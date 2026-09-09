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    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

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    Василий Авченко Василий Авченко Зачем железная дорога на золотую Колыму

    На Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, объявили о планах прокладки железнодорожной линии в Магадан. Единственная реакция на это у дальневосточных северян – давно пора!

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США франкенштейны на боевом дежурстве

    «Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.

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    9 сентября 2026, 16:51 • Новости дня

    ЕК признала наличие острого жилищного кризиса в ЕС

    ЕК: Недостаточная доступность жилья стала одной из самых насущных проблем в ЕС

    ЕК признала наличие острого жилищного кризиса в ЕС
    @ Valeria Ferraro/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия признала наличие острого жилищного кризиса в городах Европейского союза, который снижает общую конкурентоспособность объединения.

    ЕК констатировала наличие серьезных проблем с обеспечением доступным жильем в городах Евросоюза, передает ТАСС. «Для европейцев одной из самых насущных проблем стала недостаточная доступность жилья. По данным Eurobarometer, более 50% жителей городов считают вопрос жилья актуальной проблемой, требующей срочного решения», – говорится в заявлении ЕК.

    Жилищный кризис негативно влияет на конкурентоспособность Евросоюза, ограничивая мобильность рабочей силы и возможности для обучения. В связи с этим Еврокомиссия предлагает принять меры против действий, сокращающих фонд доступного долгосрочного жилья, особенно в популярных туристических центрах.

    Соответствующие инициативы будут направлены в Европарламент и Совет ЕС.

    В конце августа европейские власти начали разработку инициативы для борьбы с сервисами краткосрочной аренды жилья.

    За прошедшее десятилетие затраты девелоперов на возведение новых зданий в Евросоюзе увеличились почти наполовину.

    В феврале посол России в Гааге Владимир Тарабрин рассказал о дефиците сотен тысяч домов в Нидерландах из-за антироссийских санкций.

    8 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол Барбин вручил ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский посол Владимир Барбин передал ноту протеста в МИД Дании из-за травли детей, обучающихся в школе при дипломатической миссии.

    Барбин посетил датское министерство иностранных дел. В ходе визита дипломат обратил внимание на недопустимость нападок со стороны местных политиков и прессы на организацию учебного процесса в школе при посольстве, передает ТАСС.

    В ведомство была передана соответствующая нота. Дипломат подчеркнул, что «определение российских образовательных стандартов и содержания учебных программ является внутренним делом Российской Федерации».

    Травля образовательного учреждения, по словам посла, воспринимается как намеренное провоцирование враждебных настроений в датском обществе по отношению к дипломатической миссии. Подобные действия ставят под угрозу безопасность учащихся и педагогов.

    Барбин потребовал от датской стороны принять все надлежащие меры для обеспечения безопасности и предотвращения всякого нарушения спокойствия посольства. Дипломат сослался на положения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здания российской дипмиссии и школы в Копенгагене неоднократно обливались краской. Ранее власти Дании угрожали изъять участок под российским посольством.

    До этого Барбин назвал невозможным поддержание нормальных отношений с королевством.

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    8 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию

    Лавров: В случае нападения Европы на Россию война будет короткой

    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров исключил намерения Москвы атаковать европейские государства, пообещав стремительный ответ в случае проявления агрессии со стороны Запада.

    Российская сторона не планирует вступать в вооруженный конфликт со странами Европы, подчеркнул Лавров, передает ТАСС. При этом западные элиты постоянно заявляют о готовности к боевым действиям против Москвы к 2030 году, указал он.

    «Что касается европейской наглости, они так «петушатся», что создают впечатление, будто как они решат, так и будет», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    Дипломат напомнил слова президента России Владимира Путина о миролюбивой позиции государства. По словам главы МИД, если европейцы все же решатся на агрессию, конфликт приобретет принципиально иной характер и завершится очень быстро.

    Ранее Лавров предупредил о риске применения нетрадиционных видов вооружения при нападении объединенной Европы на Россию. В случае военной агрессии со стороны европейских стран Москва применит все доступные средства для полноценного жесткого ответа.

    До этого министр иностранных дел исключил наличие у российского руководства планов вооруженного столкновения с европейскими государствами.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    7 сентября 2026, 10:26 • Новости дня
    Каллас отменила запуск влиятельной группы по обороне ЕС

    Politico: Страны ЕС вынудили Каллас отменить запуск новой оборонной группы

    Каллас отменила запуск влиятельной группы по обороне ЕС
    @ Ansgar Haase/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас была вынуждена отменить запуск новой группы бывших политических и военных лидеров под давлением стран – членов Евросоюза.

    Отмена мероприятия стала очередным ударом по позициям Каллас, которая ведет закулисную борьбу против франко-германских планов реформировать Европейскую службу внешних действий (EEAS) – дипломатический корпус ЕС, передает Politico. Формально эти планы должны укрепить роль Каллас, но ее сторонники опасаются, что Европейская комиссия получит больший контроль над внешней политикой блока.

    По словам официального представителя ЕС, причиной отмены стало давление со стороны некоторых столиц. «Некоторые государства-члены посчитали, что сейчас не время для такой инициативы. После обсуждения с министрами мы решили не продолжать эту инициативу и рассматриваем новые способы взаимодействия с государствами-членами», – заявил представитель.

    Презентация группы должна была состояться в понедельник в Брюсселе, в библиотеке Сольве, с участием около 150 представителей институтов ЕС, аналитических центров, научных кругов и НАТО. Группу планировали поручить возглавить экс-генсеку НАТО Андерсу Фогу Расмуссену, а в ее состав должны были войти бывшие министры обороны, в том числе экс-глава Минобороны Эстонии Юри Луйк и бывшая министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

    Ожидалось участие представителей Германии, а также стран вне ЕС – Британии и Украины. Инициатива задумывалась как часть перезапуска EEAS, где недавно сменилось руководство: новым генсеком стала экс-министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, а заместителем по вопросам обороны – бывший постпред Франции при НАТО Давид Свах.

    Некоторые дипломаты предупреждали о риске пересечения работы новой группы с деятельностью комиссара по обороне Андрюса Кубилюса, который уже регулярно проводит встречи с аналитиками и бывшими лидерами. Один из источников связал отмену с недостаточной проработкой инициативы в отдельных столицах, тогда как другой чиновник ЕС утверждал, что причиной стал внутриполитический спор в Италии из-за возможного состава участников группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас выступила против франко-германской инициативы по реформированию внешнеполитической службы Евросоюза из-за риска усиления контроля Еврокомиссии.

    Ранее глава евродипломатии сообщала о планах создания совместной с НАТО экспертной группы высокого уровня для устранения военных проблем Европы.

    Издание Euronews при этом указывало, что за грядущим ослаблением позиций Каллас, вероятно, стоит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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    8 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Politico: ЕС решил заменить кукурузу c Украины на кукурузу из США
    Politico: ЕС решил заменить кукурузу c Украины на кукурузу из США
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны вынуждены закупать кукурузу в Соединенных Штатах вместо Украины для обеспечения животноводства, к этому привели проблемы с экспортом украинской продукции, пишет Politico.

    Остановка экспорта украинской сельхозпродукции через порты Одессы вынуждает европейских покупателей переориентироваться на американский рынок, передает РБК со ссылкой на Politico.

    Из-за засухи в Западной и Центральной Европе возник дефицит кукурузы для кормления скота и птицы.

    «Евросоюз намерен импортировать около 25 млн тонн кукурузы в период с июля 2026 года по июнь 2027-го против 19,3 млн за предыдущие 12 месяцев», – сообщила представитель Еврокомиссии по сельскому хозяйству Луиз Боуги.

    Обычно Украина поставляет около половины объема, необходимого ЕС.

    Доставка зерна с Украины наземным транспортом медленна и дорогостояща, а морские пути недоступны. В результате в июле и августе доля американской кукурузы составила более двух пятых импорта в ЕС.

    Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что закрытие черноморского маршрута приведет к невозможности экспорта 30 млн тонн продукции на сумму более 10 млрд долларов.

    Это снизит ВВП страны на 5%, а без доходов от продаж до 7 млн гектаров земли могут остаться незасеянными в следующем сезоне.

    Напомним, работа крупных черноморских портов Украины оказалась парализована.

    Прекращение работы морского коридора привело к падению объемов поставок зерна на 70%.

    В результате блокировки путей на Украине спрогнозировали критическую нехватку складских мощностей.

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    8 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Евросоюз и Канада объединились для противодействия влиянию США и Китая

    Bloomberg: ЕС и Канада объявят о стратегическом альянсе против США 16 сентября

    Евросоюз и Канада объединились для противодействия влиянию США и Китая
    @ Martin Bertrand/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз и Канада готовятся заключить стратегическое партнерство для совместного противостояния политическому и экономическому влиянию Соединенных Штатов и Китая, пишет Bloomberg.

    Евросоюз и Канада готовятся объявить 16 сентября о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий, сообщает агентство Bloomberg. Цель партнерства заключается в совместном противостоянии экономическому и политическому давлению со стороны США и Китая.

    «Европейский союз и Канада работают над новым всеобъемлющим форматом отношений – от торговли до безопасности, стремятся создать новый альянс для противовеса глобальной политике силы, в которой доминируют США и Китай», – отмечается в сообщении.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует представить эти планы во время ежегодного выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге. В мероприятии примет участие премьер-министр Канады Марк Карни, который выступит перед европейскими законодателями на следующий день, отмечает агентство.

    Оттава и Брюссель намерены достичь глубокого правового и экономического сближения без вступления Канады в Евросоюз. Соглашение затронет торговлю, цепочки поставок, критически важное сырье, безопасность, оборону, освоение космоса и научные исследования. В октябре стороны планируют провести саммит в Канаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни обвинил США в развязывании торговой войны. Американский президент Дональд Трамп ввел 50-процентные пошлины на канадские товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении эпохи европейского оборонного аутсорсинга.

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    9 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    Кремль предсказал Европе нехватку газа и новые ценовые рекорды
    Кремль предсказал Европе нехватку газа и новые ценовые рекорды
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские подземные хранилища газа не получится заполнить до наступления зимы даже при максимальных темпах закачки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля обратил внимание на сложную ситуацию с энергоресурсами в зарубежных странах, передает ТАСС.

    По его словам, текущий уровень биржевых цен на топливо достигает 950 долларов за тысячу кубометров.

    «Европейцы находятся сейчас в очень сложном положении, об этом неоднократно говорилось. У них проблемы с закачкой подземных хранилищ газа. И даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы», – сказал представитель Кремля.

    Он также добавил, что нынешняя стоимость энергоносителей на бирже не является предельной. Новые ценовые максимумы еще впереди, и европейские государства отдают себе в этом отчет, подчеркнул он.

    В начале сентября запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

    В середине августа заполненность резервуаров опустилась до отметки чуть более 60%.

    Представители Газпрома предупредили об угрозе стабильному энергоснабжению региона будущей зимой.

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    8 сентября 2026, 15:33 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник днем биржевые цены на газ в Европе ускорили рост, поднимаясь на 2,7% и превышая 904 доллара за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF, представляющему крупнейший в Европе распределительный центр в Нидерландах, открыли торги у отметки в 878,9 доллара, показав снижение на 0,2%, передает РИА «Новости». К 9.02 мск показатель вырос до 886,1 доллара, прибавив 0,6%.

    Позднее, к 14.49 мск, стоимость газа достигла 904,4 доллара, увеличившись на 2,7%. Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 880,7 доллара за тысячу кубометров.

    Напомним, 1 сентября биржевые цены на газ в Европе приблизились к 854 долларам за тысячу кубометров.

    На следующий день стоимость голубого топлива впервые почти за два года превысила отметку в 900 долларов.

    В четверг котировки октябрьских фьючерсов на нидерландском хабе TTF снизились до 876 долларов.

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    8 сентября 2026, 16:15 • Новости дня
    Россиянина задержали в Румынии по подозрению в шпионаже
    Россиянина задержали в Румынии по подозрению в шпионаже
    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Румынские спецслужбы задержали гражданина России по подозрению в подготовке диверсии на территории нескольких уездов страны.

    Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии задержало гражданина России, который якобы тайно фотографировал боевую технику союзных войск, передает ТАСС. «Российский гражданин задержан по подозрению в сборе информации военного характера», – говорится в сообщении управления.

    Следователи считают, что 40-летний мужчина тайно снимал передвижения техники на базах в Клуже, Констанце, Кэлэраше, Илфове и Бухаресте.

    Румынская служба безопасности в свою очередь обвинила гражданина России в подготовке диверсии. Подозреваемый находился под пристальным наблюдением спецслужб с февраля 2026 года в рамках масштабного расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецслужбы Румынии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России в мае 2024 года. В свою очередь годом позже российские силовики поймали в Сочи собиравшего данные для Украины румынского шпиона.

    В июле суд признал иностранца виновным в шпионаже и назначил ему 15 лет лишения свободы, отбывать которые придется в исправительной колонии строгого режима.

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    7 сентября 2026, 12:37 • Новости дня
    Захарова высмеяла идею Евросоюза создать антироссийскую «группу мудрецов»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над отказом Евросоюза формировать антироссийскую группу экспертов, предложенную главой европейской дипломатии Каей Каллас.

    «Там, где Каллас, про мудрость можно забыть», – сказала Захарова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Каллас анонсировала создание совместной экспертной группы Евросоюза и НАТО для решения военных проблем.

    Позже страны-члены союза вынудили главу евродипломатии отменить запуск этого объединения.

    До этого Захарова в ответ на антироссийские заявления европейской чиновницы напомнила о возможности лечения фобий.

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    7 сентября 2026, 06:59 • Новости дня
    Замглавы МИД Грушко: Российский СПГ все еще поступает в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский сжиженный природный газ продолжает поступать в страны Евросоюза, однако нынешние объемы поставок значительно уступают показателям, которые были в прошлом, заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

    «Что касается общей картины, действительно, наш СПГ идет», – приводит слова Грушко РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что нынешние объемы экспорта в страны ЕС несопоставимы с прежними уровнями. Тогда доля России в газовом балансе Евросоюза достигала примерно 40%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первой половине 2026 года страны Евросоюза импортировали рекордные 9,89 млн тонн российского СПГ с проекта «Ямал СПГ».

    По данным финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха CREA, Евросоюз к концу июля оставался крупнейшим покупателем российского СПГ с долей 49% в его общем экспорте.

    В июне объем поставок сжиженного и трубопроводного газа из России в страны Евросоюза составил 1,35 млрд евро после 1,5 млрд евро месяцем ранее.

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    8 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    Лавров сравнил появление европейцев на встрече в Киеве с роялем в кустах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сравнил с роялем в кустах внезапное появление европейских представителей на переговорах американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Уиткофф и Кушнер после визита в Москву отправились на Украину, где встретились с Зеленским, передает РИА «Новости». Вскоре к ним присоединились делегаты из Франции, Британии и Германии.

    «У нас говорят – рояль в кустах», – сказал министр в эфире Первого канала, оценивая внезапное появление европейских представителей. Глава МИД России также подчеркнул, что Европа упустила все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса, начиная с 2013 года, и вернуть доверие будет крайне сложно.

    По словам Лаврова, европейский план заключается в сохранении агрессивного неонацистского режима на Украине. Он отметил, что российский народ не сможет принять подобную развязку, так как консолидация таких «европейских ценностей», как нацизм и русофобия, недопустима.

    В Кремле высоко оценили итоги московской встречи Владимира Путина со спецпосланниками президента США.

    Американские СМИ сообщили о планах Вашингтона завершить украинский конфликт до наступления зимы.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее обвинил европейские страны в стремлении сохранить режим Владимира Зеленского.

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    8 сентября 2026, 13:16 • Новости дня
    Провал оборонной инициативы нанес удар по позициям Каллас

    Politico: Отмена создания оборонной группы ЕС стала ударом для Каллас

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас столкнулась с сопротивлением стран ЕС при попытке создать группу по обороне, сообщила Politico.

    Отмена создания группы «высокого уровня» с участием бывших политических и военных руководителей стран ЕС стала ударом по позициям главы европейской дипломатии, передает РИА «Новости».

    В начале сентября Кая Каллас предложила создать группу для устранения пробелов в военных возможностях Европы. Однако, по информации Politico, ряд стран вынудил ее отменить инициативу.

    «Отмена, объявленная менее чем через 48 часов до запланированного запуска группы, стала новым ударом для главного дипломата блока, которая и без того находится в борьбе за влияние с Еврокомиссией Урсулы фон дер Ляйен», – отмечает издание.

    Инициатива обострила отношения Каи Каллас с национальными правительствами. Ранее СМИ сообщали о переходе в открытую фазу борьбы за влияние между ней и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отменила создание группы высокого уровня по вопросам обороны из-за недовольства ряда стран.

    Несколькими днями ранее она отвергла инициативу Франции и Германии по реформированию внешнеполитической службы ЕС.

    Европейские государства обсуждают возможность масштабной перестройки данного ведомства на фоне низкой эффективности.

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    7 сентября 2026, 16:25 • Новости дня
    В ЕК отказались подтверждать введение безвиза с Арменией к 2029 году

    Представитель ЕК Пиньо отказалась подтверждать безвиз для Армении с 2029 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель европейской комиссии Паула Пиньо сочла преждевременным устанавливать точные сроки либерализации визового режима для граждан Армении.

    В Брюсселе пока не готовы назвать точную дату отмены виз для армянских граждан, сообщила Пиньо, передает РИА «Новости». Представители объединения не смогли гарантировать появление новых правил пересечения границы к 2029 году.

    «Слишком ли рано предвидеть, будет ли 2029 год или другая дата моментом либерализации визового режима. Я бы сказала, что так и есть, еще слишком рано для такой точности», – заявила Пиньо на брифинге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал добиться полной отмены визового режима с европейскими странами в течение двух лет.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен запланировала визит в Ереван для демонстрации поддержки армянского правительства.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин призвал республику определиться с проведением референдума о вступлении в Евросоюз до конца года.

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    8 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    ЕК одобрила заявку Киева на ракеты ЗРК Patriot в рамках фонда на 90 млрд евро

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия одобрила заявку Киева на приобретение ракет для ЗРК Patriot за счет средств из программы финансирования Евросоюза объемом 90 млрд евро, пишут украинские СМИ.

    Прежде чем средства будут фактически выданы, украинской стороне предстоит подать на проверку в Еврокомиссию контракты на закупку ракет. Только после этой процедуры Брюссель примет окончательное решение о выделении финансирования, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия ранее отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева из-за правила приоритета европейских производителей.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее сообщила о новом запросе Украины на выделение нескольких миллиардов евро для приобретения систем ПВО, включая ракеты для Patriot.

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    7 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    МИД: Евросоюз превратил права человека в оружие против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Евросоюз в открытом использовании правозащитной тематики в качестве инструмента политического давления на Москву.

    Захарова прокомментировала недавний документ Евросоюза о правах человека. Речь идет о докладе высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности за 2025 год.

    В опубликованном на сайте министерства комментарии Захарова обратила внимание на отдельный раздел доклада, посвященный России. По ее словам, европейские чиновники открыто используют правозащитную тематику в политических целях.

    «По сути ЕС прямым текстом заявляет о своих усилиях по вепонизации проблематики прав человека для оказания давления на Россию», – подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

    В прошлом месяце МИД России назвал диагнозом игнорирование Евросоюзом нарушений прав человека.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел абсурдными попытки Запада оказывать давление на Москву.

    Ранее российские дипломаты указывали на наличие системных проблем с правами национальных меньшинств внутри самого ЕС.

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    США готовят Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике

    Размещение в Норвегии южнокорейских самоходных установок и американского комплекса Mk 70 превращает королевство в новый военный плацдарм НАТО у границ России. Эксперты предупреждают, что дальность соответствующих ракет позволяет угрожать Северному флоту и стратегической авиации. Чем опасны универсальные пусковые установки, зачем альянс усиливается в Арктике и какой ответ может подготовить Москва? Подробности

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    Новые ракеты усиливают роль боевых вертолетов в зоне спецоперации

    Россия впервые показала за рубежом сразу несколько образцов новейшего оружия – в том числе уже испытанных в зоне спецоперации. Наиболее интересные среди них – новые виды крылатых ракет. В чем их особенность и почему перед нами демонстрация новой роли боевых вертолетов? Подробности

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    Шведские политики испуганы русской женщиной

    Очаровательная блондинка русского происхождения внезапно для самой себя и ее мужчины стала важным политическим фактором за несколько дней до предстоящих в Швеции парламентских выборов. Кто такая Полина Малаберг, почему ее голословно обвиняют в угрозе «безопасности шведского народа» и что именно шведы вот уже двести лет не могут простить России? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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