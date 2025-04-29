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Россия начала переговоры о помощи в создании индийской орбитальной станции
Роскосмос начал переговоры с Индией о сотрудничестве по космической станции
Россия обсуждает возможность предоставить свои технологии для строительства индийской орбитальной станции Bhartiya Antariksh Station, и переговоры уже находятся в активной фазе.
Россия готова оказать поддержку Индии в создании национальной орбитальной станции, пишет ТАСС.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что переговоры с Индийской организацией космических исследований (ISRO) уже начались и касаются использования российских технологий в проекте Bhartiya Antariksh Station (BAS).
«И мы ведем переговоры, в том числе с индийскими партнерами, о том, чтобы помочь им с их орбитальной станцией нашими технологиями», – отметил Баканов в интервью телеканалу «Россия-24». Руководитель госкорпорации подчеркнул, что российские специалисты обладают значительным опытом в строительстве орбитальных станций и готовы делиться им с индийскими коллегами.
Стороны пока не раскрывают подробности обсуждаемых технических решений и объемов возможного сотрудничества. Ранее Индия официально объявила о планах по созданию собственных долговременных орбитальных модулей, первый из которых планируется запустить к 2035 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, к инициативе по созданию Международной научной лунной станции присоединились 13 государств, включая страны БРИКС, например, Египет, Эфиопию и ЮАР, а Роскосмос объявил о планах отправить на Луну шесть автоматических аппаратов для проведения дистанционных и контактных исследований, включая миссии «Луна-26» и «Луна-30».