Путин признался, что его расстроил инцидент с «Луной-25»

Путин рассказал о целях разжигания Западом исламофобии, антисемитизма и русофобии

Tекст: Валерия Городецкая

«На Западе видят, как набирает силу процесс формирования многополярного мироустройства, и чтобы сдержать развитие независимых, суверенных стран, расколоть мировое большинство, пускают в ход все те же средства: исламофобию, антисемитизм, русофобию», – сказал российский лидер в ходе встречи с руководителями основных религиозных конфессий России, передает ТАСС.

Путин также заявил, что некоторые силы в мире давно пытаются стравливать мусульман и иудеев, шиитов и суннитов, православных и католиков. «Мусульман натравливают на иудеев, призывают к войне с неверными, шиитов сталкивают с суннитами, православных – с католиками, в Европе закрывают глаза на кощунство и вандализм в отношении мусульманских святынь, в ряде стран уже в открытую, на официальном уровне прославляют нацистских преступников и антисемитов, на чьих руках кровь жертв Холокоста», – сказал он.

Российский лидер отметил попытки ослабить и расколоть российское общество. По его словам, некоторые западные силы, «дирижируя конфликтом на Ближнем Востоке, подпитывая, провоцируя национализм, религиозную нетерпимость», преследуют враждебные цели в отношении России. «Им нужно, чтобы и ближневосточный, и любые другие религиозные, национальные конфликты в мире были прямо или косвенно связаны так или иначе с Россией или точнее – били бы по России, по нашему обществу», – заявил Путин.

«Поэтому будут использовать и ложь, и провокации, внешние и внутренние поводы, чтобы ослабить и расколоть наше общество, поджечь национальные и религиозные распри в нашем доме», – отметил президент.

Президент считает, что в основе государственности России лежит межнациональное и межконфессиональное согласие, а «все другое, всякая другая позиция имеет антироссийскую направленность и составляющую». Он подчеркнул, что россияне разных конфессий – один народ, на котором лежит ответственность за благополучие и безопасность страны.

«Знаю, что для всех нас – пастырей, духовных лидеров, христиан, мусульман, буддистов, последователей иудаизма – такое согласие, единство нашего общества – это безусловная ценность», – сказал Путин. «Мы один народ, у нас одна Родина, и все мы несем общую ответственность за ее благополучие и безопасность», – добавил он.