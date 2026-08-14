Лавров рассказал о полученной в школе тройке за поведение

Лавров признался, что в школе иногда прогуливал уроки

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью рассказал о своем детстве. Он отметил, что его никогда не загоняли домой с улицы и давали возможность вдоволь общаться со сверстниками, передают «Вести».

«Из школы пришел, уроки сделал – улица, двор, детские разборки», – вспомнил министр. По его словам, именно во дворе активно действовал принцип достижения договоренностей после споров.

На формирование характера Лаврова повлияли мама, бабушка и дедушка, которые стимулировали свободу в общении.

Глава российской дипломатии признался, что иногда прогуливал школьные занятия. Он добавил, что уже не помнит, какие именно предметы пропускал, но однажды даже получил тройку по поведению.

В прошлом году министр поделился воспоминаниями о пересдаче школьного экзамена по биологии из-за тройки.