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Венгерская автоконцессия не получала уведомления о расторжении контракта
Главный оператор венгерских автодорог не получал от премьер-министра Петера Мадьяра официального уведомления о расторжении государственного контракта на сумму 63 млрд евро.
Крупнейшая в Европе автоконцессия Magyar Koncesszios Infrastruktura Fejleszto Zrt. пока не получала от венгерских властей уведомления о расторжении государственного контракта, передает РИА «Новости».
«Компания Magyar Koncesszios Infrastruktura Fejleszto Zrt. следит за заявлением премьер-министра о расторжении концессионного контракта и ожидает официальной письменной информации по этому вопросу», – заявили представители организации.
В пятницу премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что правительство расторгает соглашение с компанией на 63 млрд евро. Этот договор был заключен предыдущим кабинетом министров и предполагал развитие всей сети автодорог в стране. Мадьяр обвинил владельцев концессии в коррупции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Венгрии расторгло соглашение о дорожной концессии на 63 млрд евро.
Ранее Петер Мадьяр анонсировал создание специального управления по расследованию коррупционных преступлений.
Глава управления по защите неподкупности республики Ференц Пал Биро предупредил о возможных судах над соратниками бывшего премьера Виктора Орбана.