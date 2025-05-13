Глава РАН: Российская орбитальная станция получит энергоисточники мощнее, чем на МКС

Tекст: Мария Иванова

Новая Российская орбитальная станция (РОС) будет оснащена источниками энергии, значительно превосходящими по мощности те, что используются на Международной космической станции, рассказал президент Российской академии наук Геннадий Красников ТАСС.

Он уточнил: «Проект, который есть по РОС, он, конечно, намного выгоднее. Это не только новая орбита, которая очень важна с точки зрения (изучения) радиации. Но там еще и другие возможности по энергетике. Там почти на несколько порядков мощности будет больше, чем сегодня на МКС. Это будут солнечные батареи с высоким КПД».

Красников отметил, что новая орбита станции позволит проводить уникальные исследования, связанные с радиационным фоном. Кроме того, использование солнечных батарей с высоким коэффициентом полезного действия обеспечит станции высокий уровень энергообеспечения и позволит реализовать новые научные и технические проекты.

Ранее в апреле глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что первый модуль РОС уже находится в высокой степени готовности. Российская орбитальная станция должна заменить МКС и станет масштабным национальным проектом в области освоения космоса.

Ранее сообщилось, что власти США планируют снизить финансирование Международной космической станции к 2030 году и перейти к созданию коммерческих орбитальных станций.

Россия ведет переговоры о предоставлении своих технологий для строительства индийской орбитальной станции Bhartiya Antariksh Station.

Роскосмос в апреле заявил о планах отправить на Луну шесть автоматических аппаратов, включая миссии «Луна-26» и «Луна-30».