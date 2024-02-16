Путин посетил Завод роботов в Челябинске

Tекст: Ольга Никитина

Главу государства сопровождали вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров, помощник президента Максим Орешкин, полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает ТАСС.

В начале осмотра Путину рассказали о предприятии и планах развития. Он прошел по цеху, осмотрел участки механической обработки и сборки, а также образцы готовой продукции. Главе государства показали и зону тестирования роботов. В завершение осмотра Путин ознакомился с презентацией о подготовке современных квалифицированных кадров для завода.

Завод роботов создан на базе Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) и первым в России занялся контрактным серийным производством и сборкой промышленных роботов. Как отмечается в материалах Кремля, освоение в России такого производства призвано снизить зависимость отечественной промышленности от импорта и негативный эффект от антироссийских санкций.

К настоящему моменту изготовлены три инженерных образца промышленных роботов: «Копейск» грузоподъемностью 30 кг, «Миасс» грузоподъемностью 60 кг и «Златоуст» грузоподъемностью 120 кг. В прошлом году изготовлено шесть единиц продукции. При выходе на полную мощность завод планирует выпускать 1 тыс. роботов в год.

В 2022 году было принято решение о необходимости развитии предприятия и выхода на рынок с новой продукцией, что стало основанием для начала реализации проекта по организации выпуска деталей автоматических компонентов в сфере автомобилестроения и специального машиностроения. Идет строительство нового цеха для производства роботов площадью 11,5 тыс. кв. метров.

ЧКПЗ основан в 1942 году. Предприятие специализируется на производстве деталей грузовых автомобилей, одним из первых в РФ было сертифицировано по международному стандарту автомобильной промышленности. ЧКПЗ включен в перечень системообразующих организаций российской экономики и в сводный реестр организаций ОПК. В результате реализации проекта по расширению выпуска продукции гособоронзаказа с августа 2022 года на предприятии установлено более 2 тыс. единиц нового оборудования и организовано серийное производство 11 наименований изделий.

Путин прибыл в Челябинск в пятницу.