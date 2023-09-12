Путин: Отсутствие успеха миссии «Луны-25» не означает завершения программы

Президент Владимир Путин заявил, что отсутствие успеха миссии «Луны-25» не означает завершения программы

Tекст: Александра Юдина

По его словам, касательно вопроса прилунения на площадку, куда никто еще не прилетал, это сложная работа, проводится анализ, а работу планируется продолжить, передает ТАСС.

«Это не значит, что мы программу эту завершим, будем работать дальше», – заверил Путин.

Также глава государства отметил, что космос является сложной, ответственной работа, которая связана с высокими технологиями, здесь должны быть не просто наработки, а отличные компетенции.

Кроме того, президент указал, что и другие страны претерпевали космические неудачи, и даже с более тяжелыми последствиями, так как полеты в космос всегда связаны с неизвестностью.

«Ничего необычного здесь нет, хотя хотелось бы, чтобы на этот раз все удалось. Но мы будем работу продолжать, даже усиливать отдельные направления», – подчеркнул российский лидер.

Касательно намерения посетить космодром Восточный Путин не стал делиться подробностями, однако заверил, что запланирована целая программа.

Напомним, 20 августа российская станция «Луна-25» прекратила свое существование, столкнувшись с поверхностью Луны. Отправка новой миссии на Южный полюс естественного спутника Земли может произойти в 2025–2026 годах.

