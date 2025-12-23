Трамп обвинил президента Колумбии в поддержке наркокартелей

Трамп заявил о необходимости для Колумбии ускорить закрытие нарколабораторий

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго, обвинил президента Колумбии Густаво Петро в потворстве производителям наркотиков, передает ТАСС.

По его словам, Петро «не является другом Соединенных Штатов» и допускает производство кокаина на территории своей страны, часть которого поставляется в США.

Трамп подчеркнул, что, хотя он и американцы относятся к колумбийскому народу с любовью и уважением, новый лидер страны «любит создавать проблемы» и «должен проявлять осторожность». Он также добавил, что колумбийским властям следует быстрее закрыть три крупные кокаиновые фабрики, о которых США осведомлены.

Ранее Трамп допустил возможность расширения военно-морской операции против наркотрафика в Карибском море, затронув Колумбию и Мексику. Кроме того, Вашингтон обвинил власти Венесуэлы в недостаточно активной борьбе с нелегальной транспортировкой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море ударную группу военных кораблей с авианосцем Gerald R. Ford, атомной подлодкой и более 16 тыс. военных.

Президент Колумбии Густаво Петро призвал Дональда Трампа «не будить Ягуара» угрозами военных ударов по Колумбии из-за производства наркотиков.

Пентагон заявил о начале военной операции под названием Southern Spear против «наркотеррористов» в Западном полушарии.