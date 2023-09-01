Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.14 комментариев
НАСА показало кратер в месте падения станции «Луна-25»
НАСА опубликовало фото кратера в месте вероятного падения станции «Луна-25»
Орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter сфотографировал новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, образовался после крушения российской автоматической станции «Луна-25», сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
Снимки лунной поверхности, на которой возник новый кратер, размещены на сайте НАСА.
В сообщении НАСА говорится, что точку падения 21 августа опубликовал Роскосмос. Аппарату LRO направили команду сделать снимки этого места 22 августа, передает РИА «Новости».
Напомним, 20 августа российская станция «Луна-25» прекратила свое существование, столкнувшись с поверхностью Луны. Отправка новой миссии на Южный полюс естественного спутника Земли может произойти в 2025–2026 годах.