Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.0 комментариев
Космонавты начали осваивать управление андроидом для работы в открытом космосе
Экипаж МКС-75 приступил к тренировкам с антропоморфным роботом «Теледроид»
Космонавты Петр Дубров и Анна Кикина начали тренировки по управлению антропоморфным роботом «Теледроид», который будет работать на внешней поверхности российского сегмента МКС.
Космонавты основного экипажа приступили к занятиям по управлению сложным техническим средством в ходе подготовки к новому эксперименту, сообщает Центр подготовки космонавтов.
Устройство создано для помощи людям при выполнении задач на внешней поверхности российского сегмента МКС.
Использование «Теледроида» позволит снизить риски для экипажа и сократить расходы на внекорабельную деятельность. Аппарат успешно прошел серию испытаний и готов к работе в условиях вакуума, радиации и резких перепадов температур.
Оператор в специальном костюме и очках виртуальной реальности будет находиться внутри станции, контролируя действия андроида снаружи. Робот сможет функционировать в автоматическом и ручном режимах, а также впервые понимать голосовые команды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, члены экипажа изоляционного эксперимента SIRIUS-23 провели научные исследования по взаимодействию с антропоморфными роботами.
Центр подготовки космонавтов объявил о создании тренажера для моделирования беспилотного полета нового транспортного корабля.