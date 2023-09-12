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Путин: Отсутствие успеха миссии «Луны-25» не означает завершения программы
Президент Владимир Путин заявил, что отсутствие успеха миссии «Луны-25» не означает завершения программы
У миссии «Луна-25» была сложная задача, однако отсутствие успеха вовсе не означает, что программа будет завершена, заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, касательно вопроса прилунения на площадку, куда никто еще не прилетал, это сложная работа, проводится анализ, а работу планируется продолжить, передает ТАСС.
«Это не значит, что мы программу эту завершим, будем работать дальше», – заверил Путин.
Также глава государства отметил, что космос является сложной, ответственной работа, которая связана с высокими технологиями, здесь должны быть не просто наработки, а отличные компетенции.
Кроме того, президент указал, что и другие страны претерпевали космические неудачи, и даже с более тяжелыми последствиями, так как полеты в космос всегда связаны с неизвестностью.
«Ничего необычного здесь нет, хотя хотелось бы, чтобы на этот раз все удалось. Но мы будем работу продолжать, даже усиливать отдельные направления», – подчеркнул российский лидер.
Касательно намерения посетить космодром Восточный Путин не стал делиться подробностями, однако заверил, что запланирована целая программа.
Напомним, 20 августа российская станция «Луна-25» прекратила свое существование, столкнувшись с поверхностью Луны. Отправка новой миссии на Южный полюс естественного спутника Земли может произойти в 2025–2026 годах.