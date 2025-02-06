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    6 февраля 2025, 18:30 • Общество

    Новому главе Роскосмоса предстоит сделать Солнечную систему русской

    Новому главе Роскосмоса предстоит сделать Солнечную систему русской
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Андрей Резчиков

    Вместо Юрия Борисова Роскосмос возглавил Дмитрий Баканов, который в последние годы курировал в Минтрансе вопросы инновационного развития, включая проекты по беспилотному транспорту. Борисов, при котором продолжилась череда безаварийных пусков ракет, задал высокую планку. Что ждут эксперты от нового главы Роскосмоса и какие задачи ему придется решать в первую очередь?

    Президент России Владимир Путин в четверг освободил Юрия Борисова от должности гендиректора Роскосмоса и назначил вместо него 39-летнего Дмитрия Баканова, который до этого занимал пост замминистра транспорта.

    Баканов – выпускник Санкт-Петербургского госуниверситета экономики и финансов, кандидат экономических наук. Еще во время учебы работал финансовым аналитиком в различных организациях, а с 2008 года в ОАО «Ситроникс» (одна из крупнейших технологических компаний России) прошел путь от специалиста департамента внутреннего контроля и аудита до начальника отдела закупок.

    До работы в Минтрансе Баканов руководил спутниковой системой «Гонец» с 2011 по 2019 год. «Гонец» – это единый оператор по системам связи, вещания и ретрансляции Роскосмоса. В Минтрансе Баканов активно занимался вопросами инновационного развития, включая проекты по беспилотному транспорту.

    В 2019 году будущий глава Роскосмоса возглавил департамент цифровой трансформации, а весной 2022 года был назначен на должность замминистра транспорта. С 2023 года является председателем совета директоров АО «ГЛОНАСС».

    Юрий Борисов возглавлял Роскосмос с июля 2022 года, сменив на этому посту Дмитрия Рогозина. До января прошлого года Борисов также был спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Перед переходом в Роскосмос Борисов четыре года работал зампредседателя правительства, отвечая за оборонную промышленность и Роскосмос, а до этого почти шесть лет был заместителем министра обороны Сергея Шойгу.

    Как объяснили в Кремле, «никаких претензий к Юрию Борисову нет». «Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным источника РБК, большинство сотрудников госкорпорации не знали о кадровом решении до утра четверга и «все случилось за один вечер».

    В Госдуме считают, что кадровые перестановки в Роскосмосе связаны с запросом на серьезные изменения в отрасли. По словам Дениса Кравченко, первого зампредседателя думского комитета по экономической политике, корпорации нужен «молодой, энергичный, амбициозный и в то же время зрелый профессиональный руководитель».

    Кравченко хорошо знаком с Бакановым, потому что в прошлом работал с ним в одной команде. «Он был одним из прогрессивных руководителей отраслевой компании, которая достаточно активно в тот момент развивалась», – рассказал депутат.

    Новое назначение Баканова Кравченко называет оправданным. «На этой должности ему предстоит дать ответ на те вызовы, которые сегодня стоят перед российской ракетно-космической отраслью и перед Россией в целом, ведь достижение технологического суверенитета, о котором говорит президент, невозможно без успеха в космонавтике», – подчеркнул депутат.

    Среди задач Баканова – строительство новых ракет-носителей, более эффективная сборка спутников и масштабное наращивание космической группировки. «Я надеюсь, что Баканов сможет найти баланс между частными компаниями и госпредприятиями, распределить между ними нагрузку и функционал. Это позволит совершить рывок в отрасли», – сказал Кравченко.

    В экспертной среде тоже подчеркивают, что Баканову придется заниматься самым широким спектром задач, от которых напрямую зависит национальная безопасность России.

    «Вне зависимости от того, кто становится руководителем Роскосмоса, основной список задач не меняется», – подчеркивает научный журналист Михаил Котов. «Нам нужна плотная спутниковая группировка, отвечающая за голосовую связь. Она должна работать в том числе в приполярных областях, – продолжил собеседник. – Над всей территорией России нужны спутниковые группировки для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и широкополосного доступа в интернет».

    С этим согласен Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». По его словам, реализация проекта «Сфера» – российского аналога группировки спутников Starlink американского предпринимателя Илона Маска – «обеспечит широкополосный доступ в интернет, а также зондирование Земли».

    Он также указал на важность реализации проекта по созданию российской орбитальной станции (РОС). «Нахождение существующей Международной космической станции (МКС) на орбите определено временем работы российского сегмента. В тот момент, когда Россия решит уйти с МКС, проект окажется в состоянии кризиса и вряд ли его преодолеет», – считает собеседник.

    По мнению эксперта, при новом руководителе Роскосмос не ограничится исследованием Луны и окололунного пространства, но и вернется к межпланетным исследованиям.

    «Не зря в XX веке Венеру называли «русской планетой». Именно СССР обеспечивал исследование этого крайне интересного и бурного мира в нашей Солнечной системе. По-прежнему остаются задачи исследования Марса, малых космических тел, а также планет-гигантов. Решение этих задач будет двигать вперед науку и развитие цивилизации в целом», – рассуждает аналитик.

    Еще одной ключевой задачей Баканова станет военный космос, в частности развитие «систем спутниковой инспекции и перехвата». «Я с оптимизмом смотрю в будущее российского космоса. На мой взгляд, тот кризис, который все прочили в 2000-х, Россия преодолела и идет уверенно вперед», – поделился Анпилогов.

    По мнению Котова, на повестке и другие комплексные задачи для полноценного функционирования спутниковых группировок. «Нужны удобные терминалы, сеть наземных станций, пункты управления, ракеты, которые могут выводить аппараты группировки и довыводить точечно, если часть из них будет утеряна», – добавил эксперт.

    По его словам, также необходимо расширять группировку спутников для навигационной системы ГЛОНАСС. Особо Котов отметил важность проекта по разработке многоразовой двухступенчатой ракеты-носителя «Союз-7» (ранее «Амур-СПГ», «Союз-СПГ») среднего класса на метановом двигателе РД-0169. «Также нужна большая и прикладная наука, импортозамещение, интернет вещей», – полагает эксперт.

    Что касается достижений Борисова, то Анпилогов считает, что за два с половиной года было сделано немало. В 2023 году было осуществлено 18 космических пусков, что позволило достичь показателя в 116 безаварийных пусков подряд. В прошлом году был произведен старт ракеты тяжелого класса «Ангара-А5». «Наша новая ракета вышла из испытательного периода и потихоньку входит в зону постоянной эксплуатации», – подчеркнул эксперт.

    Кроме того, при Борисове Роскосмос вернулся к исследованию межпланетного пространства. Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» хоть и закончился неудачно, но добавил мотивации. «Предыдущий опыт был критически осмыслен, и сейчас корпорация работает над двумя станциями, которые должны полететь к Луне в ближайшее время», – указал Анпилогов. Наконец, Борисов решал «плановые задачи», среди которых, например, пополнение группировки ГЛОНАСС.

    «Еще десять лет назад звучали шутки, что очередные спутники пополнили «Тихоокеанскую группировку», намекая на то, что где-то упала ракета с космическими аппаратами. Теперь это дело прошлого.

    Спутники регулярно выводятся для того, чтобы менять уже сошедшие с орбиты или потерянные по сроку своей службы», – детализировал специалист.

    Анпилогов обратил внимание на разницу подходов Роскосмоса и компании SpaceX во главе с Маском. «Американская компания ставит целью побыстрее запустить какой-то очередной прототип, чтобы проверить его в полете. Взорвался ли он или нет – дело третьего порядка. Российские же специалисты проводят различные стендовые испытания, а затем, убедившись в надежности изделия, запускают его с полезной нагрузкой», – пояснил аналитик.

    По мнению Котова, Баканов может найти общий язык с Маском. «Собеседником Маска может быть любой руководитель Роскосмоса, если им есть о чем поговорить и если им не мешают политические и прочие трения», – считает спикер.

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