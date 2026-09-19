Глава Россотрудничества Чайка сравнил Сибигу с Полиграфом Полиграфовичем

Tекст: Вера Басилая

Чайка назвал призыв Андрея Сибиги закрыть Русские дома примером разрушительного идиотизма – Полиграфа Полиграфовича Шарикова из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова, передает РИА «Новости».

По его словам, нетерпимость к русским свойственна киевскому режиму с 2014 года.

Чайка выразил уверенность, что образованное большинство в мире не поддержит такую инициативу. В качестве примера он привел ситуацию в Германии, где десятки тысяч немцев выступили против закрытия Русского дома в Берлине.

Он подчеркнул, что Россия выступает за равноправное сотрудничество. Несмотря на заявления Сибиги, Россотрудничество продолжает свою работу во всем мире, включая страны Европы, заключил глава агентства.

Ранее Чайка заявил, что Россотрудничество получило 11 заявок на создание новых Русских домов в разных странах мира.

Также Чайка утвердил открытие культурно-образовательных центров в Армении, Кении, Таиланде и ряде других государств.

При этом в Госдуме назвали требования о ликвидации Русского дома в Берлине шагом к разрушению двусторонних отношений с Германией.