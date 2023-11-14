Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.4 комментария
Годовая имитация полета на Луну стартовала в Москве
В Москве на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) во вторник начался международный наземный изоляционный эксперимент SIRIUS-23 по имитации межпланетного космического полета.
В состав испытателей вошли шестеро добровольцев: командир экипажа Юрий Чеботарев, бортинженер Анжелика Парфенова, врач экипажа Ксения Орлова, исследователь Ксения Шишенина, исследователь Рустам Зарипов (все – Россия), а также исследователь Ольга Мастицкая (Белоруссия), передает ТАСС.
Сценарий эксперимента моделирует полет на Луну, в нем предусмотрены стыковки с грузовыми транспортными кораблями, облет спутника с поиском места посадки, многократную высадку четырех членов экипажа на поверхность Луны и дистанционное управление ровером. В ходе эксперимента будут применяться специальные тренажеры и комплекс виртуальной реальности, имитирующие напланетную деятельность, в том числе нештатные ситуации.
SIRIUS-23 нацелен на изучение физиологических, психологических, санитарно-гигиенических и микробиологических аспектов длительного пребывания человека в гермообъекте ограниченного объема с искусственной средой обитания в условиях строгого лимитирования ресурсов и задержки связи. Он включает 52 исследования по научной и 15 исследований по операционно-технической программе.
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