Лавров рассказал о случайном поступлении в МГИМО и пересдаче экзамена

Лавров рассказал о пересдаче экзамена и случайном поступлении в МГИМО

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился воспоминаниями о школьных годах и выборе вуза на молодежном форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

Он рассказал, что для получения серебряной медали ему пришлось пересдать экзамен по биологии, потому что у него была тройка. «Очень хотели учителя, директор школы, чтобы у меня была медаль», – пояснил Лавров, добавив, что после пересдачи получил четверку и все равно смог получить серебряную медаль.

Глава МИД отметил, что его классный руководитель Сергей Кузнецов, преподаватель физики и математики, сильно повлиял на школьников и на его собственный выбор профессии. Лавров вспоминал, что хотел поступить в МИФИ, вдохновившись своим учителем. Однако обстоятельства сложились иначе.

По словам Лаврова, судьбоносный случай изменил его планы: «Мама покойная мне сказала, что в МИФИ, как во все другие вузы, 1 августа начинаются приемные экзамены, а в МГИМО 1 июля. Что тебе стоит попробовать?» Министр сдал два экзамена – историю и английский – и получил пять по обоим предметам, что позволило ему поступить.

Позже, когда он хотел попробовать свои силы в МИФИ, увидел, как его бывшие одноклассники нервничали перед вступительными экзаменами, и решил остаться в МГИМО. Лавров подчеркнул, что оказался в университете почти случайно, но не жалеет о своем выборе.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил на форуме, что склонность к использованию «крепких выражений» является особенностью его характера, а не проявлением слабости.

Лавров признавался, что в студенческие годы сочинял «хулиганские» стихи и снимал кино вместе с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.

