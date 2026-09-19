Марийский Дед Мороз проголосовал на выборах в Госдуму

Марийский Дед Мороз Йушто Кугыза проголосовал на выборах в Госдуму

Tекст: Вера Басилая

Марийский Дед Мороз Йушто Кугыза, чье имя переводится как «Холодный дед», не стал дожидаться зимы и проголосовал очно, передает избирком Марий Эл. Резиденция сказочного персонажа находится в самом северном селе республики – Кукнур Сернурского района, где он проживает с внучкой Лумудыр.

«Я, Йушто Кугыза, марийский Дед Мороз, пришел сегодня на участок сам. Дистанционно голосовать – дело хорошее, но лично прийти – это по-нашему, по-марийски. Приглашаю и вас присоединиться – лично или дистанционно. Главное – сделать свой выбор», – обратился он к жителям республики.

По данным на 1 июля 2026 года, численность избирателей в Марий Эл составляет 520 714 человек. В регионе открыты 495 избирательных участков.

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