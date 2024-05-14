Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.6 комментариев
В Аргентине секретарем комиссии по науке стала сторонница теории плоской Земли
Первым секретарем комиссии по науке, технологиям и производственным инновациям палаты депутатов Аргентины стала национальный представитель Лилия Лемуан, после этого назначения на пост ее видео, опубликованное в январе 2019 года, стало вирусным.
В видео она распространяет теории заговора, не имеющие никакого научного обоснования. Так, Лемуан говорит о теории плоской Земли, о том, что человек не достиг Луны, а также о том, что Антарктида представляет собой стену льда вокруг плоской Земли, сообщает издание Chequeado.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил на должность премьера страны открытого гея Габриэля Атталя.