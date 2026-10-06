В ходе протестов в Барселоне пострадали 28 полицейских

В Барселоне 28 полицейских пострадали в столкновениях с протестующими

Tекст: Мария Иванова

Столкновения начались после того, как полиция потребовала от участников акции разойтись. В ответ протестующие стали бросать в стражей порядка стеклянные бутылки и поджигать мусорные контейнеры, пишет Pais.

В результате беспорядков полиция задержала 13 человек, среди которых один несовершеннолетний. 28 полицейских получили легкие травмы, отмечает РИА «Новости».

В последние дни Испанию охватили массовые акции протеста, вызванные жилищным кризисом. В минувшую субботу демонстрации состоялись в десятках городов страны. По данным властей, в Мадриде на улицы вышли около 70 тыс. человек, в то время как организаторы сообщили о 500 тыс. участников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суд в Мадриде отказался немедленно снести палаточный лагерь протестующих.

В субботу жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в городах Испании.

В прошлом месяце Европейская комиссия признала наличие острого жилищного кризиса в ЕС.