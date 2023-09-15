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    Украине придется плясать по-русски
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    Глава МАГАТЭ сообщил о взрывах вблизи Запорожской АЭС
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    Мнения
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ждем ли мы тут поуехавших

    Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.

    26 комментариев
    15 сентября 2023, 23:35

    Глава Роскосмоса назвал причину крушения станции «Луна-25»

    Глава Роскосмоса Борисов: Корректирующий двигатель «Луны-25» не прекратил работу, так как не включился акселерометр

    Tекст: Антон Никитин

    Межпланетная станция «Луна-25» разбилась из-за того, что корректирующий двигатель аппарата не прекратил свою работу, так как не включился акселерометр, показывающий изменение скорости, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    По словам главы Роскосмоса, основная причина аварии связана с тем, что корректирующий двигатель аппарата не прекратил свою работу по информации от акселерометра, показывающего изменение скорости, передает ТАСС.

    «Почему не включился [акселерометр], мы детально разбираемся», – отметил Борисов. Он сообщил, что у экспертов есть 16 версий, 11 из них уже проверили. Глава Роскосмоса заверил, что где-то в конце сентября планируется завершить работу и довести основные причины аварии до общественности.

    Борисов подчеркнул, что никто не дает 100% гарантии таким миссиям, поскольку никто не застрахован от нештатных ситуаций. Глава Роскосмоса отметил, что первым слова поддержки ему направил коллега из США. «Мы намерены достаточно детально изучить все причины, чтобы не повторить ошибки в будущем», – сказал Борисов, добавив, что выводы будут учтены в миссиях «Луна-26» и «Луна-27».

    Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что у миссии «Луна-25» была сложная задача, однако отсутствие успеха вовсе не означает, что программа будет завершена. В Ранее в Кремле назвали потерю «Луны–25» поводом устранить ошибки. Напомним, 1 сентября в НАСА показали новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, образовался после крушения российской автоматической станции «Луна-25».

    15 сентября 2023, 08:59
    ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат

    Украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле

    ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле в зоне спецоперации, рассказал осведомленный источник.

    Обнаружен телефон с видеозаписью, как боевики ВСУ заставляют российских военнопленных идти «на мины», передает РИА «Новости».

    «Если дойдешь, свободен», – говорят украинские военнослужащие, взяв на прицел из автоматов безоружных людей в форме российской армии.


    Издевательства сопровождались комментариями боевиков ВСУ «вот пошли освободители», «хорошо идут».

    Также на кадрах видно, как одному из украинских боевиков не понравилось, как шел один из пленных, и он открыл огонь в его сторону.

    В конце видео в направлении движения одного из пленных прогремел взрыв.

    Ранее стало известно, что ВСУ открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном.

    Коментарии (102)
    15 сентября 2023, 02:31
    В Британии заявили о попытке российского истребителя сбить самолет НАТО

    Би-би-си заявила о попытке пилота российского истребителя Су-27 сбить британский самолет RAF RC-135 вблизи Украины

    В Британии заявили о попытке российского истребителя сбить самолет НАТО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Британские СМИ утверждают, что пилот российского истребителя Су-27 якобы целенаправленно выпустил две ракеты по британскому самолету наблюдения RAF RC-135 Rivet Joint в сентябре 2022 года.

    По версии, опубликованной Business Insider со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России), российская сторона заявляла, что инцидент был вызван «технической неисправностью», но западные источники в оборонных ведомствах утверждают, что пилот якобы промахнулся. По версии источников, пилот полагал, что получил разрешение на выстрел. Источники ссылаются на «перехваченные сообщения».

    Как утверждается, диспетчер заявил летчикам, что у них «есть цель», один из пилотов принял это за команду на открытие огня. По версии источников, из радиопереговоров якобы следует, что второй пилот возмутился действиями первого, но тот выпустил еще одну ракету. Сообщается, что первая ракета не попала в цель, а другая либо вышла из строя, либо была деактивирована.

    В октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что 29 сентября российский истребитель Су-27 якобы выпустил ракету около британского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint, выполнявшего над Черным морем патрулирование.

    В апреле Washington Post заявила, что российский истребитель якобы почти сбил британский самолет. По версии издания, инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось.

    Коментарии (24)
    15 сентября 2023, 00:48
    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии

    Шольц сравнил немецкую поддержку Украины с решением Германии принять участие в бомбардировках Югославии

    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии
    @ Christophe Gateau/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский кризис и вмешательство НАТО в события на Балканах стали «сменой эпохи» для Германии, ее поддержка Украины сравнима по значению с участием в бомбардировках Югославии, заявил канцлер Олаф Шольц.

    Шольц сказал, что события на Балканах оказались «рубежом времен» для Германии, когда страна впервые после Второй мировой войны решила применить свои вооруженные силы и «вмешаться в такую ситуацию с помощью собственного оружия», передает РИА «Новости» со ссылкой на WDR.

    Он отметил, что и для его политической карьеры война в Югославии имеет особый смысл – в 1998 году Шольца избрали депутатом в бундестаг. По словам канцлера, «практически первым решением, которое затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие» в событиях в Югославии.

    Шольц назвал действия НАТО «миротворческой миссией, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства». Он также заявил, что стремление включить в ЕС образовавшиеся после распада Югославии страны – это «умиротворение» региона.

    Напомним, наиболее негативную роль в принятии решения о бомбардировках Белграда и политике по расчленению Югославии сыграла Германия, использовав югославский кризис как повод заявить о себе как о серьезной международной силе после слияния ГДР и ФРГ. США, хотя и были ведущей силой НАТО на Балканах, подключились позднее и во многом с подачи европейцев, изначально в Вашингтоне даже был против развала Югославии, опасаясь, что процесс станет неконтролируемым.

    Коментарии (31)
    15 сентября 2023, 15:59
    Премьер Венгрии раскрыл, что заставит ЕС перестать помогать Украине

    Премьер Венгрии Орбан: Риск краха экономики заставит ЕС перейти в «лагерь мира»

    Премьер Венгрии раскрыл, что заставит ЕС перестать помогать Украине
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что риск краха экономики может побудить Евросоюз прекратить оказывать помощь Киеву и перейти в «лагерь мира».

    Разрушение экономической ситуации может побудить Евросоюз прекратить выделять Украине деньги и как можно скорее положить конец войне, сообщил Орбан в эфире радио Kossuth, передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, за полтора года ЕС выделил Киеву поддержу на сумму более 730 млн евро, но это не приблизило наступление мира, а только отдалило его. По мнению Орбана, Украина не в силах вести войну без финансовой поддержки и оружия от ЕС.

    Ранее президент Южной Кореи пообещал выделить Украине 2,3 млрд долларов в форме гуманитарной помощи и льготных кредитов.

    Коментарии (6)
    15 сентября 2023, 14:22
    Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины

    Минченко: Путин словами про барыню намекнул Украине и США, что Россия добьется своих целей

    Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Путин, говоря о том, что рано или поздно участникам конфликта придется танцевать барыню или казачка, показал готовность России добиваться поставленных целей в спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «На мой взгляд, упоминание танцев барыня и казачок – это намек Владимира Путина на то, что Россия добьется поставленных целей», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России.

    «Это не звучало как призыв к мирным переговорам. Совсем наоборот – речь идет о том, что все будет складываться только так, как считает необходимым Москва. Ну а что касается гопака, это лишнее напоминание украинцам о том, что им не стоит забывать собственную культуру», – полагает собеседник.

    Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал слова о том, что Россия и Украина «станцуют свое танго». «Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать этого танго. Конечно, это замечательная, изумительная музыка, и движения красивые, но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы – или с помощью экономических санкций, или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы либо применением ее», – сказал глава государства.

    «Наконец, танго – это, конечно, хорошо… Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно, а то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню, ну, или в лучшем случае казачка», – отметил президент.

    Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. «Пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы что-то не слышим», – отметил российский лидер.

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность. «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Позже Путин указывал, что отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу. «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным», – сказал глава государства.

    Политологи Евгений Минченко и Марат Баширов предположили, при каких условиях власти Украины пойдут на мирные переговоры.

    Коментарии (12)
    15 сентября 2023, 01:29
    Фигуристка Дробязко в ответ на угрозы Литвы отказалась предавать Россию

    Фигуристка Дробязко в ответ на угрозы Литвы лишить ее гражданства заявила об отказе предавать Россию

    Фигуристка Дробязко в ответ на угрозы Литвы отказалась предавать Россию
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Фигуристка Маргарита Дробязко, комментируя угрозы властей Литвы лишить ее литовского гражданства, заявила, что не собирается отказываться от России.

    Дробязко сказала, что ее и Повиласа Ванагаса могут лишить в Литве орденов и паспорта, но «никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы» их «заслуг и вырвать любовь из сердец зрителей». Она считает недопустимым для сохранения литовского паспорта «отказаться от части семьи, страны, которая с детства была родиной, профессии и верных друзей». «Совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться», – приводит ее слова ТАСС.

    Дробязко заявила, что «вражеским государством объявлена страна», где она «родилась и выросла, получила образование и встала на коньки», где «совместно с Повиласом под руководством лучших российских тренеров подготовилась к пяти Олимпиадам, 12 чемпионатам мира и 12 чемпионатам Европы». Дробязко указала, что на соревнованиях «прославила доверившую» ей «спортивную честь Литву».

    «С 2007 года мы являемся бессменными участниками ледовых шоу в России, на моей исторической родине. Как все эти 17 лет, так и сегодня, наша деятельность не несла и не несет никаких политических манифестов», – заявила она.

    Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа за выступление в Сочи в шоу «Лебединое озеро» лишил фигуристов литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году. После этого Дробязко и Ванагас решили остаться в шоу Навки.

    МВД Литвы потребовало лишить Дробязко гражданства. Сейм Литвы поддержал инициативу о лишении Дробязко гражданства, но департамент госбезопасности Литвы не нашел угрозы для страны в ее лице. Гражданство Литвы Дробязко получила в 1993 году в исключительном порядке, чтобы в паре с Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх.

    Коментарии (17)
    15 сентября 2023, 12:56
    Политолог объяснил возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки

    Политолог Скачко: Скандал с ложью Маляр об Андреевке обусловлен внутриполитической борьбой на Украине

    Политолог объяснил возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки
    @ President.gov.ua

    Tекст: Илья Абрамов

    Ложь Маляр о взятии Андреевки силами ВСУ – это очередная попытка информационной «перемоги». Однако идея провалилась из-за внутриполитической борьбы на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее военные и политики Украины возмутились ложью замминистра обороны Анны Маляр о захвате Андреевки.

    «Слова Маляр о взятии села Андреевка в ДНР – это далеко не первая ложь, которую озвучивает украинское минобороны. Офис Зеленского нуждается в постоянных информационных «перемогах». Так они доказывают западным странам свою дееспособность, что позволяет выпрашивать больше денег и оружия. А на внутреннем контуре такие заявления помогают поддерживать образ «защитников страны», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Тем не менее, украинцы уже видят эту ложь. Они обращают внимание и на рост кладбищ, и на множество раненых и инвалидов, и на обман с выплатами военным. Пока это недовольство не приводит к росту антивоенных настроений, однако власти теряют свой и без того уже низкий рейтинг», – подчеркнул собеседник.

    «Последний скандал с ложью об Андреевке может быть обусловлен внутриполитической борьбой на Украине. Сейчас мы наблюдаем драку пауков в банке. Другой возможный вариант – это недовольство работой Маляр на Западе. Возможно, эта ложь будет использована для ее отставки», – заключил Скачко.

    Ранее на Украине поднялась волна возмущения после ложного заявления замминистра обороны страны Анны Маляр о том, что украинские войска якобы взяли под контроль село Андреевка в ДНР.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал не читать заявления Маляр и обвинил минобороны Украины в невыполнении основных задач, в частности, касающихся обеспечения ВСУ. Вместо этого, по его словам, представители ведомства решили «в Киеве сесть и рассказывать, что вот то освободили, там атаковали и туда планируем наступать». «Какой-то цирк», – заявил он.

    Другой депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что ей стыдно за заявление Маляр. По ее словам, в министерстве пора осуществить «кадровые решения». Парламентарий обвинила замминистра обороны в готовности делать непроверенные заявления ради «хайпа и позитивных новостей».

    Возмущение выразили и украинские военные. Одна из украинских бригад опровергла заявление Маляр и сообщила, что у Клещеевки и Андреевки идут «серьезные и тяжелые бои». В ВСУ подчеркнули, что ложные заявления «вредны, несут угрозу для жизни личного состава», сообщает ТАСС.

    При этом Маляр сначала отредактировала сообщение в соцсетях об «успехе» украинских войск, добавив в текст слова, что ситуация в Андреевке «очень сложная и изменчивая». Позднее ей пришлось сделать новое заявление. Она сказала, что случился «коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий».

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг заявления офиса Зеленского о якобы взятии села Андреевка под Артемовском. Пушилин отметил, что сейчас, по сути, повторяется недавняя ситуация с Опытным на Авдеевском направлении, когда в фейк о захвате ВСУ поверили сами украинские военнослужащие.

    Коментарии (8)
    15 сентября 2023, 05:25
    Автобусы обстреляли в Ярославле

    Неизвестные обстреляли два автобуса в Ярославле

    Tекст: Антон Антонов

    Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве в связи с обстрелом двух автобусов в Ярославле, сообщила пресс-служба УМВД по Ярославской области.

    Как сообщили в ведомстве, неизвестные «использовали неустановленный предмет» в качестве оружия, чтобы «произвести выстрелы в направлении автобусов общественного транспорта». Никто не пострадал, но «причинен ущерб» автобусам «Стартранса» и «Гирфтранса», передает ТАСС.

    Инцидент произошел на улице Бабича в Дзержинском районе. Полиция ищет стрелявших. Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.


    Коментарии (2)
    15 сентября 2023, 18:57
    Минобороны прокомментировало данные об экипаже пропавшего в августе Ми-8
    Минобороны прокомментировало данные об экипаже пропавшего в августе Ми-8
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Минобороны России опровергли информацию о том, что в экипаже пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8 был гражданин Таджикистана.

    В ведомстве подчеркнули, что в состав авиационных экипажей ВКС входят только граждане России, передает РИА «Новости».

    В августе появились сообщения, что российский летчик Максим Кузьминов якобы мог похитить вертолет Ми-8 и приземлиться на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для Вооруженных сил Украины, передает Ura.ru. На борту угнанного Ми-8, помимо Кузьминова, находились двое военнослужащих.

    По данным МК, одним из оказавшихся на борту военнослужащих был Никита, выпускник воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Второй – якобы гражданин Таджикистана Хуршед. Молодой человек «прибыл учиться в РФ по обмену и окончил Сызранское летное училище», сообщала газета.

    Коментарии (0)
    15 сентября 2023, 07:35
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли на Западной Украине

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В этих регионах, а также еще в четырех областях Западной Украины объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Напомним, накануне взрывы прогремели в Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге, а также в Сумской области. Сообщалось, что взрывы звучали в Херсоне и городе Запорожье, которые удерживаются Вооруженными силами Украины.

    Коментарии (9)
    15 сентября 2023, 16:15
    Сотрудник компании по производству беспилотников задержан в Москве
    Сотрудник компании по производству беспилотников задержан в Москве
    @ kronshtadt.ru

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве задержан бывший сетевой инженер производящего беспилотники АО «Кронштадт» по подозрению в публикации коммерческой тайны компании.

    В компании подтвердили, что бывший сетевой инженер АО «Кронштадт» распространял сведения конфиденциального характера через сайт Github, куда он выкладывал записи, составляющие коммерческую тайну, а также персональные и технические учетные данные и пароли к ним, пишут «Известия».

    Служба безопасности предотвратила утечку данных, составлявших коммерческую тайну. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело за «незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

    Ранее ФСБ задержала в Москве сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса России, подозреваемого в хищении денег для производства изделий военного назначения.

    Коментарии (11)
    15 сентября 2023, 04:27
    Минобороны Украины рассердило политиков и военных ложью об Андреевке

    Заявление замминистра обороны Украины Маляр о контроле ВСУ над Андреевкой спровоцировало скандал

    Минобороны Украины рассердило политиков и военных ложью об Андреевке
    @ Kirill Chubotin/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине поднялась волна возмущения после ложного заявления замминистра обороны страны Анны Маляр о том, что украинские войска якобы взяли под контроль Андреевку в ДНР.

    Возмущение выразили как военные, так и политики. Одна из украинских бригад опровергла слова Маляр и сообщила, что у Клещеевки и Андреевки идут «серьезные и тяжелые бои». Военные подчеркнули, что ложные заявления «вредны, несут угрозу для жизни личного состава», передает ТАСС.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал не читать заявления Маляр и обвинил минобороны Украины в невыполнении основных задач, в частности, касающихся обеспечения военных. Вместо этого, по его словам, представители ведомства решили «в Киеве сесть и рассказывать, что вот то освободили, там атаковали и туда планируем наступать». «Какой-то цирк», – заявил он

    Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что ей стыдно за заявление Маляр. По ее словам, в министерстве пора осуществить «кадровые решения». Геращенко обвинила Маляр в готовности делать непроверенные заявления ради «хайпа и позитивных новостей».

    Маляр поначалу отредактировала сообщение в соцсетях об «успехе» украинских войск, добавив в текст слова, что ситуация в Андреевке «очень сложная и изменчивая». Позднее ей пришлось сделать новое заявление. Она заявила, что случился «коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий».

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг заявления Киева о якобы взятии села Андреевка под Артемовском. Пушилин отметил, что сейчас, по сути, повторяется недавняя ситуация с Опытным на Авдеевском направлении, когда в фейк о захвате ВФУ поверили сами украинские военнослужащие. В результате силы ВСУ направились закреплять позиции, но оказались под огнем российского Первого армейского корпуса.

    Коментарии (11)
    15 сентября 2023, 15:29
    В Германии назвали количество конфискованных автомобилей россиян

    Россиянин Коваль заявил о конфискации 20 машин граждан России в Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Таможенная полиция Германии конфисковала около 20 автомобилей россиян, аресты происходили только в федеральных землях Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн, рассказал житель Гамбурга Иван Коваль.

    Коваль рассказал «Газете.Ru», что ему известно о 20 случаях конфискации автомобилей с российскими номерами в Германии. По его словам, все аресты происходили на севере страны в федеральных землях Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн, а начались они еще в начале апреля.

    Россиянин рассказал, что изъятие автомобилей происходило при различных обстоятельствах. Так, кто-то приезжал или уезжал на пароме, кого-то остановили на автобане, а в конце августа таможенная полиция конфисковала фургон у женщины, которая везла собак с выставки животных.

    По словам Коваля, в конце мая полиция арестовала машину туриста из России. Суд вынес решение о возврате мужчине автомобиля, но прокуратура намерена добиться конфискации машины.

    Ранее власти Латвии с 12 сентября запретили въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в том числе через белорусскую границу. До этого власти Литвы пообещали конфисковать автомобили россиян, въезжающие в страну.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как русские в Германии отбили отобранные у них автомашины.

    Коментарии (15)
    15 сентября 2023, 09:58
    Пилот назвал причину посадки самолета в поле под Новосибирском

    Посадивший в поле самолет под Новосибирском пилот рассказал о причинах приземления в грунт

    Пилот назвал причину посадки самолета в поле под Новосибирском
    @ Владимир Николаев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Было принято решение посадить самолет на грунт под Новосибирском, потому что из-за нехватки топлива у борта мог быть отказ двигателя, заявил пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов.

    В эфире «России 24» пилот объяснил, что в случае отказа двигателя через восемь минут закончится топливо, и сажать борт было бы сложнее, потому что остальные системы отключатся, передает РИА «Новости».

    Белов также рассказал, что ситуация обсуждалась с диспетчером, был проведен брифинг со вторым пилотом о необходимости найти сверху площадку для безопасной посадки. Летчик подчеркнул, что в приоритете было сохранить жизнь и здоровье пассажиров.

    По словам командира экипажа, за последние полтора года он несколько раз отрабатывал на тренажерах аварийные и внештатные ситуации именно с отказом гидросистемы.

    Ранее на допросе Сергей Белов заявил, что у самолета Airbus, севшего в поле под Новосибирском, перед приземлением оставалось топлива на пять минут.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле» в Подмосковье.

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    15 сентября 2023, 09:21
    Первый уничтоженный танк Challenger 2 ВСУ сожгли из засады

    Врио главы ДНР Гагин заявил, что ВС России сознательно загнали в засаду первый уничтоженный британский Challenger 2

    Первый уничтоженный танк Challenger 2 ВСУ сожгли из засады
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные охотились целенаправленно за британским танком Challenger 2, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    Так, разведка выявила места его передвижения в составе бронегруппы охранения, после чего была организована засада, в которой танк уничтожили из противотанкового ракетного комплекса, передает РИА «Новости».

    Гагин подчеркнул, что бронегруппы ВСУ хорошо охраняли танк, так как он обладает неплохими характеристиками – хорошее вооружение, хорошая пушка.

    «Challenger 2 не подлежит восстановлению, он полностью выгорел и развеял полностью миф о непобедимости британского оружия», – отметил Гагин.

    По словам ври главы ДНР, такая судьба ждет всех «иномарок», которые Украина получит и получила уже от своих хозяев из НАТО.

    «На них будет объявлена охота. У бойцов очень часто появляется просто некий охотничий инстинкт и охотничий азарт», – заключил он.

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками также в районе Работина.

    Позднее стало известно, что российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области. Глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2.

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