На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.0 комментариев
В ходе протестов в Барселоне пострадали 28 полицейских
В Барселоне 28 полицейских пострадали в столкновениях с протестующими
Протест из-за жилищного кризиса в Барселоне перерос в столкновения с полицией, в результате которых 28 сотрудников правоохранительных органов получили травмы.
Столкновения начались после того, как полиция потребовала от участников акции разойтись. В ответ протестующие стали бросать в стражей порядка стеклянные бутылки и поджигать мусорные контейнеры, пишет Pais.
В результате беспорядков полиция задержала 13 человек, среди которых один несовершеннолетний. 28 полицейских получили легкие травмы, отмечает РИА «Новости».
В последние дни Испанию охватили массовые акции протеста, вызванные жилищным кризисом. В минувшую субботу демонстрации состоялись в десятках городов страны. По данным властей, в Мадриде на улицы вышли около 70 тыс. человек, в то время как организаторы сообщили о 500 тыс. участников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суд в Мадриде отказался немедленно снести палаточный лагерь протестующих.
В субботу жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в городах Испании.
В прошлом месяце Европейская комиссия признала наличие острого жилищного кризиса в ЕС.