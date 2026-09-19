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    19 сентября 2026, 10:50 • Справки

    Всероссийская олимпиада школьников 2026: сроки этапов, список предметов и уровни олимпиад

    Всероссийская олимпиада школьников 2026: сроки этапов, список предметов и уровни олимпиад
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Как устроены школьные олимпиады в 2026/2027 учебном году? Рассказываем о доступных дисциплинах, сроках проведения отборов и льготах, которые дипломы победителей и призёров дают абитуриентам.

    Что такое ВсОШ и кто её проводит

    Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) - крупнейшее интеллектуальное соревнование страны, организатором которого выступает Министерство просвещения РФ. Правила закреплены Порядком проведения олимпиады, утверждённым приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 года № 678 (в действующей редакции).

    Участие бесплатное и добровольное. Регистрационных взносов нет ни на одном из этапов, а задания разрабатываются централизованно - задания школьного этапа готовят муниципальные предметно-методические комиссии, муниципального - региональные, а регионального и заключительного - центральные предметно-методические комиссии (ЦПМК).

    Всероссийская олимпиада школьников этапы: сроки в 2025/2026 учебном году

    Этапы Всероссийской олимпиады школьников проходят последовательно, и пропуск любого из них закрывает путь дальше. Исключение - победители и призёры заключительного этапа прошлого года: они допускаются к заключительному этапу напрямую.

    • Школьный этап - с сентября по 1 ноября 2025 года. Участвуют ученики 5–11 классов (а по математике и русскому языку - начиная с 4 класса).

    • Муниципальный этап - с ноября по 25 декабря 2025 года. Допускаются учащиеся 7–11 классов.

    • Региональный этап - с 12 января по 28 февраля 2026 года. Для 9–11 классов, задания единые для всей страны, время начала - 9:00 по местному времени.

    • Заключительный этап - с 14 марта по 3 мая 2026 года. Проводится на базе вузов и образовательных центров в разных регионах, участники 9–11 классов.

    Шесть предметов школьного этапа - математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия - традиционно проводятся в онлайн-формате на платформе «Сириус.Курсы». Расписание по конкретному предмету публикуется на сайте регионального министерства образования и в самой школе.

    Список предметов: по каким дисциплинам можно соревноваться

    В 2025/2026 учебном году ВсОШ проводится по 24 предметам:

    • математика, информатика, физика, астрономия, химия, биология, экология;

    • русский язык, литература, история, обществознание, право, экономика, география;

    • английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский языки;

    • искусство (мировая художественная культура), труд (технология), физическая культура, основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР).

    Ограничений по количеству предметов нет: школьник может заявиться на любое число дисциплин, если этапы не совпадают по датам. Исключение - предметы с профилями («Труд (технология)» и «Информатика»): в них участник выбирает только один профиль начиная со школьного этапа. Проходные баллы на следующий этап устанавливает организатор соответствующего уровня, а для заключительного этапа - Минпросвещения России.

    Что дают победа и призовое место

    Диплом победителя или призёра заключительного этапа ВсОШ действует четыре года и даёт право поступления без вступительных испытаний (БВИ) на направления, соответствующие профилю олимпиады. При выборе непрофильного направления результат приравнивается к 100 баллам ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, - если этот предмет входит в перечень вступительных испытаний вуза.

    Необходимо учитывать разницу между ВсОШ и перечневыми олимпиадами: дипломантам заключительного этапа ВсОШ подтверждать льготу результатом ЕГЭ не нужно - достаточно набрать минимальные баллы для получения аттестата. Требование сдать профильный ЕГЭ не ниже 75 баллов относится к перечневым олимпиадам, причём вуз вправе поднять этот порог выше.

    Победители и призёры заключительного этапа могут претендовать на грант Президента РФ - 20 тыс. рублей ежемесячно на весь период обучения; он назначается после поступления на программу, соответствующую профилю олимпиады. Отдельные регионы выплачивают собственные премии - например, в Москве гранты Мэра Москвы составляют 500 тыс. рублей для победителей заключительного этапа, 300 тыс. рублей для призёров и 100 тыс. рублей для участников.

    Московская олимпиада школьников: особенности и сроки

    Московская олимпиада школьников - независимое от ВсОШ соревнование, которое проводит Департамент образования и науки города Москвы совместно с Центром педагогического мастерства. Участвовать могут школьники из любого региона России, а по ряду предметов - и учащиеся других стран, причём регистрация онлайн и бесплатная.

    Олимпиада проходит по нескольким десяткам предметов и направлений, включая лингвистику, генетику, финансовую грамотность, робототехнику, изобразительное искусство, филологию и предпрофессиональные испытания. Структура - два этапа: отборочный (дистанционный, осень - зима) и заключительный (очный, преимущественно февраль - март 2026 года).

    Ключевое отличие от ВсОШ - многие направления входят в перечень Минобрнауки, поэтому дипломы дают льготы при поступлении наравне с другими перечневыми олимпиадами. Актуальное расписание публикуется на портале mos.olimpiada.ru.

    Уровни олимпиад школьников: чем различаются I, II и III

    Уровни олимпиад школьников устанавливает Минобрнауки России по результатам экспертизы Российского совета олимпиад школьников (РСОШ); уровень зависит от масштаба соревнования, числа участников, географии и сложности заданий. Уровень указывается ежегодно в приказе Минобрнауки и может меняться.

    • I уровень - наиболее массовые и сложные олимпиады. Как правило, дают право на БВИ в большинстве вузов.

    • II уровень - крупные соревнования регионального и межрегионального масштаба. Льгота чаще выражается в 100 баллах ЕГЭ, реже - в БВИ.

    • III уровень - олимпиады с меньшим охватом. Обычно дают 100 баллов по предмету или дополнительные баллы за индивидуальные достижения.

    Важный момент: конкретную льготу определяет не уровень сам по себе, а вуз. Каждое учебное заведение не позднее 20 января публикует собственный перечень олимпиад, профилей и условий их учёта, поэтому проверять правила нужно на сайте выбранного вуза, а не только в приказе министерства.

    Перечень олимпиад школьников на 2025/2026 учебный год

    Перечень олимпиад школьников утверждается приказом Минобрнауки России ежегодно, обычно в конце августа - сентябре. В него входит 83 олимпиады (приказ Минобрнауки России от 30.08.2025 № 669), среди которых «Ломоносов», «Высшая проба», Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета, Турнир городов, «Физтех», «Покори Воробьёвы горы!», Всесибирская открытая олимпиада и другие.

    Перечневые олимпиады отличаются от ВсОШ по нескольким параметрам:

    • регистрация самостоятельная, через сайт организатора, без участия школы;

    • отборочный этап часто проводится дистанционно, заключительный - очно;

    • диплом действует, как правило, 4 года, но льготы могут применяться только один раз и только по одному основанию;

    • по ряду направлений участвовать могут ученики 5–8 классов, но воспользоваться льготой можно и с дипломом, полученным в 9–10 классах: он действует четыре года. При этом вуз вправе сузить круг и засчитывать, например, только дипломы 10–11 классов.

    Рекомендуется подавать заявки на несколько олимпиад одного профиля: это увеличивает шансы получить диплом и снижает риски из-за неудачного дня. Регистрация на отборочные этапы большинства перечневых олимпиад закрывается в октябре - декабре, а результаты заключительных этапов публикуются в марте - апреле 2026 года.

    Как подготовиться и где искать задания

    Задания прошлых лет по ВсОШ опубликованы на портале Федерального центра олимпиадного движения vserosolimp.edsoo.ru и на платформе «Сириус.Курсы» (siriusolymp.ru), а также на крупнейшем неофициальном портале olimpiada.ru; по Московской олимпиаде - на сайте mos.olimpiada.ru. Разбор прошлогодних вариантов остаётся базовым способом подготовки, поскольку структура заданий из года в год меняется незначительно.

    Дополнительные бесплатные ресурсы включают образовательные смены центра «Сириус», региональные центры выявления и поддержки одарённых детей, а также онлайн-курсы при вузах-организаторах. Информацию о сборах и отборах региональных команд публикуют министерства образования субъектов РФ.

    Необходимо учитывать сроки подачи апелляций: по региональному и заключительному этапам ВсОШ они рассматриваются в дни, установленные организатором, обычно сразу после публикации предварительных результатов и показа работ. Пропуск этого срока лишает права на пересмотр баллов.

    Точные даты этапов по каждому предмету и региону утверждаются локальными приказами, поэтому расписание следует уточнять на сайте регионального органа управления образованием.

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