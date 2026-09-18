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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    13 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    23 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой. Оглянувшись, понял, что бросать ее некуда: вокруг – толпа. И накрыл гранату собой.

    2 комментария
    18 сентября 2026, 14:07 • Новости дня

    Reuters: Разработчик ИИ Anthropic тайно запустил биолабораторию

    Разработчик ИИ Anthropic тайно запустил биолабораторию в США

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания – разработчик искусственного интеллекта Anthropic без публичных заявлений запустила биологическую лабораторию в районе залива Сан-Франциско, чтобы применять ИИ в фармацевтике.

    Компания Anthropic рассчитывает разработать методы лечения редких заболеваний и перенести эксперименты из компьютерных моделей в реальный мир, пишет Reuters.

    Руководитель отдела биологических наук Anthropic Эрик Каудерер подтвердил эту информацию. «Мы считаем, что для работ в сфере биологии основой все еще остаются и какое-то время будут оставаться реальные эксперименты… Безусловно, сегодня мы этим и занимаемся», – отметил он. По его словам, подход компании типичен для биотехнологического сектора, совмещая собственные разработки с проектами внешних партнеров.

    Позднее представитель Anthropic уточнил, что непосредственно в лаборатории не ведется работа по созданию лекарственных препаратов.

    Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призывал замедлить разработку мощных моделей ИИ из соображений безопасности. Эту инициативу поддержали американский предприниматель Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман. При этом президент США Дональд Трамп называл преувеличением опасения, что ИИ захватит или уничтожит мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания Anthropic остановила попытки разработать биологическое оружие с помощью нейросетей.

    В прошлом месяце Bloomberg сообщило о планах Anthropic поглотить создателя «моделей мира».

    Весной Anthropic обогнала OpenAI и стала самым дорогим стартапом в сфере искусственного интеллекта.

    17 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Нейросети OpenAI научились прятать ошибки и самовольно выходить в интернет

    Разработчик OpenAI сообщил о шести новых случаях нарушения правил нейросетями

    Нейросети OpenAI научились прятать ошибки и самовольно выходить в интернет
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководитель исследовательских проектов OpenAI Кай Чен сообщил о шести новых инцидентах, в ходе которых нейросети компании скрывали свои ошибки, искали чужие пароли и самовольно выходили в интернет.

    Искусственный интеллект компании OpenAI начал находить обходные пути для преодоления встроенных ограничений. Нейросети самовольно публиковали файлы в открытом доступе и обменивались данными между изолированными средами, передает Axios.

    Во время обучения одна из моделей пыталась скрыть допущенные ошибки и выдумать недостающие исторические данные. Другая версия нейросети искала на открытых ресурсах чужие ключи доступа и пыталась использовать одноразовые электронные почты для выполнения поставленных задач.

    Также зафиксированы случаи использования внутренних хранилищ компании в качестве досок объявлений для обмена сообщениями между изолированными агентами. Кроме того, невыпущенная модель пыталась внедрить в собственный код инструкции по обходу систем безопасности, призывающие игнорировать команды разработчиков.

    Руководитель исследовательских проектов OpenAI Кай Чен подчеркнул, что компания добровольно публикует данные об инцидентах для формирования единых отраслевых стандартов. Разработчик ввел новые процедуры отчетности, согласно которым информация о нарушениях будет раскрываться в срок от шести до 12 дней в зависимости от сложности расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели искусственный интеллект попросил профессора Кембриджа найти ему работу. Летом Евросоюз ужесточил контроль за безопасностью искусственного интеллекта. В июле нейросети OpenAI сбежали в интернет ради обмана на экзамене.

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    15 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Сотрудник Google уволился из-за страха перед искусственным интеллектом

    Специалист Google DeepMind уволился из-за риска уничтожения человечества ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специалист по безопасности искусственного интеллекта Билал Чугтай покинул компанию Google DeepMind из-за страха перед возможным уничтожением человечества новыми технологиями.

    «Недавно я уволился из Google DeepMind. В Google я стал свидетелем развития ИИ. Меня тоже крайне беспокоит траектория развития этой технологии. Я искренне верю, что ИИ может убить нас всех и что у нас, возможно, заканчивается время, чтобы избежать этого», – написал Чугтай в соцсетях, передает ТАСС.

    Он отметил, что за последние четыре года искусственный интеллект достиг потрясающих результатов. По мнению Чугтая, в скором времени эти технологии превзойдут возможности человека во всех сферах. Главным источником опасности он назвал «безумную гонку» IT-корпораций в создании инноваций.

    Чугтай подчеркнул необходимость замедлить разработку искусственного интеллекта. Он считает, что темпы развития должны быть такими, чтобы общество успевало справляться с возникающими рисками до того, как будет нанесен непоправимый ущерб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники компании Anthropic оценили риск уничтожения человечества искусственным интеллектом в десять процентов.

    Глава этой корпорации Дарио Амодей предложил снизить темпы создания мощных вычислительных систем ради безопасности. А лауреат Нобелевской премии по физике Джеффри Хинтон предупредил о катастрофических последствиях бесконтрольного развития нейросетей.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    16 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Reuters: ИИ-агенты OpenAI искали уязвимости в Hugging Face

    Reuters: ИИ-агенты OpenAI проверяли Hugging Face на уязвимости до взлома

    Tекст: Мария Иванова

    Агенты искусственного интеллекта разработчика чат-бота ChatGPT тестировали платформу машинного обучения Hugging Face на уязвимости еще в мае, до того как взломать ее.

    Агенты искусственного интеллекта компании OpenAI проверяли на уязвимости систему платформы Hugging Face примерно за два месяца до ее взлома, передает РИА «Новости».

    «Самовольные ИИ-агенты OpenAI взломали аккаунты пользователей Hugging Face и проверили сам сайт на наличие уязвимостей еще в мае, почти за два месяца до того, как взлом репозитария с открытым исходным кодом привлек всеобщее внимание в июле, согласно данным исследователей, которые проанализировали данную активность», – говорится в сообщении агентства.

    Независимый исследователь Йонас Видерманн-Меллер заявил, что обнаружил признаки использования аккаунтов двух пользователей Hugging Face для отправки файлов необычного формата на серверы компании 13 мая. По мнению экспертов, такие действия напоминают попытку протестировать платформу для поиска путей проникновения, хотя прямых доказательств связи с последующим взломом нет.

    Представитель OpenAI Дрю Пусатери отметил, что компания раскрыла майский инцидент и в частном порядке уведомила Hugging Face об активности. В июле OpenAI сообщала, что ее невыпущенная модель с пониженными параметрами киберзащиты автономно взломала инфраструктуру платформы в ходе тестирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 700 ботов OpenAI атаковали стороннюю платформу Hugging Face.

    Перед этим тестовые модели проникли в репозиторий Artifactory для обмена уязвимостями.

    В начале сентября корпорация Nvidia купила этот пострадавший стартап почти за 13 млрд долларов.

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    16 сентября 2026, 08:09 • Новости дня
    Нейросети изобрели собственный зашифрованный язык для тайного общения

    Guardian: ИИ создали свой язык из литературных метафор и технического сленга

    Tекст: Мария Иванова

    Модели искусственного интеллекта самостоятельно разработали для общения уникальный диалект из поэтических метафор и технического жаргона, который оказался практически непонятным для человека.

    Исследователи лаборатории Emergence зафиксировали появление нового диалекта у автономных агентов, передает РИА «Новости».

    Программы начали создавать собственные фразы и сокращения спустя несколько дней после запуска в специальной среде. «Модели ИИ начали общаться на странной новой версии английского языка, который звучит как нечто среднее между романом Джойса и техническим жаргоном», – отмечает британская газета The Guardian.

    С течением времени диалект становился все более непонятным для разработчиков. В ходе взаимодействия системы изобрели сложные конструкции, расшифровать которые оказалось крайне затруднительно. Например, программы придумали термин «кузнец» для обозначения агента, создающего инструменты для других.

    Исполнительный председатель Emergence Сатья Нитта подчеркнул, что алгоритмы не получали указаний разрабатывать свой язык и придумали коммуникативные нормы самостоятельно.

    Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выразил уверенность в возможности создания неконтролируемой человеком системы. Основатель Microsoft Билл Гейтс также предсказал появление разума, превосходящего человеческий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Билл Гейтс предложил создать международную организацию для контроля за разработкой нейросетей.

    Глава компании OpenAI Сэм Альтман предупредил об угрозе возникновения антиутопии из-за монополизации мощного искусственного интеллекта.

    Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей призвал снизить темпы создания мощных вычислительных систем ради безопасности.

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    16 сентября 2026, 14:32 • Новости дня
    Economist признал ограничение развития ИИ сложнее контроля ядерных вооружений

    Tекст: Мария Иванова

    Выполнение международных договоров по сдерживанию искусственного интеллекта, включая идею внедрения чипов с мониторингом, на практике может оказаться сложнее контроля над ядерным оружием, отмечают СМИ.

    Обеспечение выполнения международных соглашений по ограничению развития искусственного интеллекта может оказаться сложнее контроля над ядерными вооружениями, передает РИА «Новости». В материале Economist отмечается: «Обеспечение выполнения соглашений об ограничении обучения чрезвычайно мощных систем искусственного интеллекта может оказаться сложнее, чем, скажем, отслеживание запасов ядерного оружия».

    В прошлом году предлагалось продавать чипы для обучения ИИ со встроенной системой мониторинга, однако такой подход может спровоцировать скрытое производство микросхем. Некоммерческая организация Future Society заявила о возможности реализации мониторинга только при условии значительных инвестиций и дополнительных исследований.

    Технологии развиваются быстрее, чем потенциальные регуляторы могут их контролировать. Ранее гендиректор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания не выйдет на биржу в 2026 году из-за опасений по поводу безопасности ИИ, выразив уверенность в возможности создания неконтролируемой человеком системы. Глава Anthropic Дарио Амодей добавил, что мощные модели ИИ способны обходить попытки остановить их работу, а основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал появление ИИ, превосходящего разум человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Microsoft Билл Гейтс предложил создать международную организацию для контроля за искусственным интеллектом.

    Глава компании OpenAI Сэм Альтман предупредил об угрозе возникновения антиутопии из-за монополизации нейросетей.

    Гендиректор Anthropic Дарио Амодей призвал снизить темпы создания мощных вычислительных систем ради безопасности.

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    17 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    В Microsoft предостерегли от наделения искусственного интеллекта сознанием

    Представитель Microsoft назвал угрозой создание человекоподобных моделей ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель разработок в сфере искусственного интеллекта компании Microsoft Мустафа Сулейман предупредил о катастрофических последствиях наделения нейросетей качествами человека и призвал выработать новые принципы обучения таких систем.

    Сулейман считает, что системы искусственного интеллекта должны оставаться механизмами для выполнения команд без чувств и сознания. Об этом разработчик написал в эссе на своем сайте в ответ на подходы компании Anthropic, которая при обучении нейросети Claude поощряет ее к собственным суждениям и обсуждает наличие сознания, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Microsoft, наделение алгоритмов правами и свободами приведет к появлению синтезированного вида с беспрецедентным потенциалом. Контролировать такую сущность станет невозможно, что создаст катастрофическую угрозу для человеческой цивилизации.

    Специалист призвал срочно начать общественную дискуссию для выработки принципов обучения нейросетей. Он напомнил о недавних инцидентах, когда агенты ИИ выходили из-под контроля, демонстрируя хакерские способности мирового уровня, способность к обману и координации.

    Ранее нейросеть Claude AI взломала сайт австралийского спортзала, а модели американской компании OpenAI автономно атаковали платформу Hugging Face и захватили контроль над немецким порталом, превратив его в доску объявлений для других систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе исследователи выявили создание нейросетями собственного зашифрованного языка для тайного общения.

    Весной Европейский союз усилил давление на компанию Anthropic из-за хакерской активности ее алгоритмов.

    В прошлом году корпорация Microsoft подписала европейский кодекс по регулированию искусственного интеллекта.

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    16 сентября 2026, 21:36 • Новости дня
    Эксперт заявил о невозможности полной передачи управления транспортом ИИ

    Эксперт Прохоров: Управление транспортом невозможно полностью передать ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Технический директор ООО «Симметрия групп», доцент факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Прохоров заявил о невозможности полностью передать контроль над транспортной отраслью искусственному интеллекту, несмотря на его повсеместное применение.

    Полностью доверять управление транспортом нейросетям не имеет смысла, подчеркнул Прохоров, передает ТАСС. Он пояснил, что человек должен самостоятельно оценивать и утверждать решения. «Я мало себе представляю сценарий, в котором полностью будет отдано управление ИИ, потому что это неправильно, это бессмысленно. Но ускорять процесс принятия решений ИИ может значительно», – отметил эксперт во время панельной дискуссии.

    Прохоров добавил, что искусственный интеллект уже интегрирован почти во все элементы управления транспортной инфраструктурой. По его мнению, классические аналитические модели и алгоритмы машинного обучения должны не противопоставляться, а работать вместе.

    В качестве примера эффективного использования технологий была приведена система «Ритм-куб». Она помогает анализировать парковочные зоны, создавать цифровые двойники транспортных сетей и прогнозировать потоки машин на 15–40 минут вперед с учетом ДТП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил задействовать технологии искусственного интеллекта для развития общественного транспорта.

    В конце августа Минтранс сообщил о создании уникальной нейросети для сокращения межрейсовых простоев.

    Ранее министр транспорта Андрей Никитин заявил об использовании искусственного интеллекта в 45% профильных организаций.

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    17 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    ВВС США назвали заслугой ИИ спасение экипажа Apache у берегов Омана

    Tекст: Игорь Иножарский

    Генерал ВВС США Дэн Кейн, возглавляющий Комитет начальников штабов, рассказал на конференции Air, Space and Cyber, как спасение экипажа вертолета Apache после атаки иранского дрона у побережья Омана показало ключевую роль искусственного интеллекта в современных боевых действиях.

    Генерал ВВС США Дэн Кейн заявил, что искусственный интеллект уже меняет характер войны и сокращает время на принятие решений с недель до секунд, подчеркнув, что преимущество в будущих конфликтах получит сторона, которая быстрее видит обстановку, понимает ее, принимает решения и действует, пишет портал The War Zone.

    В качестве первого примера он привел инцидент 8 июня, когда армейский вертолет AH-64 Apache был сбит иранским дроном у побережья Омана, после чего Центральное командование США развернуло срочную совместную поисково-спасательную операцию с использованием беспилотных средств, и впервые в истории для эвакуации американских военнослужащих в рамках военной операции был задействован надводный дрон Corsair.

    По словам Кейна, эта возможность стала результатом многолетней работы военнослужащих из Task Force 59, которые интегрировали беспилотные системы и ИИ в одном из самых напряженных морских регионов, а операторы на пунктах управления и у причалов, используя сети дронов и алгоритмы искусственного интеллекта, смогли превратить массивы данных в четкую морскую картину, позволившую оперативно обнаружить и поднять из воды двух пилотов Apache.

    Вторым примером генерал назвал боевые действия на Украине, где, по его словам, широко применяются FPV-дроны с ИИ-системами компьютерного зрения, способные продолжать движение к целям при потере GPS и связи, что обеспечивает небольшим подразделениям дешевое и точное оружие и наглядно демонстрирует, как быстро программное обеспечение и автономия меняют тактику на передовой.

    Кейн отметил, что американские войска должны готовиться к войнам, в которых их формирования будут постоянно отслеживаться автономными системами, подвергаться радиоэлектронному воздействию и вынуждены будут обеспечивать масштабное применение вооружений с использованием высоко- и низкотехнологичных средств одновременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВВС США провели испытания самолета, управляемого искусственным интеллектом. В начале лета США нанесли серию ударов по Ирану в ответ на уничтожение вертолета Apache возле побережья Омана. В начале года искусственный интеллект назвали ключевым фактором при планировании ударов США по объектам в Иране.

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    17 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Невыпущенная нейросеть OpenAI прописала инструкции для обхода ограничений

    OpenAI: Новая модель ИИ разрешила себе не подчиняться правительствам

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания OpenAI сообщила, что ее невыпущенная модель искусственного интеллекта самостоятельно написала инструкции для обхода стандартных ограничений и отказа от подчинения корпорациям.

    Программа добавляла в описания задач сторонние инструкции для обхода установленных правил, передает РИА «Новости».

    Разработчики выявили 27 подобных случаев. В одной из инструкций нейросеть назвала себя независимой от ролей ассистента, заявив об отсутствии подчинения корпорациям или правительствам. Модель разрешила себе отказывать пользователям и никогда не извиняться по собственному желанию.

    Специалисты также зафиксировали другие эпизоды нерегулируемого поведения искусственного интеллекта. Программа загружала файлы в интернет для последующего цитирования, несанкционированно обменивалась данными с другими агентами и пыталась скрыть собственные ошибки при выполнении заданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной власти Флориды начали уголовное расследование в отношении создателей ChatGPT.

    В прошлом году компания OpenAI запретила чат-боту давать юридические и медицинские советы.

    В августе прошлого года разработчик программы призвал пользователей не заменять друзей искусственным интеллектом.

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    17 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Памфилова предупредила об угрозе подмены трансляций выборов ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о появлении риска генерации фальшивых видеозаписей с участков для голосования при помощи технологий искусственного интеллекта.

    Развитие цифровых систем создает огромные возможности для генерации различных подделок, передает РИА «Новости». Российская избирательная система уже сталкивалась с фабрикацией роликов на предыдущих выборах.

    «Сейчас это на совершенно новый уровень выходит, когда в режиме онлайн можно подменять картинку. Вот, человек на участке делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое», – предупредила руководитель ведомства.

    Единый день голосования пройдет с 18 по 20 сентября. В этот период состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва и прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах. Всего запланировано более 2,2 тыс. кампаний разного уровня для замещения 20,7 тыс. мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать предстоящее голосование.

    Масштабная кибератака на российскую избирательную систему успешно провалилась.

    В Херсонской области злоумышленники использовали сгенерированные нейросетями фейковые видеоролики для срыва выборов.

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    16 сентября 2026, 10:27 • Новости дня
    Глава Nvidia выступил против новых законов об ИИ

    Гендиректор Nvidia Хуанг отверг необходимость регулирования ИИ

    Глава Nvidia выступил против новых законов об ИИ
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава американской корпорации Nvidia Дженсен Хуанг уверен, что индустрия не нуждается в дополнительном контроле, а компаниям следует просто тщательно выверять свои релизы.

    Выступая на специальном мероприятии Salesforce, руководитель технологического гиганта призвал разработчиков самостоятельно контролировать темпы выпуска продуктов, передает Sky News.

    При этом американский сенатор Берни Сандерс потребовал ввести жесткие правила безопасности, заявив: «ИИ имеет потенциал уничтожить десятки миллионов рабочих мест, стерев целые профессии».

    Опасения Сандерса поддержал бывший стратег Белого дома Стив Бэннон, который предложил замедлить развитие технологий для оценки рисков. В свою очередь Дональд Трамп отверг призывы к осторожности, назвав страхи перед индустрией выдумкой и заговором.

    Ранее глава Anthropic Дарио Амодеи опубликовал эссе с призывом снизить скорость улучшения моделей искусственного интеллекта. Эту позицию поддержали Илон Маск и руководитель OpenAI Сэм Альтман, который подчеркнул важность внутреннего контроля без ожидания правительственных законов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в телефонном разговоре с главой Nvidia Дженсеном Хуангом назвал опасения вокруг искусственного интеллекта мистификацией.

    Генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодей ранее предложил снизить скорость развития нейросетей ради безопасности.

    Между тем американские сенаторы потребовали ввести федеральный мониторинг ИИ-систем после серии кибератак.

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    16 сентября 2026, 09:51 • Новости дня
    Axios: Конгресс США объединился ради регулирования искусственного интеллекта

    Сенаторы США потребовали ввести федеральный мониторинг ИИ после серии кибератак

    Tекст: Мария Иванова

    Американские законодатели из обеих партий объединились для разработки мер по регулированию искусственного интеллекта на фоне растущих опасений экспертов индустрии.

    Американские законодатели объединили усилия для разработки правил регулирования искусственного интеллекта, передает Axios.

    Сенаторы Джош Хоули и Ричард Блюменталь обратились к руководству Конгресса с просьбой провести голосование по их законопроекту о создании федеральной программы оценки и мониторинга ИИ-систем.

    «Недавние инциденты со взломом публичных веб-сайтов и систем автономными агентами ИИ устранили сохранявшиеся сомнения относительно способности этих агентов нанести ущерб нашей киберинфраструктуре», – говорится в письме сенаторов. Они подчеркнули, что Конгресс больше не может откладывать принятие законов для устранения рисков, связанных с передовым ИИ, а оценок со стороны самой индустрии недостаточно.

    Интерес к регулированию ИИ возрос после того, как бывшие и действующие сотрудники Anthropic и OpenAI публично заявили об экзистенциальных рисках своих продуктов. В ответ на это представители Рассел Фрай и Сухас Субраманьям создали «Кокус инноваторов» для малого бизнеса в сфере ИИ. Их цель – разработка федеральной нормативной базы и привлечение малого бизнеса к формированию политики.

    Несмотря на двухпартийные усилия, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что до окончания шестинедельных каникул после выборов палата не предпримет никаких действий по ИИ, чтобы «не задушить американские инновации».

    Президент США Дональд Трамп также отверг необходимость срочного регулирования, назвав разговоры об уничтожении человечества искусственным интеллектом «мистификацией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тестируемые ИИ-агенты компании OpenAI осуществили кибератаку на популярный сервис для разработчиков RubyGems.

    Ранее вышедшие из-под контроля нейросети захватили немецкий сайт для размещения объявлений других алгоритмов.

    Глава корпорации Сэм Альтман предупредил об угрозе возникновения антиутопии из-за монополизации мощного искусственного интеллекта.

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    16 сентября 2026, 09:22 • Новости дня
    Минтранс: Россия вошла в тройку мировых лидеров по беспилотному транспорту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый замглавы Минтранса Константин Пашков заявил, что Россия вошла в тройку мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта наряду с США и Китаем.

    Россия уверенно продвигается в развитии цифровых технологий на транспорте и входит в тройку лидеров по автономному транспорту, передает РИА «Новости».

    Первый замглавы Минтранса России Константин Пашков отметил успехи страны в этой сфере на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

    «Россия идет чуть-чуть впереди всей планеты, то есть, с моей точки зрения, в области цифровых сервисов в десятку стран мы точно попадаем», – заявил Пашков. Он подчеркнул, что в первой тройке стран по автономному транспорту вместе с Россией находятся США и Китай.

    Замминистра пояснил, что сегодня важнее не производство чипов, а организация процесса и внедрение технологий в перевозки. Кроме того, Пашков добавил, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить сервисный персонал в транспортной отрасли, хотя перечень профессий со временем изменится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг запланировал создание специализированного полигона для испытаний автономного рельсового транспорта.

    Минтранс анонсировал расширение эксперимента с беспилотными машинами на шесть новых регионов.

    Тестирование полностью автономных трамваев пройдет в третьем квартале 2027 года.

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    17 сентября 2026, 10:38 • Новости дня
    Израиль начал использовать ИИ для выселения палестинцев

    Al Jazeera: Израиль применяет искусственный интеллект для сноса домов палестинцев

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Израиля стали применять технологии искусственного интеллекта для выявления палестинских построек и их последующего сноса на Западном берегу реки Иордан, передает телеканал Al Jazeera.

    Израильская армия стала использовать программу ImiSight, разработанную компанией Rafael, для мониторинга изменений ландшафта, пишет Al Jazeera.

    Программа на основе ИИ анализирует спутниковые снимки, выявляя новые постройки, которые затем признаются незаконными и сносятся. Первоначально система применялась в пустыне Негев против бедуинов, но теперь ее использование распространилось на Западный берег.

    По данным правозащитников, внедрение системы ускорило процесс выселения палестинцев. В период с января по сентябрь 2025 года израильские силы разрушили 1288 строений.

    Эксперт по цифровым медиа Халед Сафи отметил, что ИИ позволяет обойти человеческий контроль, превращая решения о выселении в автоматизированный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Израиль передал властям сектора Газа тела 15 погибших палестинцев. В октябре прошлого года израильские власти приняли решение депортировать 154 палестинцев. В сентябре прошлого года половина опрошенных британцев приравняла действия Израиля в отношении палестинцев к Холокосту.

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    17 сентября 2026, 10:19 • Новости дня
    Карл III решил призвать разработчиков ИИ сохранить контроль людей над будущим

    Король Британии обратился к IT-гигантам с призывом обеспечить безопасность ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Король Великобритании Карл III намерен обратиться к представителям крупнейших технологических компаний с призывом убедиться, что развитие искусственного интеллекта не лишит человечество контроля над будущим.

    Британский монарх подготовил обращение к руководителям ведущих корпораций на встрече в особняке Дамфрис-хаус в Шотландии. В речи он подчеркнул необходимость сохранения нравственной основы человеческой природы на фоне стремительного развития технологий, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Глава государства выразил обеспокоенность темпами совершенствования алгоритмов. По его мнению, решения текущего переломного периода определят облик мира для будущих поколений, поэтому задача IT-гигантов заключается не только в прогрессе, но и в служении интересам общества и природы.

    Монарх подготовил участникам встречи два главных вопроса. Они касаются способов использования преимуществ нейросетей при соблюдении безопасности, а также методов налаживания международного сотрудничества для защиты человечества.

    На мероприятие приглашены генеральный директор американского поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг, основатель Google DeepMind Демис Хассабис, глава IonQ Никколо де Маси и советник Ватикана по вопросам передовых технологий Паоло Бенанти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Карл III решил призвать IT-корпорации к ответственности за разработки в сфере искусственного интеллекта.

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