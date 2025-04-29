Роскосмос сообщил о вступлении 13 стран в лунный проект

Роскосмос: К России и Китаю в проекте лунной станции присоединились 13 стран

Tекст: Мария Иванова

Тринадцать стран, включая Белоруссию, Пакистан, Азербайджан, Венесуэлу, ЮАР, Египет, Таиланд, Сербию, Никарагуа, Сенегал, Джибути, Эфиопию и Боливию, присоединились к российско-китайскому проекту Международной научной лунной станции, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС. Среди новых участников есть представители БРИКС – Египет, Эфиопия и ЮАР, передает РИА «Новости».

Баканов подчеркнул, что в России накоплен уникальный опыт в изучении Венеры, Луны и Марса, а отечественные технологии могут стать платформой для международных космических программ БРИКС. Он также отметил успехи Китая, Индии и ОАЭ в освоении Марса и Луны.

Глава «Роскосмоса» призвал к укреплению сотрудничества в подготовке кадров для космической отрасли и развитию совместных образовательных программ. По его словам, в российских университетах обучаются более 85 тыс. студентов из стран БРИКС, свыше половины из которых – граждане Китая и Индии.

Напомним, 24 апреля Китай впервые показал образцы лунного грунта, собранные с обратной стороны Луны.

Между тем власти Китая обсуждают создание атомной электростанции на Луне для энергоснабжения совместной с Россией базы.

Как отметил гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко, для строительства такой базы сначала потребуется создать орбитальную станцию для отработки лунных навигационных технологий и систем координат.