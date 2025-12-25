  • Новость часаПВО сбила семь атаковавших Москву беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «План Зеленского» оказался вбросом и имитацией
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ
    Закончилась четырехлетняя дисквалификация Валиевой
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева
    Чиновников польского Гданьска не впустили в здание генконсульства России
    Bloomberg: За год укрепление рубля стало самым сильным с 1994 года
    Авиаэксперт объяснил значение отечественного двигателя для самолета «Байкал»
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русский народ возвращается

    Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.

    37 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    11 комментариев
    25 декабря 2025, 03:55 • Новости дня

    Трамп подтвердил планы США атаковать наркокартели «на земле» в Латинской Америке

    Tекст: Антон Антонов

    США готовятся «бороться на земле» против наркокартелей в Латинской Америке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп поздравил военнослужащих с католическим Рождеством. «Теперь мы будем бороться на земле», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также озвучил отдельное поздравление для экипажа авианосца «Джеральд Форд», находящегося сейчас в Карибском море. По словам президента, «сейчас это довольно интересное место».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали развертывание свои силы в Карибском море, объявив действия властей Венесуэлы угрозой национальной безопасности. Дональд Трамп обвинил власти Колумбии в поддержке наркокартелей.

    23 декабря 2025, 13:04 • Новости дня
    Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой

    Военный эксперт Дандыкин: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой

    Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой
    @ The White House

    Tекст: Анастасия Куликова

    Век американского судостроения, когда США создавали десятками эсминцы и крейсера, позади. Планы главы Белого дома Дональда Трампа по строительству боевых кораблей нового класса выйдут за сроки минимум в два года, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее американский президент анонсировал создание «золотого флота» с линкорами класса «Трамп».

    «Америка испытывает особые чувства ко всему, что называется, «супер-дупер» большому и золотому. До этого говорили о системе ПРО «Золотой купол», теперь «золотой флот». Есть еще золотые унитазы, но это у бывших подопечных США», – иронично отметил военный эксперт Василий Дандыкин, подчеркнув: «не все то золото, что блестит».

    По его оценкам, реализация плана Дональда Трампа по кораблестроению столкнется с принципиальной проблемой: не столько с финансовой – американцы умеют печатать доллары, сколько с возможностями промышленности. «Век американского судостроения, когда Штаты создавали десятками эсминцы и крейсера, на мой взгляд, позади. Все изменилось с тех пор, как на первое место в экономике страны вышли услуги», – рассуждает собеседник.

    Изменения коснулись и ВМС США. Как полагает эксперт, корабли класса «Трамп» в целом можно назвать линкорами, но есть нюанс. В качестве примера Дандыкин привел USS Missouri (BB-63) («Миссури»), водоизмещение которого составляет 57 тыс. тонн, у нового корабля заявлено 30-40 тыс. тонн. «В результате, вероятно, выйдет атомный крейсер, какие у американцев уже были и есть», – допустил спикер.

    Он не исключил, что на этих кораблях разместят и беспилотники – надводные, подводные и воздушные. Впрочем, прогнозировать сроки строительства линкоров сложно. Вряд ли американской стороне удастся уложиться в анонсированные два – три года, добавил аналитик. «Сначала корабль нужно сконструировать, а это долгий процесс. Затем строится головное судно, и когда начнется серийное производство – большой вопрос», – уточнил Дандыкин.

    «Но глава Белого дома – человек, который не стесняет себя в эпитетах, особенно если речь о «величии» Америки. Его выступление, я думаю, связано с успехами России и Китая в кораблестроении и не только», – считает собеседник. Он напомнил, что ранее российские вооруженные силы провели испытания подводного аппарата «Посейдон».

    На этом фоне президент США попытался подсластить пилюлю и заявил о якобы превосходстве подлодок. «Россия – единственная страна, которая имеет подводные крейсера стратегического назначения. Это «Борей» и «Борей-А». Для примера: американские «Огайо» третьего поколения», – уточнил специалист.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Илья Крамник. Он согласен, что корабли класса «Трамп» – не линкор/battleship, несмотря на намерение так его классифицировать. «Его задача – явно не побивание противника в артиллерийском бою кораблей первого ранга в составе battle line. Это линейный крейсер, battlecruiser, в том смысле, который США придали этому термину, классифицировав так проект 1144: тяжелый неавианесущий корабль – боевое ядро соединения, способный решать разнообразные задачи как самостоятельно, так и в составе соединения», – написал аналитик в своем Telegram-канале.

    «Впрочем, это придирка пуриста, и в термин «линкор/battleship» тоже можно внести новый смысл, ЭМ/destroyer сейчас тоже уже совсем не то, что вкладывалось в этот термин сто, тем более сто двадцать лет тому», – добавил Крамник. По его мнению, с одной стороны, идея построить 30-килотонный боевой надводный корабль – благодарная.

    «Это может быть хороший, крепкий корабль, с конструктивной защитой, позволяющей пережить попадания большей части дронов, и требующей для поражения полноценной БЧ крылатой ракеты или нормальной тяжелой торпеды, взрывающейся под килем. С хорошим вооружением последнего рубежа, включая лазеры, которое эту же большую часть дронов не допустит до попадания, да и крылатые ракеты, уцелевшие после работы ЗРК средней и малой дальности, добьет», – описал он.

    «Но есть проблема. Его еще надо разработать, а это не быстро, и построить. А пока, глядя на историю с LCS и «Констеллейшн» у США не очень получается создать корвет/фрегат. Сейчас снова будут пытаться, на сей раз на основе сторожевика береговой охраны, который вроде как не забыли как строить, и надо его просто дооборудовать под задачи флота. Умение проектировать новые корабли и ставить их в серию капитально подутрачено, и это видно в целом на всех без исключения ныне реализуемых в интересах ВМС США проектах обитаемых кораблей», – уточнил эксперт.

    По его прогнозам, идея не переживет текущую администрацию, даже если преемником Трампа станет республиканец. «Максимум, что США смогут осилить в текущем состоянии, это DDG(X), если решат его строить, с техническим лицом которого все более-менее понятно. И да, при цене Берка третьего флайта в 2,5 млрд и прогнозной цене DDG(X) до 3,4 млрд, такой корабль будет стоить от пяти млрд по самым скромным предположениям, а скорее, с учетом новизны, и все восемь», – считает Крамник.

    Американист Малек Дудаков, в свою очередь, обратил внимание на обещание Белого дома стахановскими темпами построить новые корабли за 2-3 года. «Даже на сборку первых Zumwalt ушло более шести лет. Уж очень хочется проецировать силу в конкуренции с Китаем, строящим десятки новых эсминцев. Хотя бы только на рендерах», – сыронизировал он.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал создание «золотого флота» США. Он будет насчитывать десять судов, а со временем, как ожидается, вырастет до 25. Основой же станут линкоры нового класса – «Трамп», которые «в 100 раз мощнее» любых аналогов и предшественников, заявил американский лидер. На их строительство планируют потратить 26 млрд долларов.

    Первым в начале 2030-х годов построят линкор USS Defiant («Дерзкий», так же назывался вымышленный звездолет в двух проектах вселенной «Звездного пути»). «Боевые корабли будут вооружены пушками и ракетами самого высокого уровня. У них также будет гиперзвуковое оружие, современные электрические рельсотроны и даже мощные лазеры», – сообщил глава Белого дома.

    По его словам, линкоры также будут «нести ядерное вооружение, крылатые ракеты морского базирования, которые сейчас разрабатываются». Кроме того, новые суда оснастят ИИ-компонентом. Корабли класса «Трамп» смогут действовать в режиме интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны в составе авианосной ударной группы, а также руководить операциями флота в качестве центрального узла управления, отметили в ВМС США.

    «Они помогут сохранить американское военное превосходство, возродят американскую судостроительную промышленность и вселят страх во врагов Америки по всему миру», – заявил Трамп. Он сообщил, что США в настоящее время строят три новых крупных авианосца дополнительно к уже существующим. По его словам, в частности, речь может идти об «авианосцах другого класса», нежели Gerald R. Ford.

    Также Штаты планируют построить до 15 новых подводных лодок для усиления национальных ВМС. «Мы как минимум на 15 лет впереди любых конкурентов. Китай, Россия, никто не может с нами сравниться. Кроме того, в настоящее время мы строим три больших авианосца в дополнение к тем, которые у нас уже есть. И, что интересно, у нас есть много подводных лодок», – сказал Трамп.

    Комментарии (16)
    24 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов, обвиняя их в попытках вынудить американские платформы ограничивать точки зрения из США, сообщает Axios.

    Администрация Дональда Трампа ввела визовые ограничения для пяти граждан Европы, которых Госдепартамент США обвинил в «принуждении американских платформ к цензуре» неугодных им взглядов, передает Axios.

    Среди тех, кому теперь запрещен въезд в США, оказался экс-комиссар Евросоюза Тьерри Бретон, которого в Госдепе назвали «главным вдохновителем» закона о цифровых услугах (DSA). Этот акт обязывает соцсети ужесточать модерацию контента.

    На платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Бретон назвал действия американских властей «охотой на ведьм». Он с 2019 по 2024 год руководил цифровым регулированием ЕС и неоднократно спорил с союзником Трампа Илоном Маском по поводу выполнения требований DSA. Сам Маск ранее подвергался критике со стороны Евросоюза за распространение дезинформации.

    Госдепартамент также ввел ограничения для главы Центра противодействия цифровой ненависти Имрана Ахмеда (с которым Мaск судился из-за разоблачения языка вражды на X), исполнительного директора Global Disinformation Index Клэр Мелфорд, а также Жозефины Баллон и Анны-Лены фон Ходенберг из немецкой HateAid. По заявлению госсекретаря Марко Рубио, все эти деятели целенаправленно пытались «принудительно подавлять» американские компании и спикеров.

    Рубио отметил, что «подобные проявления экстерриториальной цензуры больше не будут терпеться», и подчеркнул: внешнеполитический курс Трампа с приоритетом национального суверенитета предполагает реагирование на попытки зарубежных структур ограничивать свободу слова для американских граждан. Он добавил, что Госдеп готов расширять этот ограничительный список, если «курс не будет пересмотрен».

    Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж «решительно осуждает» американские ограничения. По его словам, DSA был одобрен демократическим путем и «никак не распространяется на США». В свою очередь представители HateAid назвали меры администрации Трампа «проявлением репрессий» и подчеркнули, что не поддадутся запугиванию.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал новые визовые ограничения, введенные США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.

    Дмитриев иронично отметил, что Урсула «Pfizer» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список лиц, которым запрещен въезд в США.

    Комментарии (5)
    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Комментарии (2)
    23 декабря 2025, 03:35 • Новости дня
    Трамп сообщил, что сделает с захваченными танкерами и нефтью
    Трамп сообщил, что сделает с захваченными танкерами и нефтью
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нефть с перехваченных в международных водах танкеров Венесуэлы, как и суда США намерены оставить себе, сообщил в понедельник американский президент Дональд Трамп, выступая во Флориде с обращением.

    «Мы оставим ее себе. Возможно, будем использовать для стратегических резервов. Мы ее оставим. Также как и суда. Их тоже оставим себе», – сказал Трамп в ходе трансляции на YouTube-канале Белого дома.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

    На ваш взгляд
    К чему приведет американская блокада Венесуэлы?




    Результаты

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США задержали третий нефтяной танкер Bella1 у побережья Венесуэлы, который шел под панамским флагом для загрузки энергоресурсов. Власти США перехватили этот танкер, несмотря на то что он не находился под санкциями. Венесуэла обвинила США в пиратстве за постоянные захваты танкеров.

    Комментарии (10)
    22 декабря 2025, 05:40 • Новости дня
    Пост Дмитриева в соцсети сочли намеком на место следующей встречи по Украине

    Дмитриев в соцсети намекнул на возможное место новой встречи по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После переговоров по украинскому конфликту в американском Майами спецпредставитель президента России и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поблагодарил город во Флориде и добавил фразу российского лидера.

    «Спасибо, Майами! Next time: Moscow (что переводится как «в следующий раз – Москва» – прим. ВЗГЛЯД)», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев добавил свое фото в белой футболке, на которой изображен российский герб, фраза президента России Владимира Путина на пресс-конференции после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске «Next time in Moscow» и подпись российского лидера.

    Есть предположение, что этим постом Дмитриев намекнут на место следующих переговоров по ситуации на Украине. Хотя бы потому, что текст в посте выглядит категоричнее, чем надпись на футболке, из-за двоеточия. В посте утверждается, что следующая встреча – в Москве, но будет ли так на самом деле – покажет время.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами. Также Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа.

    Комментарии (2)
    22 декабря 2025, 06:35 • Новости дня
    Стало известно об отзыве почти 30 послов и сотрудников посольств США
    Стало известно об отзыве почти 30 послов и сотрудников посольств США
    @ Michael Brochstein/ZUMA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Трампа отзывает почти 30 карьерных дипломатов с должностей послов и других высокопоставленных сотрудников посольств, чтобы изменить дипломатическую позицию США за рубежом.

    «На прошлой неделе главы миссий по меньшей мере в 29 странах были проинформированы о том, что срок их полномочий истекает в январе. Все они заняли свои посты в администрации Джо Байдена, но пережили первоначальную чистку в первые месяцы второго президентского срока Дональда Трампа, которая была направлена в основном против политических назначенцев», – передает Associated Press (AP) со ссылкой на двух чиновников Госдепа.

    Ситуация изменилась в среду, когда они начали получать уведомления от официальных лиц из Вашингтона об их скором увольнении. Послы работают по указанию президента и, как правило, остаются на должностях в течение трех-четырех лет. Те, кто пострадал от перестановок, не теряют работу в дипломатической службе, но вернутся в Вашингтон для получения других назначений, если они того пожелают, сообщили AP официальные лица.

    Госдепартамент назвав происходящее «стандартным процессом в любой администрации», а также отмечалось, что посол является «представителем президента, и президент имеет право обеспечить, чтобы в этих странах у него были люди, которые продвигают повестку дня «Америка превыше всего».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сотрудник Госдепа США Шахед Горейши был уволен после конфликтов с руководством по поводу формулировок заявлений, связанных с Израилем и Палестиной. Трамп потребовал уволить ведущего NBC Сета Майерса за критику. Американский президент пытался использовать шатдаун в США для массовых сокращений.


    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 12:05 • Новости дня
    The War Zone описало проблемы создания новых боевых кораблей класса «Трамп»
    The War Zone описало проблемы создания новых боевых кораблей класса «Трамп»
    @ U.S. Navy

    Tекст: Вера Басилая

    Планы по созданию новых боевых кораблей класса «Трамп» вызвали серьезные дискуссии по поводу целесообразности и стоимости таких крупных судов, сообщает The War Zone.

    Планы по строительству новых боевых кораблей класса «Трамп» которые должны стать «самыми большими и смертоносными» в истории ВМС США, вызвали масштабные дискуссии и вопросы, сообщает издание The War Zone.

    Согласно предложенной концепции, первый корабль будет называться USS Defiant, а серия может включать от 10 до 25 судов водоизмещением от 30 до 40 тыс. тонн. Эти корабли получат гиперзвуковые ракеты, электромагнитные рельсотроны и лазерное оружие, а также новые ядерные крылатые ракеты, причем строительство будет происходить на мощностях внутри США.

    Дональд Трамп представил проект в своем поместье во Флориде в окружении высокопоставленных чиновников, подчеркнув, что «американские линкоры всегда были символами национальной мощи». По словам Трампа, подобные корабли станут гордостью флота и будут лично курироваться им и его командой. Министр ВМС Джон Фелан заявил, что USS Defiant вдохновит уважением к американскому флагу в любом иностранном порту, а глава ВМС США адмирал Дарил Кадл отметил, что флот нуждается в крупном надводном боевом корабле.

    «Мы обеспечим постоянное совершенствование и честную оценку необходимости для эффективного сдерживания и победы в 2030-х и далее», – отметил Кадл.

    Проект подразумевает, что новые корабли станут платформами для управления беспилотными и пилотируемыми средствами, получат ИИ-компоненты и станут частью программы Golden Fleet. На первых этапах будет построено два корабля, но в дальнейшем их число может вырасти до 10–25. Строительство поручат американским и аффилированным с США верфям, привлекут к работе «нетрадиционных партнеров» благодаря созданию большей базы поставщиков и рабочих мест.

    Несмотря на амбициозность, у проекта много нерешенных вопросов: нет точных сроков спуска на воду первого корабля, неизвестна окончательная стоимость как постройки, так и обслуживания мегакораблей, а опыт предыдущих программ вызывает опасения в эффективности и реализуемости инициативы.

    По мнению аналитиков, вложения в небольшое количество элитных кораблей при одновременном сокращении классов массового строительства могут вызвать споры в Конгрессе: не станет ли ставка на такие «флагманы» неоправданно дорогой и недостаточно эффективной для задач флота на ближайшие десятилетия.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил в Палм-Бич и пообещал оснастить новые корабли США самым современным вооружением, включая лазеры и гиперзвук.

    Военный эксперт Илья Крамник усомнился в способности США построить линкоры класса «Трамп».

    Комментарии (8)
    22 декабря 2025, 22:57 • Новости дня
    Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

    Глава евродипломатии Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии, что любые изменения статуса страны возможны исключительно при волеизъявлении самих жителей острова и датчан.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила, что только гренландцы и датчане могут определять статус Гренландии, передает РИА «Новости».

    Ее заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным представителем по Гренландии. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских политиков.

    Каллас подчеркнула, что Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания.

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз полностью поддерживает неприкосновенность границ Дании и Гренландии. Она уточнила, что ЕС ожидает от партнеров уважения суверенитета, территориальной целостности и выполнения международных обязательств.

    Назначенный спецпредставителем Лэндри публично заявил об интересе США сделать остров своим, что также привлекло внимание европейских политиков. На фоне этих заявлений звучит призыв соблюдать нормы, отраженные в Уставе ООН и Североатлантическом договоре.

    Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил крайнюю обеспокоенность заявлениями нового спецпосланника США по Гренландии.

    Президент США Дональд Трамп в марте пообещал принять Гренландию в состав США «так или иначе».

    Комментарии (5)
    22 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Вэнс заявил о приоритете поддержки пенсионеров США над помощью Киеву
    Вэнс заявил о приоритете поддержки пенсионеров США над помощью Киеву
    @ andout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для администрации Дональда Трампа ключевым направлением является забота о старшем поколении в сравнении с финансированием Украины, заявил на мероприятии AmericaFest организации Turning Point USA вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа считает поддержку американских пенсионеров приоритетнее выделения средств Киеву, пишут «Ведомости».

    Вэнс отметил, что у Белого дома в приоритете помощь пожилым гражданам, в том числе через отмену налогов на социальное обеспечение.

    «Мы верим в ваших отцов и матерей, а не в то, что они должны отправлять все свои деньги на Украину», – заявил Вэнс.

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о национальной обороне на 2026 финансовый год с объемом 901 млрд долларов.

    Документ подразумевает крупные расходы на оборону и национальную безопасность, а также значительное финансирование поддержки Украины.

    В бюджете предусмотрено около 400 млн долларов на военную помощь Киеву в рамках инициативы содействия безопасности.

    Комментарии (6)
    23 декабря 2025, 00:30 • Новости дня
    МИД назвал фейком сообщение AP об эвакуации посольства из Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    Распространяемая агентством Associated Press информация о якобы начавшейся эвакуации сотрудников российского посольства в Венесуэле не соответствует действительности, сообщило российское дипведомство в Telegram-канале.

    «Информация, распространяемая агентством Associated Press о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы – ложь. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на западные провокации!» – призвали в МИД России.

    Чуть ранее AP сообщило о начале Россией эвакуации семей дипломатов из Венесуэлы.Сообщения появились на фоне информации о том, что президент США Дональд Трамп собирает команду безопасности в связи с продолжающимися задержаниями танкеров, чтобы огласить некое «важное  объявление», а представитель Белого дома заявил, что Трамп планирует обсудить инициативу в области судостроения.

    На ваш взгляд
    К чему приведет американская блокада Венесуэлы?




    Результаты

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Рубио объяснил грядущую эскалацию с Венесуэлой интересами США. Небензя заметил проявление неоколониальных подходов в отношении США к Венесуэле.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел телефонные переговоры с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.

    Комментарии (19)
    23 декабря 2025, 01:13 • Новости дня
    Трамп объявил о строительстве в США двух новых линкоров класса «Трамп»
    Трамп объявил о строительстве в США двух новых линкоров класса «Трамп»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в Палм-Бич, где он находился с госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и министром военно-морского флота Джоном Феланом, заявил, что страна построит два новых линкора для ВМС США класса «Трамп».

    Трамп выступал в окружении плакатов, на которых были изображены USS Defiant. Президент, который ранее критиковал внешний вид военных кораблей ВМС, сделал это заявление в Палм-Бич, обещая, что оружие на новых кораблях США будет самым современным, вплоть до лазеров и гиперзвука.

    «Начнем с первых двух, а там очень быстро, пожалуй, еще восемью, и в итоге у нас будет 20 – 25 в ближайшие годы», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его словам, США производят суперсовременные подлодки, которые на 15-20 лет опережают аналоги.

    «Это одна из вещей, которые я сделал еще в свой первый срок. Мы делаем лучшие подлодки в мире. Мы как минимум на 15 лет опережаем всех остальных в развитии подводных лодок, самой мощной угрозы, самого мощного оружия в мире», – сказал он, пообещав 12-15 новых подлодок в стране.

    Говоря о деньгах на вышеозначенные планы, Трамп заявил, что законопроект об оборонном бюджете, который он подписал на прошлой неделе, установил рекорд по объему финансирования, так как предусматривает выделение 26 млрд долларов на строительство новых кораблей, включая эсминцы и другие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в начале октября рассказал о планах США закупить в Финляндии ледоколы, так как США эксплуатируют один действующий ледокол, построенный в 1976 году. Он назвал «смехотворным» соотношение ледоколов России и США.

    Комментарии (11)
    24 декабря 2025, 01:25 • Новости дня
    Небензя обвинил США в «ковбойском» акте агрессии против Венесуэлы
    Небензя обвинил США в «ковбойском» акте агрессии против Венесуэлы
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Незаконно введенная США морская блокада побережья Венесуэлы представляет собой акт агрессии и противоречит основным нормам международного права, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Незаконно введенная США блокада побережья Венесуэлы является самым настоящим актом агрессии», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, «полноформатный вооруженный конфликт в Латинской Америке, все еще остающейся зоной мира, – это последнее, что нужно сегодня человечеству».

    На заседании Совбеза ООН по Венесуэле он заявил, что Вашингтон продолжает дестабилизировать обстановку в Западном полушарии. Российский дипломат отметил, что подобная политика США ставит под сомнение мотивы Белого дома «в глобальном контексте».

    «Очевидна и ответственность Вашингтона за катастрофические последствия подобного ковбойского поведения для жителей заблокированной страны», – сказал он.

    Небензя отметил, что действия США нельзя расценивать как разовую акцию, а сам подход может стать основой для последующих силовых вмешательств против других государств региона.

    Также постпред России подчеркнул, что Вашингтон готов уважать суверенитет латиноамериканских стран только в случае их политической лояльности к США. По его мнению, попытки объявить легитимное правительство Венесуэлы «иностранной террористической организацией» служат инструментом давления и попыткой оправдать дальнейшие силовые действия против страны.

    «Нам всем пытаются навязать ущербную логику о том, что одного решения американских властей достаточно, чтобы превратить суверенное государство в криминальное предприятие», – сказал Небензя.

    Он добавил, что заявление президента США от 16 декабря прямо указывает на стремление завладеть природными ресурсами Венесуэлы. Небензя, комментируя захват танкеров и введение морской блокады, назвал эти действия противоречащими международному праву, включая Конвенцию ООН по морскому праву и Устав ООН.

    Российская делегация выразила решительное осуждение захвата американцами гражданских судов в Карибском море под предлогом борьбы с наркотиками и терроризмом. Небензя подчеркнул, что Россия подтверждает солидарность с народом Венесуэлы, который, по его словам, продолжает защищать свои национальные интересы и суверенитет на фоне нарастающего внешнего давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее. Вашингтон обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли. Президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией.

    На ваш взгляд
    К чему приведет американская блокада Венесуэлы?




    Результаты


    Комментарии (6)
    24 декабря 2025, 09:32 • Новости дня
    FT: Затраты Евросоюза на импорт американских нефти и газа упали на 7%

    Tекст: Вера Басилая

    Расходы стран Евросоюза на поставки нефти и сжиженного газа из США за четыре месяца оказались ниже прежних показателей, несмотря на обещания закупить американские энергоносители на 750 млрд долларов за три года, сообщает газета Financial Times.

    По данным FT, затраты Евросоюза на нефть и газ из США за последние четыре месяца снизились на 7%, несмотря на обязательство закупить американские энергоносители на 750 млрд долларов за три года, передает РИА «Новости».

    С сентября по декабрь импорт нефти и сжиженного природного газа из США в ЕС составил 29,6 млрд долларов, сообщает энергетическая консалтинговая компания Kpler. Хотя европейские страны увеличили объемы закупок американского СПГ после торгового соглашения, общее снижение цен на мировом рынке привело к уменьшению затрат на импорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Старший директор Kpler Джиллиан Боккара отметила, что решения о покупке энергоресурсов принимаются на двусторонней основе и зависят от экономических факторов, а не от политической договоренности. По мнению эксперта, заявленные в соглашении объемы закупок невозможны к реализации.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп достигли торгового соглашения, по которому почти ко всему экспорту из Евросоюза в Соединенные Штаты теперь будут применяться пошлины в 15%.

    В ответ Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 08:50 • Новости дня
    Сторонники Трампа заподозрили проблемы со здоровьем у президента США

    Daily Beast: Сторонники Трампа усомнились в его здоровье из-за спуска с трапа

    Tекст: Вера Басилая

    У сторонников Дональда Трампа появились новые вопросы о самочувствии президента США после того, как он неуверенно и медленно спустился с трапа борта самолета, придерживаясь за поручень, сообщает издание Daily Beast.

    Здоровье Дональда Трампа вновь стало темой для обсуждения после его неуверенного спуска с трапа самолета, передает РИА «Новости» .

    Издание Daily Beast со ссылкой на участника движения «Сделаем Америку снова великой» Пола Виллареала пишет, что Трамп перед спуском трижды похлопал себя по правой ноге, затем, цепляясь за поручень, медленно и осторожно сошел по трапу.

    После выхода из самолета Трамп быстро направился к президентскому автомобилю.

    Ранее Дональд Трамп заснул на совещании уже второй раз за месяц.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что результаты МРТ Трампа «совершенно нормальные».

    Трамп рассказал, что чувствует себя так же или даже бодрее, чем 30 лет назад.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 01:40 • Новости дня
    Трамп объяснил стратегическую необходимость Гренландии для США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе своего выступления в Палм-Бич, где он находился с госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и министром военно-морского флота Джоном Феланом, объяснил, почему США так заинтересованы Гренландией.

    «Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенным Штатам нужна Гренландия не из-за критически важных полезных ископаемых, а для обеспечения национальной безопасности», – сообщает Reuters.

    В воскресенье Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри своим специальным посланником в Гренландию, что вызвало волну критики со стороны Дании и Гренландии в связи с интересом Вашингтона к богатому полезными ископаемыми арктическому острову.

    Напомним, в марте Трамп пообещал принять Гренландию в США «так или иначе».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый американский посол в Копенгагене Кен Ховери не стал отвечать на вопрос, отказалась ли администрация Дональда Трампа от планов установить контроль над Гренландией. Дания в новом отчёте об оценке угроз, проведённой датской службой военной разведки, впервые включит США в число угроз стране. В Дании появился «ночной дежурный» по Трампу и Гренландии.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 08:15 • Новости дня
    NYT: США получили ордер на изъятие танкера Bella1

    Tекст: Вера Басилая

    Суд США выдал ордер на изъятие танкера Bella1, следовавшего к Венесуэле под панамским флагом, из-за подозрений в его участии в перевозке иранской нефти, сообщает The New York Times (NYT).

    По данным NYT, американские власти получили ордер на изъятие танкера Bella1, который направлялся к Венесуэле под флагом Панамы, передает ТАСС.

    По данным источников, судно подозревается в перевозке иранской нефти в предыдущие рейсы. Береговая охрана США попыталась остановить судно, но оно проигнорировало требования и продолжило путь, после чего было начато активное преследование.

    Ранее, 10 декабря, президент США Дональд Трамп объявил о задержании другого нефтяного танкера, находившегося под санкциями, перевозившего венесуэльскую нефть и заявил, что американцы планируют оставить нефть себе. Через десять дней власти США подтвердили перехват еще одного танкера – Centuries, который шел под флагом Панамы с грузом топлива для трейдера из КНР. Однако это судно не подпадало под американские ограничения.

    Ранее власти США задержали третий нефтяной танкер Bella1 у побережья Венесуэлы, который шел под панамским флагом для загрузки энергоресурсов.

    Власти США перехватили этот танкер, несмотря на то что он не находился под санкциями.

    Газета ВЗГЛЯД писала, к каким последствиям для всей Латинской Америки  может привести американское пиратство, и почему планы Вашингтона могут провалиться.

    Комментарии (1775)
    Главное
    Постпред США при НАТО заявил о согласовании гарантий безопасности Киеву
    Суд арестовал директора подмосковного пансионата после массового отравления
    Собянин сообщил о дефиците 500 тыс. работников в Москве
    Умерла основатель РЕН ТВ Ирена Лесневская
    В Госдуме оценили перспективы доступа к VPN в 2026 году
    «Почта России» опровергла сообщения о массовых увольнениях
    Долина попросила о возможности пожить в проданной квартире

    Когда российская нефть подорожает

    Стоимость российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель, а размер скидки удвоился и достиг целых 27 долларов за каждый баррель. Санкции США наконец-то сработали, радуется Bloomberg. Кто наживается на этом дисконте и как Россия переживет сильное падение цен? Подробности

    Перейти в раздел

    СВО ускорила процесс обновления элит в России

    Подготовке кадров для государственной службы в России уделяется первостепенное значение. В стране действует ряд программ, каждая из которых решает конкретную управленческую задачу. Так, проект «Время героев» открывает путь в политику ветеранам СВО, «Школа губернаторов» готовит региональных руководителей, а конкурс «Лидеры России» формирует кадровый резерв для ключевых позиций в государстве и бизнесе. Подробности

    Перейти в раздел

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    Судьбу выборов на Украине определит позиция России

    Разговор о выборах на Украине вышел за рамки внутренней процедуры, превратившись в многоходовую дипломатическую игру. Выдвигая условия к Западу и меняя электоральные правила, Владимир Зеленский решает сразу несколько задач: снимает внешнее давление, создает образ готовности к диалогу и формирует юридические заслоны от нежелательного результата. Что это означает на практике и почему позиция Москвы здесь может сыграть решающую роль? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации