Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалёку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой. Оглянувшись, понял, что бросать её некуда: вокруг – толпа. И накрыл гранату собой.0 комментариев
Песков: Путин может проголосовать в пятницу
Президент Владимир Путин может проголосовать на выборах в Госдуму в пятницу в онлайн-формате, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Мы также не исключаем, что сегодня Путин проголосует. Возможно, он выберет онлайн-режим. Мы будем информировать», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Напомним, более 1 млн россиян уже проголосовали дистанционно на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.
Путин выступил со специальным обращением к нации перед началом голосования.
Песков назвал электронный формат волеизъявления удобным и надежным способом участия в выборах.