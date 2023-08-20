Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.37 комментариев
«Луна-25» разбилась о поверхность естественного спутника Земли
Роскосмос сообщил о прекращении существования станции «Луна-25» после столкновения с поверхностью Луны
Станция «Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, сообщили в Роскосмосе.
В сообщении говорится, что, предварительно, из-за отключения фактических параметров импульса от расчетных, аппарат «Луна-25» перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, передает ТАСС.
Как указали в Роскосмосе, меры по поиску аппарата и установки с ним связи 19 и 20 августа результатов не дали.
В пресс-службе напомнили, что 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. В госкорпорации добавили, что около 14:57 московского декретного времени связь с аппаратом «Луна-25» прервалась.
В Роскосмосе подчеркнули, что специальная межведомственная комиссия займется выяснением причин потери автоматической станции «Луна-25».
Накануне в госкорпорации заявили, что после выдачи импульса автоматической станции «Луна-25» для перехода на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация.