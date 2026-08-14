Загоревшийся из-за взрыва завод в Италии не поставлял снаряды Киеву

Tекст: Вера Басилая

В мэрии города Коллеферро заявили, что итальянский завод, на котором произошел крупный пожар и взрыв, не отправлял продукцию на Украину, передает РИА «Новости».

«На заводе делали боеприпасы для танков», – заявил представитель городской администрации. В пресс-службе мэрии подчеркнули, что прямых заказов от Киева не поступало, а партии снарядов шли европейским партнерам.

Инцидент произошел в неиспользуемом складском помещении. Пожар, последовавший за взрывом, был оперативно потушен. Власти заверили, что на складе отсутствовали люди и материалы, а также были приняты все необходимые меры экологической безопасности.

Прокуратура города Веллетри ведет расследование происшествия. По данным канала Rainews24, следствие рассматривает случившееся как пожар, связанный с производственными процессами. Версии о диверсии или саботаже на данном этапе полностью исключены правоохранительными органами.

Ранее на предприятии по производству боеприпасов недалеко от Рима произошел сильный пожар.