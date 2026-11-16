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    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американские студенты захотели назад в СССР

    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 16:24 • Новости дня

    Полиция ликвидировала лагерь протестующих против жилищного кризиса в Барселоне

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали палаточный лагерь на площади Каталонии в Барселоне, участники которого около полутора месяцев выступали против жилищного кризиса в Испании.

    В центре Барселоны прошла масштабная операция городской и каталонской полиции по ликвидации палаточного лагеря на площади Каталонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Europa Press.

    С площади вывели 295 человек, демонтировали около 150 палаток и вывезли 45 кг отходов.

    После выселения более ста участников протеста переместились на площадь Вилья-де-Мадрид, однако полиция потребовала от них уйти и оттуда. Затем часть группы направилась в район пляжа Барселонета, власти города отслеживают возможное появление нового лагеря на пляже Эспиго-дель-Газ.

    Лагерь на площади Каталонии просуществовал около полутора месяцев. Протестующие требовали обеспечить население доступным жильем и защитить арендаторов на фоне резкого роста цен на недвижимость и аренду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг около 4 млн рабочих вышли на первую за 14 лет всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса в Испании.

    В начале месяца испанские стражи порядка демонтировали палаточный городок протестующих против жилищного кризиса в Мадриде.

    В прошлом месяце протест из-за жилищного кризиса в Барселоне перерос в столкновения с полицией.

    13 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    @ Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на саммите ЕС в Дублине попыталась процитировать бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, однако приписала ему фразу, которую он никогда не произносил.

    «Как говорил министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко, сначала надо предъявить угрозы и ультиматумы, потому что потом всегда найдутся те, кто предложит нечто, чего у вас не было», – цитирует Каллас РИА «Новости».

    При этом советский дипломат таких слов не произносил. На самом деле глава евродипломатии описала «ловушку Громыко» – так на Западе называют переговорную тактику, при которой одна сторона выдвигает заведомо жесткие требования и затем выжидает, пока другая пойдет на уступки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России Константин Долгов указал на необходимость отставки Каллас из-за отказа учитывать требования Москвы по безопасности.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии исключила обсуждение с Россией и США архитектуры безопасности.

    Летом Каллас заявила о необходимости согласования жестких требований перед возможными переговорами с Москвой.

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    13 ноября 2026, 20:54 • Новости дня
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    AFP: Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Европейского союза на саммите в Дублине сформировали делегацию из представителей ряда европейских государств для участия в экспертных переговорах с российской стороной.

    В состав утвержденной делегации вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в объединение Британии, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Фактически европейские страны одобрили тот же самый состав группы, который летал на переговоры в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия пяти стран в представлении Европы на переговорах с Россией.

    В четверг российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    14 ноября 2026, 15:04 • Новости дня
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    @ Vladimir Andreev/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве стоит обсудить с европейскими странами их возможное участие в следующем раунде переговоров по Украине.

    «Было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В четверг президент Владимир Путин провел встречу в Москве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По итогам переговоров помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что страны Европы пытаются подключиться к мирному процессу.

    По словам Ушакова, европейцам необходимо определиться, хотят ли они войны или мира, поскольку пока их практические действия свидетельствуют о стремлении к продолжению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности присоединения европейских стран к мирным переговорам при демонстрации готовности к урегулированию. В тот же день канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о проведении предметных мирных переговоров с участием ЕС в ближайшие недели. В четверг помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого переговорщика.

    Комментарии (9)
    16 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    Дипломат оценил слова фон дер Ляйен о формате переговоров с Россией

    Дипломат Долгов: Евросоюз не понимает цели мирных переговоров

    Дипломат оценил слова фон дер Ляйен о формате переговоров с Россией
    @ Li Mangmang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Последние заявления европейских лидеров в контексте украинского кризиса говорят лишь об одном – участие в урегулировании нужно им для саботирования переговоров, а не для достижения реального прогресса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее ЕС заявил о намерении участвовать в переговорах по формату E5+ЕС.

    «Европейцев не пустили в зал переговоров в Абу-Даби, где проходила встреча представителей России, США и Украины», – напомнил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ. Он обратил внимание – тот факт, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен огласила формат желаемого участия в переговорном треке, вовсе не означает реальный допуск европейских представителей.

    Спикер также напомнил слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, что участие европейских стран в переговорах не обсуждалось на недавней встрече российского лидера Владимира Путина со спецпосланниками американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

    «Дело не в форматах присутствия Брюсселя за столом переговоров, а в создании, что называется, добавленной стоимости этого диалога», – указал он. В связи с этим спикер упомянул озвученное намерение представителей ЕС давить на Россию в ходе встреч.

    «Дипломатический трек существует не для того, чтобы пытаться оказывать коллективное воздействие на одну из сторон, а для поиска концепции новой архитектуры безопасности Европы. Пока в Брюсселе этого не поймут, на мой взгляд, европейским делегатам нечего делать за столом», – полагает Долгов.

    Более того, продолжил собеседник, в последние недели лидеры ЕС заявляли об отсутствии необходимости создавать новую архитектуру общеевропейской безопасности. «В связи с этим непонятно, что они вообще хотят обсуждать на переговорах», – подчеркнул спикер. По его мнению, почти все заявления лидеров ЕС, касающиеся переговорного трека, «больше похожи на фарс и попытку саботировать сам процесс».

    Кроме того, напомнил он, главы ряда государств Европы, проявляющих дипломатическую активность, в течение ближайшего года могут потерять свои посты. «Внутриполитический авторитет тех же Макрона и Мерца стремится к нулю. На этом фоне их попытки навязать свою концепцию Москве и Вашингтону выглядят еще более странными», – указал спикер.

    Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом на полях неформального саммита ЕС в Дублине сообщила, что европейская сторона намерена участвовать в переговорах по урегулированию украинского кризиса.

    «Мы обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией. Европа будет активно участвовать в этом процессе в формате E5+ЕС. Мы обеспечим максимальную поддержку Киеву и максимальное давление на Москву», – заверила дипломат в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    «Я приветствую возобновление импульса в продвижении трека к справедливому и прочному миру. Сильное европейское присутствие имеет важное значение. Мы договорились о создании команды – группы стран «Европа-5» плюс институты ЕС. Мы будем защищать как украинские, так и европейские интересы», – добавила она.

    Формат E5+ЕС предполагает участие в переговорах представителей Германии, Франции, Британии, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Евросовета. По данным Politico, их присутствие планируется на уровне советников по национальной безопасности.

    Также присутствовавший в Дублине Владимир Зеленский призвал правительства стран ЕС активизироваться для того, чтобы принять участие в мирных переговорах. «Нам необходимо убедиться, что Европа станет постоянным участником этих встреч», – сказал украинский деятель.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что выбранные странами Европы переговорщики не пытались установить контакт с Москвой. По его словам, представители ЕС смогут присоединиться к мирным переговорам, когда продемонстрируют реальную готовность способствовать урегулированию. Газета ВЗГЛЯД писала, как Москва в Абу-Даби начала переустройство европейской безопасности.

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    13 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    Медведев назвал главу евродипломатии Каллас слишком глупой для переговоров
    Медведев назвал главу евродипломатии Каллас слишком глупой для переговоров
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что главу евродипломатии Каю Каллас никто не видит в роли переговорщика от Европы из-за ее глупости, при этом Евросоюз пока не приглашали на переговоры по урегулированию.

    «Кая цитирует Громыко, пишет, что должна представлять Евросоюз и что «русские ее не хотят видеть» в этом качестве. Ее вообще никто не хочет, но не потому, что она «жесткий переговорщик», а потому, что она просто глупая», – заявил Медведев в Max.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что Каллас никто не хочет видеть в роли переговорщика от Европы.

    «И вообще, ЕС никто пока на переговоры не звал», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать кандидатуру Каллас в качестве переговорщика от Европы по Украине.

    Глава европейской дипломатии попыталась процитировать бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, приписав ему выдуманную фразу.

    В прошлом месяце Каллас закатила глаза при вопросе о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

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    14 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предстоящая встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне станет одним из важнейших событий начала XXI века, заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо. По его мнению, Франция сама лишила себя возможности участвовать в обсуждении нового мирового порядка, взяв курс на конфронтацию с Россией.

    Филиппо сравнил встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа с Ялтинской конференцией. «Но Франции там не будет», – подчеркнул политик. Он напомнил, что после Второй мировой войны Шарль де Голль добился для Франции влиятельного положения на мировой арене, передает ТАСС.

    По оценке Филиппо, нынешние власти республики растеряли это наследие. Политик призвал Париж признать ошибочность прежнего курса и возобновить диалог и торговлю с Москвой.

    Филиппо также высказался за участие Франции в переговорах по Украине и европейской безопасности в качестве постоянного члена Совбеза ООН. По его мнению, к обсуждению должны присоединиться и другие европейские страны, поскольку ни одно государство или представитель Еврокомиссии не может говорить от имени всей Европы.

    «На самом деле нас там нет, потому что мы сами этого хотим. Потому что с самого начала мы отказываемся от любых мирных переговоров», – заявил Филиппо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении Эммануэля Макрона переговорщиком.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность стать специальным посланником Европы на переговорах с Россией. Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

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    13 ноября 2026, 22:08 • Новости дня
    Европейский альянс информационных агентств исключил ТАСС
    Европейский альянс информационных агентств исключил ТАСС
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральная ассамблея Европейского альянса информационных агентств (EANA) по итогам тайного голосования лишила агентство ТАСС членства в организации, не уведомив российскую сторону и не указав мотивы решения.

    «Деградация ряда европейских структур продолжается. Примечательно, что правление Европейского альянса национальных агентств недавно направило в ТАСС письмо с угрозой исключения из структуры, в котором так и не смогло привести ни одного примера дезинформации со стороны нашего агентства», – сказал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

    В феврале 2022 года руководящий орган EANA – Совет альянса – сообщил ТАСС о приостановке членства, заявив, что из-за введенных Роскомнадзором ограничений российское агентство «действует вопреки назначению EANA, а именно не может больше выступать поставщиком непредвзятых новостей», передает ТАСС.

    Во время ассамблей EANA в 2022 и 2023 годах участники альянса уже обсуждали возможное исключение ТАСС, однако тогда за такую меру не набиралось достаточного количества голосов, в результате чего было решено ограничиться приостановкой членства российского агентства без его формального вывода из организации.

    EANA объединяет по одному новостному агентству от каждого европейского государства и был создан в 1956 году на конференции по медиатехнологиям в Страсбурге; органом управления является ежегодная Генеральная ассамблея и две конференции EANA в год. После исключения ТАСС и включения ELTA в альянсе осталось 33 участника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС подготовил новые санкции против российских банков и энергокомпаний.

    В четверг министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил о введении Европейским союзом нового пакета ограничительных мер против России 16 ноября.

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    14 ноября 2026, 09:19 • Новости дня
    Европа передала Украине 8 млрд евро доходов от активов России

    МИД: Европа передала Украине 8 млрд евро доходов от российских активов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа уже передала Киеву более 8 млрд евро, полученных от использования замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «С 2024 года эта структура [Euroclear] пошла еще дальше, согласившись стать соучастником преступной схемы по незаконному присвоению доходов от реинвестирования российских средств и их дальнейшему направлению на военные нужды киевского режима, который таким образом получил уже более 8 млрд евро», – заявил Биричевский ТАСС.

    Дипломат напомнил, что контакты с Euroclear были прекращены в конце 2022 года по инициативе Брюсселя. Это произошло, когда депозитарий заблокировал активы российского Центробанка, нарушив свои контрактные обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен заявила о серьезном репутационном ущербе для организации в случае изъятия российских активов.

    Ранее Евросоюзу предрекли необходимость привлечь более 40 млрд евро новых кредитов для поддержки Украины из-за нехватки доходов от российских активов.

    Также директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил о подготовке дополнительных мер защиты на случай изъятия Брюсселем основной части резервов.

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    16 ноября 2026, 11:45 • Новости дня
    Каллас решила косвенно влиять на переговоры с Россией

    Каллас пообещала влиять на переговоры с Россией вопреки отстранению

    Каллас решила косвенно влиять на переговоры с Россией
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила намерение участвовать в формировании позиции Евросоюза на переговорах с Россией и США по Украине, несмотря на решение европейских лидеров не включать ее в официальную делегацию.

    Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза планирует использовать свои ресурсы для контроля за ходом обсуждения украинского урегулирования, передает ТАСС.

    «Лидеры, конечно, приняли такое решение – решать им. Но я провожу встречи министров иностранных дел каждый месяц, у меня эксперты в дипслужбе ЕС, которые знают эти переговоры, которые работали с Россией, поэтому я могу продолжать работать по сути переговоров, чтобы сохранять их фокус на этом», – заявила Каллас перед встречей глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

    По ее мнению, европейским странам необходимо требовать прекращения огня в качестве предварительного условия для начала переговорного процесса, а также полностью отказаться от обсуждения архитектуры безопасности в Европе.

    На саммите в Дублине 13 ноября лидеры ЕС утвердили техническую делегацию для переговоров в формате «ЕС+Е5», куда вошли представители Еврокомиссии, Евросовета, Германии, Франции, Италии, Польши и Британии. Дипломатическая служба Каллас в эту группу не попала.

    Итальянский эксперт Андреа Бьянки отметил, что Евросоюз утратил дипломатические навыки и не способен сформировать адекватную позицию для диалога с Москвой или назначить приемлемого для всех переговорщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Брюсселе усомнились в компетентности главы европейской дипломатии Каи Каллас.

    В пятницу председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснили причины отсутствия Каи Каллас в переговорной группе.

    Глава европейской дипломатии призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности.

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    13 ноября 2026, 19:28 • Новости дня
    Глава МВД Литвы по ошибке объявил о высылке в Россию не того Иванова
    Глава МВД Литвы по ошибке объявил о высылке в Россию не того Иванова
    @ POOL UNION EUROPEENNE/AGENCE HANS LUCAS/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас принес извинения за публикацию неверных данных о депортации в Россию бывшего лидера движения «Единство» Валерия Иванова.

    Ведомство опубликовало извинения за ошибку, допущенную из-за получения министром неверных данных от пограничной службы, сообщает ТАСС.

    Изначально Мартинас Кателинас объявил о высылке из страны Валерия Иванова, который в 1988–1991 годах руководил общественно-политическим движением «Единство», выступавшим за сохранение членства республики в СССР.

    Впоследствии правоохранительные органы Литвы признали эту организацию антигосударственной, а суд лишил Валерия Иванова свободы на три года.

    Выяснилось, что в действительности депортации подвергся бывший советский военнослужащий Вильнюсского гарнизона Геннадий Иванов.

    В апреле он вышел на свободу после отбытия наказания за участие в вильнюсских событиях января 1991 года, которое местная юстиция расценила как антигосударственную деятельность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МВД Литвы Мартинас Кателинас попросил продлить участие военнослужащих в охране границы с Калининградской областью.

    Летом французские СМИ допустили принудительное возвращение в Вильнюс россиянина для рассмотрения прошения об убежище.

    В прошлом году суд в Литве приговорил к лишению свободы гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России.

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    13 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Каллас призвала страны ЕС отказаться от обсуждения безопасности с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности, назвав саму возможность подобных переговоров «ловушкой».

    По прибытии на неформальный саммит ЕС в Дублине глава европейской дипломатии призвала страны объединения не вести диалог с Москвой по вопросам архитектуры европейской безопасности, передает ТАСС.

    «Любое обсуждение европейской архитектуры безопасности лишь отвлечет внимание от главного требования Брюсселя – сначала объявить прекращение огня, и только потом говорить обо всем остальном», – заявила Каллас.

    Она добавила, что вероятность проведения подобных консультаций является «ловушкой Москвы», поэтому европейским странам не следует слушать Россию в этом вопросе. При этом глава евродипслужбы подтвердила намерение возглавить возможные переговоры Евросоюза с Москвой, так как считает себя сильным переговорщиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об исключении Евросоюзом себя из переговорного процесса своей поддержкой Киева.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении объединения сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до перемирия.

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    13 ноября 2026, 20:09 • Новости дня
    Дегтярев заявил о скоординированной атаке Европы и Канады на российский спорт
    Дегтярев заявил о скоординированной атаке Европы и Канады на российский спорт
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал введение визовых ограничений для отечественных атлетов со стороны ряда европейских государств и Канады скоординированной атакой.

    Министр отметил, что страны Запада пытаются не допустить российских спортсменов до международных турниров, передает ТАСС. «Мы сейчас фактически свидетели скоординированной атаки ряда европейских стран и примкнувшей к ним Канады по недопуску наших хоккеистов», – сказал Дегтярев.

    По его словам, окончательное решение об участии атлетов принимают международные спортивные федерации, а не власти отдельных государств.

    Руководитель ведомства подчеркнул, что требующие визовых ограничений страны, в частности Финляндия, пострадают от собственных действий.

    Дегтярев добавил, что 22 организации по олимпийским видам спорта уже разрешили россиянам выступать под национальным флагом и с гимном.

    Он также напомнил о поручении президента отстаивать интересы отечественных атлетов в международных судах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу исполняющий обязанности премьера Швеции Ульф Кристерссон допустил введение ограничений на въезд российских спортсменов.

    Российская дипмиссия в Хельсинки назвала запрет на въезд атлетов в Финляндию дискриминационным шагом.

    В четверг Дегтярев заявил о риске десятилетнего бана для финской стороны из-за недопуска россиян на турниры.

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    13 ноября 2026, 22:31 • Новости дня
    Кошта и фон дер Ляйен отказали Каллас в праве вести переговоры с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Дублине объяснили, почему руководитель дипслужбы Евросоюза Кая Каллас не будет представлять ЕС в переговорах с Россией.

    Кошта и фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС публично отказали главе европейской дипломатии в праве возглавлять переговоры Евросоюза с Россией, передает ТАСС.

    Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Каллас, что по базовым документам Евросоюза именно она должна вести переговоры с Россией, Кошта сослался на распределение полномочий между институтами ЕС.

    «Базовые соглашения ЕС ясны. Председатель Европейского совета представляет Евросовет и представляет Евросоюз в сфере внешней политики и политики безопасности на уровне глав государств, а глава Еврокомиссии представляет Еврокомиссию, которая в свою очередь представляет страны Евросоюза на уровне глав государств в вопросах, связанных с делами Евросоюза», – сказал Кошта.

    Фон дер Ляйен поддержала позицию председателя Евросовета и отметила, что решение о представителях принято самими странами и институтами ЕС, подчеркнув, что 27 суверенных государств Евросоюза и его структуры сами определили, кто будет их представлять на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив подготовку возможного обсуждения архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Кошта сообщил о согласовании делегации Евросоюза на экспертных переговорах по Украине.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов рассматривать главу евродипломатии Каю Каллас в роли переговорщика от Европы по урегулированию конфликта.

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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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    16 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Болгария вывела два российских банка из-под европейских санкций

    Болгария вывела два банка в России из-под санкций Евросоюза

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова заявила, что София вывела Первый инвестиционный банк и Инвестиционно-корпоративный банк из-под санкций Евросоюза.

    Болгария вывела из-под санкций Евросоюза Первый инвестиционный банк и Инвестиционно-корпоративный банк в России, передает ТАСС.

    «Эти банки – болгарская собственность, собственность болгарских компаний. Они не оперируют финансовыми средствами граждан, которые попадают в санкционные списки. В большей степени способ, которым они встроены в работу в России, не позволяет им вывести свои средства», – сказала Петрова-Чамова перед встречей глав МИД стран ЕС.

    По словам министра, в случае введения ограничений кредитные организации могут утратить свои активы. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подтвердила отказ Софии предоставлять Украине военную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе Софии присоединяться к объединению государств по военной и финансовой поддержке Киева.

    Тогда болгарские власти сформировали перечень из трех пунктов для отклонения очередного антироссийского санкционного пакета Евросоюза.

    В июне правительство страны отказалось одобрять новые европейские ограничения из-за угрозы ущерба государству.

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