Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.11 комментариев
Роскосмос и НАСА продлили перекрестные полеты на МКС
Подписано третье дополнение к соглашению Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах к МКС, которое касается трех полетов в 2025–2026 годах, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов.
«В 2025 – 2026 годах эта программа будет реализовываться», – приводит слова Харламова ТАСС.
Харламов также сообщил, что «очередной этап подготовки к полету» на американском корабле Crew Dragon «проходит Кирилл Песков». «В перспективе» в экипажи могут включить космонавтов Олега Артемьева и Олега Платонова.
В декабре правительство России утвердило предложение Роскосмоса о переговорах с НАСА, касающихся третьего дополнения к соглашению о перекрестных полетах на МКС.