Имитирующий полет на Луну годовой эксперимент SIRIUS завершился в Москве

Tекст: Мария Иванова

Эксперимент SIRIUS-23, моделирующий годичный полет на Луну, завершился в Москве, передает ТАСС. Эксперимент стартовал 14 ноября 2023 года и длился 366 дней. Шесть членов экипажа из России и Белоруссии провели это время в условиях, имитирующих работу на окололунной орбитальной станции и на поверхности Луны.

В рамках проекта участники испытывали условия, характерные для полета за пределы низкой околоземной орбиты. Это включало длительную изоляцию, ограниченную связь и ресурсы, а также имитацию сложной профессиональной деятельности космонавтов. Экипаж совершил пять имитационных выходов на поверхность Луны и стыковку с четырьмя транспортными кораблями.

Командиром экипажа был Юрий Чеботарев, в его состав вошли бортинженер Анжелика Парфенова, врач Ксения Орлова, исследователи Ксения Шишенина и Рустам Зарипов из России, а также Ольга Мастицкая из Белоруссии.

За год они провели более 70 научных исследований, включая эксперименты по взаимодействию человека и антропоморфного робота.

Эксперимент SIRIUS проводится на базе Института медико-биологических проблем РАН в сотрудничестве с NASA. Проект предусматривает серию изоляционных экспериментов, направленных на подготовку к межпланетным полетам. До 2028 года запланированы еще три годовых эксперимента, которые будут моделировать полеты в дальний космос.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя годами ранее международный изоляционный эксперимент SIRIUS-21 начался в Москве для имитации полета и высадки на Луну. Причем участница эксперимента SIRIUS-21 Екатерина Карякина покинула исследовательский комплекс из-за травмы руки.