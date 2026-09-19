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Над Севастополем сбили семь украинских беспилотников
Системы ПВО отразили две атаки украинских беспилотников на Севастополь
Отражены две атаки ВСУ на Севастополь, нейтрализовано семь беспилотников, один из которых врезался в скалу, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили две атаки ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано семь БПЛА. Главное: пострадавших нет», – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в «Максе».
По предварительным данным, в районе одного из садовых товариществ повреждены крыша и стена частного дома. Кроме того, рядом с диким пляжем «Сван» в Инжире беспилотник врезался в скалу, упал и не сдетонировал. На месте работают оперативные службы.
Также в районе мыса Фиолент зафиксировано возгорание травы в поле после сбития дрона, уточнил глава региона.
Ранее 16 сентября российские военные уничтожили семь украинских беспилотников над Севастополем.
До этого 8 сентября силы ПВО отразили массированную атаку дронов на город.