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Bloomberg узнал о планах Anthropic поглотить создателя «моделей мира»
Bloomberg: Anthropic обсуждает покупку израильского Decart AI за 6 млрд долларов
Американская компания Anthropic рассматривает возможность приобретения израильского разработчика искусственного интеллекта Decart AI за 6 млрд долларов для расширения инфраструктурных возможностей.
Американский разработчик искусственного интеллекта Anthropic ведет переговоры о покупке израильского стартапа Decart AI, создающего «модели мира», пишет Bloomberg.
«Anthropic PBC ведет переговоры о покупке стартапа Decart AI, занимающегося искусственным интеллектом, за сумму около 6 млрд долларов», – передает агентство слова осведомленных источников.
Израильский стартап был основан в 2023 году. Основным направлением деятельности компании является создание «моделей мира», предназначенных для физического моделирования. Кроме того, инженеры разрабатывают программное обеспечение, снижающее затраты на обучение ИИ благодаря повышению эффективности работы микросхем. Ожидается, что эти технологии помогут существующей инфраструктуре Anthropic справиться с растущим спросом.
Источники подчеркивают, что окончательное решение пока не принято, и переговоры могут завершиться безрезультатно. В случае успеха это приобретение станет крупнейшим в истории Anthropic. Планируется, что команда Decart AI интегрируется в подразделение, отвечающее за разработку и производительность. Представители обеих компаний отказались комментировать ситуацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной компания Anthropic привлекла 65 млрд долларов новых инвестиций.
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