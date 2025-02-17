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Ученый заявил о необходимости орбитальной станции для строительства базы на Луне
Ученый: Строительству базы на Луне должно предшествовать появление орбитальной станции
Для строительства базы на Луне требуется предварительное создание орбитальной станции для отработки навигационных технологий и систем координат, заявил гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.
Донченко отметил, что длительное пребывание человека на Луне невозможно без точной навигационной системы. Для этого необходимо создать орбитальную станцию на окололунной орбите, где будут отработаны нужные технологии, передает РИА «Новости».
По словам Донченко, ошибочная система координат может привести к серьезным последствиям. Он подчеркнул, что в первую очередь должна появиться орбитальная станция для тестирования и корректировки системы навигации, после чего можно будет приступить к строительству базы на поверхности Луны.
Донченко указал, что постоянно действующая база на Луне потребует точной координатной системы для посадки кораблей в одно и то же место. Несмотря на небольшое отставание от США, Россия активно работает над развитием этих технологий, стремясь создать нечто новое и более совершенное.
Кроме того, ВНИИФТРИ совместно с институтом «Роскосмоса» разрабатывают прибор для измерения расстояния до Луны. Эти данные станут основой для создания лунной координатной системы. Однако, как отметил Донченко, часы, разработанные для Луны, не смогут работать на Марсе из-за космических излучений и тяжелых заряженных частиц, влияющих на их работу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Москве завершился международный изоляционный эксперимент SIRIUS-23, длившийся 366 дней, в ходе которого шесть членов экипажа имитировали полет на Луну и провели более 70 научных исследований, включая работу с антропоморфными роботами.
Между тем российский космонавт Сергей Прокопьев выразил мнение, что видеоматериалы высадки американцев на Луну могли быть сняты в студийных условиях.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новому главе Роскосмоса предстоит сделать Солнечную систему русской.