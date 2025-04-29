Роскосмос сообщил о предстоящем запуске шести аппаратов к Луне

Россия анонсировала запуск шести орбитальных и посадочных аппаратов к Луне

Tекст: Мария Иванова

Россия планирует запустить шесть автоматических аппаратов к Луне, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, передает ТАСС. Речь идет об орбитальных аппаратах «Луна-26» и «Луна-29», а также о посадочных аппаратах «Луна-27» №1 и №2, «Луна-28» и «Луна-30». Все они будут выполнять как дистанционные, так и контактные исследования Луны.

Баканов уточнил, что в рамках совместного проекта с Китаем по созданию Международной лунной станции, к которому уже присоединились 13 иностранных партнеров, планируется установка электростанции на поверхности Луны. По его словам, спутник Земли должен стать вторым форпостом человечества в космосе.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что освоение Луны – это один из самых больших вызовов с момента полета Юрия Гагарина. Решение этой задачи требует значительных кадровых, финансовых и административных ресурсов. Для успешного освоения Луны Баканов предложил объединить усилия стран БРИКС.

Ранее во вторник стало известно, что к инициативе по созданию Международной научной лунной станции присоединились 13 государств, включая страны БРИКС, такие как Египет, Эфиопия и ЮАР.

Между тем 24 апреля Китай впервые показал образцы лунного грунта, собранные с обратной стороны Луны.

Китайские власти обсуждают возможность создания атомной электростанции на Луне для обеспечения совместной с Россией базы энергией.