Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.0 комментариев
«Луна-25» зафиксировала удар микрометеорита о поверхность спутника Земли
Российская станция «Луна-25» зафиксировала удар микрометеорита о поверхность спутника Земли
Космический аппарат «Луна-25» на орбите спутника Земли смог зафиксировать момент удара микрометеорита, кроме того, получены первые результаты работы научных приборов станции, сообщили в Роскосмосе.
В госкорпорации сообщили, что прибор ПмЛ, который регистрирует микрочастицы, левитирующих у поверхности Луны, зарегистрировал событие удара микрометеорита. Предполагается, что микрометеорит, скорее всего, принадлежит метеорному потоку Персеиды, следует из сообщения в Telegram-канале Роскосмоса.
Также Роскосмос обнародовал первые результаты работы научных приборов на аппарате «Луна-25». Кроме того, прибор нейтронный и гамма-спектрометр АДРОН-ЛР зарегистрировал наиболее интенсивные линии химических элементов лунного грунта в энергетическом спектре гамма-лучей. Кроме того, был включен ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л, который должен изучать приповерхностную ионную экзосферу в приполярной области Луны.
Кром того, съемка двух кадров помогла специалистам ИКИ РАН и Московского государственного университета геодезии и картографии провести привязку к цифровой модели рельефа.
Ранее «Луна-25» сфотографировала обратную сторону естественного спутника Земли.