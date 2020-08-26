Лавров признался в сочинении хулиганских стихов

Глава МИД Сергей Лавров в студенческие годы сочинял «хулиганские» стихи и снимал кино вместе с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.

В интервью Первому каналу Лавров рассказал, что после поступления в МГИМО его и Торкунова отправили в стройотряд рыть котлован под телецентр в Останкино. По словам дипломата, там и зародилась из дружба.

«Там было много: анекдоты, песни, стихи, которые мы коллективно сочиняли в том же котловане во время перекуров про наши первые впечатления как студентов МГИМО, которых отправили на стройку», – признался он.

Лавров отказался цитировать стихи, назвав их «хулиганскими». По его словам, смысл стихов был в самоиронии.

«Мы поступили, фактически дипломаты. Хотя еще не пошли заниматься на первый курс, но уже приняты в институт, а нас заставляют копать яму. Хорошая самоирония, добрый юмор. Это нас сплотило», – добавил глава МИД.

Также он отметил, что позднее он вместе с Торкуновым поставили множество «капустников» и даже снимали кино на механическую камеру про Фантомаса.

Министр поздравил своего друга и пожелал ему «оставаться независимо ни от чего молодым душой, сердцем и своими замыслами».

«Замыслов у него много. Он никогда не отстает от жизни, а во многих случаях даже опережает тенденции, утверждающиеся в мировом образовании и становящиеся нормой», – заключил он.

Ранее Лавров рассказал об участии в строительстве Останкинской телебашни.