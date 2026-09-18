МИД Литвы: Американские военные вернутся в республику в этом году

Tекст: Мария Иванова

Возвращение американских военных в Литву ожидается в ближайшее время, об этом стало известно после встречи министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса с государственным секретарем США Марко Рубио, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что точные даты пока не называются, но прибытие сил США «очень вероятно». Будрис не исключил, что численность американского контингента может быть увеличена по сравнению с предыдущими периодами и составить почти два батальона, хотя окончательное решение остается за Вашингтоном.

Ранее из Литвы были выведены более тысячи американских военных вместе с техникой в связи с пересмотром размещения сил США в Европе. Батальоны США ротировались в республике с 2019 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне министр обороны Литвы подтвердил вывод войск США из страны.

В мае Литва выразила готовность принять американских военных в случае их вывода из Германии.

В прошлом году в США подтвердили гибель трех своих военнослужащих на учениях в Литве.