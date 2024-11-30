Центр подготовки космонавтов объявил о создании тренажера для нового корабля

Центр подготовки космонавтов собщил о создании тренажер для моделирования беспилотного полета нового космического корабля

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина намерен летом создать тренажер, который сможет моделировать беспилотные условия полета нового пилотируемого транспортного корабля (ПТК НП). Этот тренажер будет воспроизводить все этапы полета, включая старт, выведение на орбиту, маневры, спуск и посадку.



Представители ЦПК подчеркнули, что тренажер предоставит космонавтам возможность изучать конструкцию и компоновку корабля, а также выполнять действия с посадочным люком, системой фиксации и стыковочным агрегатом. Это важно для подготовки к пилотируемым полетам, которые обычно начинаются с беспилотных испытаний.

Начальник Центра Максим Харламов ранее в интервью ТАСС говорил, что полностью функциональный тренажер должен быть готов за год до первого пилотируемого полета. Ожидается, что первый полет ПТК НП состоится в 2028–2029 годах, согласно словам генерального конструктора РФ по пилотируемым космическим системам Владимира Соловьева.

ПТК НП разрабатывается для полетов к Российской орбитальной станции и за пределы низкой околоземной орбиты. Главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщил, что набор космонавтов под пилотов ПТК ожидается в 2024–2025 годах, при этом тренажеры уже находятся в разработке.

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