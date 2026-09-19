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Корабль «Прогресс» доставил на МКС экзоскелет для управления «Теледроидом»
Корабль «Прогресс МС-35» доставил на МКС пульт управления роботом «Теледроид»
Транспортный корабль «Прогресс МС-35» доставил на Международную космическую станцию пульт управления роботом для открытого космоса «Теледроид».
Грузовой корабль пристыковался к модулю «Поиск» в ручном режиме, передает РИА «Новости».
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с аппаратом прошел 16 сентября на космодроме Байконур.
Корабль доставил рабочее место для дистанционного управления «Теледроидом». Самого робота планируют привезти в ноябре на «Прогрессе МС-36». Устанавливать устройство снаружи МКС и управлять им будут космонавты Петр Дубров и Анна Кикина.
Кроме того, на станцию доставили оборудование для экспериментов «Газоанализатор-ФС», «Биополимер», «Виртуал», «Вампир», «Ураган» и «Сепарация». Также грузовик привез топливо, воду, кислород, питание, медикаменты и средства гигиены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-35».
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о выполнении роботом «Теледроид» опасных задач на станции. Российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина еще зимой начали тренировки по управлению данным антропоморфным механизмом.