитальной станции на российском сегменте МКС.
Кононенко назвал спекуляцией версию о «космическом ударе» по США созданием РОС.