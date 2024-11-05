Космонавт Прокопьев допустил, что кадры высадки американцев на Луну сняли в павильоне

Tекст: Алексей Дегтярев

Американцы действительно побывали на Луне, однако же кадры их высадки могли быть сняты в павильоне, сказал космонавт, передает ТАСС.

Он отметил, что в Соединенных Штатах есть правило – отчитываться перед налогоплательщиками. «В те времена камеры GoPro не было, и достаточно сложно было снять полномасштабный фильм, как они это сделали. Скорее всего, это было сделано в павильоне, чтобы людям показалось, что действительно съемки [на Луне]», – сказал космонавт.

При этом сам визит американцев на Луну сомнению не подлежит, он подтверждается автоматическими станциями.

В мае 2024 года в Аргентине первым секретарем комиссии по науке, технологиям и производственным инновациям стала сторонница теорий заговора и плоскоземельщик Лилия Лемуан. Она отрицает высадку человека на Луну.