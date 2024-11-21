Командир SIRIUS-23 взял в «полет» баян

Командир эксперимента по имитации миссии на Луну SIRIUS-23 Чеботарев взял в «полет» баян

Tекст: Мария Иванова

Командир экипажа эксперимента SIRIUS-23 Юрий Чеботарев взял с собой в изоляцию баян для поднятия настроения, передает РИА «Новости». Музыкальный инструмент он использовал редко, чтобы не создавать впечатление, что таким образом решает психологические проблемы. Ближе к финалу эксперимента Чеботарев чаще играл на баяне, что помогало ему и команде справляться с изоляцией.

В эксперименте SIRIUS-23 приняли участие шестеро человек, включая российских исследователей и представителя Белоруссии. Участники провели год в изоляции, имитируя полет на Луну. Эксперимент начался в ноябре 2023 года и завершился в ноябре 2024 года. В команду входили Анжелика Парфенова, Ксения Орлова, Ксения Шишенина, Рустам Зарипов и Ольга Мастицкая.

Чеботарев также отметил, что его опыт в спорте и музыке помогал в управлении командой. Анжелика Парфенова добавила, что коллектив был творческим: кто-то играл на укулеле и гитаре, кто-то вышивал, а кто-то рисовал.

Как сообщается, проект SIRIUS проводится на базе Института медико-биологических проблем РАН. В рамках серии экспериментов изучаются различные аспекты изоляции и ее влияние на человека. Ранее проведены эксперименты продолжительностью 17 суток, четыре месяца и восемь месяцев с участием представителей различных стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) в ноябре прошлого года начался международный наземный изоляционный эксперимент SIRIUS-23 по имитации межпланетного космического полета, спустя год он завершился. В ходе эксперимента шесть членов экипажа имитировали полет на Луну и провели более 70 научных исследований, включая работу с антропоморфными роботами.