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Текслер сообщил о создании цикла промышленной робототехники на Урале
В Челябинской области активно разрабатывают программное обеспечение и готовят профильных инженеров для укрепления лидерства в новой высокотехнологичной отрасли, сообщил губернатор Алексей Текслер.
Челябинская область выстроила полноценную систему производства промышленных роботов и подготовки кадров. Губернатор Алексей Текслер посетил профильный центр в Южно-Уральском государственном университете для оценки внедрения научных разработок.
«Мы формируем в Челябинской области замкнутый цикл. Регион производит промышленных роботов, разрабатывает для них программное обеспечение, интегрирует на производства», – заявил глава региона в своем канале в Max.
Он добавил, что специалисты патентуют удачные технические решения для дальнейшего использования на предприятиях.
В образовательном учреждении студенты проектируют производственные узлы и проходят стажировки на реальном оборудовании. По словам ректора Александра Вагнера, которые приводит РИА «Новости», учащиеся получают практические навыки программирования и организации процессов по заказам промышленных партнеров.
Одновременно власти активно развивают социальную инфраструктуру региона. В областном центре продолжается возведение нового крупного корпуса детской больницы, который объединит ключевые медицинские службы и позволит запустить передовые направления лечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2024 года президент России Владимир Путин ознакомился с производством промышленных роботов на заводе в Челябинске.
В мае текущего года глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал дополнительные меры поддержки развития промышленной роботизации.
Несколькими днями ранее министр труда Антон Котяков отметил устойчивый рост спроса на специалистов по робототехнике.