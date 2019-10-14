Лавров рассказал об участии в строительстве Останкинской телебашни

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, как участвовал в начале строительства Останкинской телебашни, и вспомнил, что не хотел поступать в МГИМО, а планировал учиться в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ).

«Я подавал документы в МИФИ, но моя мама сказала: «Ну, ради Бога, раз ты хочешь в МИФИ – иди в МИФИ. Но в МИФИ, как и в большинстве других вузов, экзамены 1 августа, а в МГИМО – 1 июля. Что тебе стоит? Это же не отменяет твоего призвания, твоего намерения поступать в МИФИ. Попробуй себя и в этом деле. Будешь знать, насколько ты разносторонний», – рассказал он в интервью для документального фильма Первого канала, посвященного 75-летию института.

Дипломат также признался, что провел июль «не в подготовке к экзаменам, а в строительстве котлована под Останкинский телецентр». Он вместе с нынешним ректором МГИМО и близким другом Анатолием Торкуновым рыл котлован под фундамент Останкинской телебашни в стройотряде.

«Мы закладывали основы для тех высочайших технологических возможностей, которыми сегодня обладает наше телевидение», – отметил дипломат.

Также Лавров отметил рост числа студентов из разных регионов России, которые успешно проходят вступительные экзамены и поступают в МГИМО.

«Если брать тех, кто поступает в МГИМО, то Анатолий Васильевич [Торкунов] мне рассказывал перед 1 сентября, что там уже свыше 70 субъектов Российской Федерации представлены среди студентов. В разной пропорции, но тем не менее, это очень важно, что мы подпитываем нашу альма-матер талантами со всей России», – подчеркнул министр.

В этом году 14 октября МГИМО отмечает 75-летие со дня основания.