Reuters: Разработчик ИИ Anthropic тайно запустил биолабораторию

Разработчик ИИ Anthropic тайно запустил биолабораторию в США

Tекст: Мария Иванова

Компания Anthropic рассчитывает разработать методы лечения редких заболеваний и перенести эксперименты из компьютерных моделей в реальный мир, пишет Reuters.

Руководитель отдела биологических наук Anthropic Эрик Каудерер подтвердил эту информацию. «Мы считаем, что для работ в сфере биологии основой все еще остаются и какое-то время будут оставаться реальные эксперименты… Безусловно, сегодня мы этим и занимаемся», – отметил он. По его словам, подход компании типичен для биотехнологического сектора, совмещая собственные разработки с проектами внешних партнеров.

Позднее представитель Anthropic уточнил, что непосредственно в лаборатории не ведется работа по созданию лекарственных препаратов.

Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призывал замедлить разработку мощных моделей ИИ из соображений безопасности. Эту инициативу поддержали американский предприниматель Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман. При этом президент США Дональд Трамп называл преувеличением опасения, что ИИ захватит или уничтожит мир.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания Anthropic остановила попытки разработать биологическое оружие с помощью нейросетей.

В прошлом месяце Bloomberg сообщило о планах Anthropic поглотить создателя «моделей мира».

Весной Anthropic обогнала OpenAI и стала самым дорогим стартапом в сфере искусственного интеллекта.