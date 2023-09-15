Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.5 комментариев
Глава Роскосмоса назвал причину крушения станции «Луна-25»
Глава Роскосмоса Борисов: Корректирующий двигатель «Луны-25» не прекратил работу, так как не включился акселерометр
Межпланетная станция «Луна-25» разбилась из-за того, что корректирующий двигатель аппарата не прекратил свою работу, так как не включился акселерометр, показывающий изменение скорости, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.
По словам главы Роскосмоса, основная причина аварии связана с тем, что корректирующий двигатель аппарата не прекратил свою работу по информации от акселерометра, показывающего изменение скорости, передает ТАСС.
«Почему не включился [акселерометр], мы детально разбираемся», – отметил Борисов. Он сообщил, что у экспертов есть 16 версий, 11 из них уже проверили. Глава Роскосмоса заверил, что где-то в конце сентября планируется завершить работу и довести основные причины аварии до общественности.
Борисов подчеркнул, что никто не дает 100% гарантии таким миссиям, поскольку никто не застрахован от нештатных ситуаций. Глава Роскосмоса отметил, что первым слова поддержки ему направил коллега из США. «Мы намерены достаточно детально изучить все причины, чтобы не повторить ошибки в будущем», – сказал Борисов, добавив, что выводы будут учтены в миссиях «Луна-26» и «Луна-27».
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что у миссии «Луна-25» была сложная задача, однако отсутствие успеха вовсе не означает, что программа будет завершена. В Ранее в Кремле назвали потерю «Луны–25» поводом устранить ошибки. Напомним, 1 сентября в НАСА показали новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, образовался после крушения российской автоматической станции «Луна-25».