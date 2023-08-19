Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.11 комментариев
Роскосмос сообщил о нештатной ситуации с «Луной-25»
Роскосмос: Во время перехода «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация
После выдачи импульса автоматической станции «Луна-25» для перехода на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, специалисты изучают, что произошло, сообщили в Роскосмосе.
В Госкорпорации заявили, что после выдачи импульса АМС «Луна-25» корабль не смог выполнить маневр с заданными параметрами, произошла нештатная ситуация. Сейчас специалисты группы управления анализируют ситуацию, передает ТАСС.
Ранее «Луна-25» зафиксировала удар микрометеорита о поверхность спутника Земли.
Напомним, аппарат вышел на орбиту спутника Земли 16 августа, для этого два раза включались его двигатели.