В Бельгии объяснили дорогой бриллиантовый подарок Трампу

Алмазная отрасль Бельгии опровергла связь подарка Трампу с отменой пошлин

Tекст: Мария Иванова

Официальный представитель Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC) Ине Тассиньон подтвердила, что преподнесенное Дональду Трампу украшение было исключительно подарком, передает РИА «Новости».

«Как отраслевая федерация мы по-прежнему полностью поддерживаем этот перстень как подарок Соединенным Штатам и гордимся тем, что он символизирует: бельгийское мастерство, алмазные традиции Антверпена и прочные экономические связи между Бельгией и США», – заявила она.

Вопросы у американских сенаторов-демократов Элизабет Уоррен и Ричарда Блументаля возникли из-за того, что вскоре после вручения перстня европейские природные алмазы освободили от новых пошлин. Законодатели потребовали до 24 августа разъяснить обстоятельства передачи кольца. В AWDC подчеркнули, что отмена тарифов обсуждалась несколько месяцев и никак не связана с ювелирным изделием.

Перстень из 18-каратного золота, украшенный 321 бриллиантом, 56 сапфирами, 13 изумрудами и шестью рубинами, представили в июне на праздновании 250-летия независимости США в Брюсселе. Стоимость изделия составляет около 35 тыс. долларов.

Представители отрасли отметили, что идея подарка возникла исключительно в связи с американским юбилеем.

Антверпен ежегодно поставляет в США алмазы на сумму около 2 млрд долларов. Отмена 10-процентной пошлины позволит избежать дополнительных платежей примерно на 200 млн долларов в год. В центре добавили, что решение об отмене тарифов имеет экономическое обоснование.

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