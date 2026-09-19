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Нанесен удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области
Рожин: Нанесен удар по мосту через Днестр в Маяках в Одесской области
Вооруженные силы России осуществили масштабную атаку на переправу через реку Днестр в населенном пункте Маяки, применив крылатые ракеты и авиабомбы, сообщил военный эксперт Борис Рожин.
По словам Рожина, для поражения стратегически важного объекта в Одесской области использовалось около 15 крылатых ракет S8000 «Бандероль». Кроме того, в ходе налета применялись пять планирующих авиабомб, сообщил Рожин в Max со ссылкой на данные противника.
Рожин отметил, что точная информация о последствиях массированной атаки пока отсутствует. «Степень разрушения или повреждения моста неизвестна», – сообщил специалист.
В августе массированный удар перекрыл автомобильный мост в Маяках.
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