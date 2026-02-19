  • Новость часаДрозденко сообщил об уничтожении всех воздушных целей в Ленинградской области
    Переговоры в Женеве вызвали дрожь в Киеве
    Украина обманула МАГАТЭ о состоянии Южно-Украинской АЭС
    Макрон назвал свободу слова «полной чушью»
    Подростка из Кривого Рога отправили в детдом после мобилизации отца
    Путин поставил арктические регионы в пример по рождаемости
    Лавров: Россия ведет СВО, если Европа готовит войну, то это будет другая война
    Захарова сравнила Макрона с Пугачевой за слова о свободе слова
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Широкая улыбка нефтяного сфинкса

    Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Момент слабости сделал Запад сговорчивее

    Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.

    19 февраля 2026, 05:41

    Польские власти приступили к сбору данных для иска к России о репарациях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Варшава инициировала сбор материалов для подготовки судебного иска против Москвы с требованием выплаты компенсаций за советский период, сообщил пресс-секретарь польского кабинета министров Адам Шлапка.

    «На данный момент это в первую очередь ответственность Института военных потерь», – заявил он, передает РИА «Новости».

    Чиновник пояснил, что специалисты занимаются сбором данных и научной работой, чтобы оценить масштабы якобы нанесенного ущерба. Только после тщательного изучения вопроса власти страны смогут принять окончательное решение о дальнейших шагах.

    Напомним, в Польше начали готовить иск против России с требованием так называемых репараций за последствия «советского господства» в стране.

    В Госдуме пояснили, что Россия не собирается обсуждать с репараций Польше.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией напомнила, что Варшава до сих пор не рассчиталась по долгам супруги Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек.

    18 февраля 2026, 13:23
    «Единая Россия» предложила продлить «гаражную амнистию» до сентября 2031 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Срок действия упрощенной процедуры оформления гаражей и земельных участков под ними предлагают продлить до 1 сентября 2031 года, что даст гражданам еще пять лет для регистрации собственности. Законопроект о продлении «гаражной амнистии» внесла в Госдуму партия «Единая Россия».

    Авторами инициативы стали секретарь генсовета партии Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. За три с половиной года действия закона граждане зарегистрировали более 746 тыс. объектов – гаражей и земельных участков под ними, говорится в Telegram-канале ЕР.

    По словам инициаторов, продление амнистии связано с большим количеством еще не оформленных в собственность гаражей по всей стране. Новый срок должен помочь собственникам завершить оформление документов.

    Павел Крашенинников заявил: «Механизм позволил тысячам граждан стать полноправными собственниками своего имущества, защитить его от сноса и получить возможность передавать по наследству или продавать в правовом поле. Однако, учитывая масштаб задачи и количество незарегистрированных объектов, мы считаем необходимым сохранить этот упрощенный порядок еще на пять лет».


    18 февраля 2026, 08:43
    Божена Рынска описала разочарование жителей Латвии в НАТО
    Божена Рынска описала разочарование жителей Латвии в НАТО
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Блогер Божена Рынска описала разочарование жителей Латвии в НАТО и проваленных с «позором» учениях.

    Божена Рынска в соцсетях описала, как жители Латвии разочаровались в возможностях НАТО. По словам блогера, «надежды на мощь альянса» рухнули после того, как обещанное шоу с пролетом военной авиации НАТО над Юрмалой свелось к появлению двух устаревших самолетов.

    Она отметила, что спустя три года Литва и Эстония провели учения, имитируя «нападение России», но оба государства признали провал своих оборонительных сценариев.

    «Честно сказали: мы просрали все. С разгромным счетом просрали учебное нападение России. Это результат тренировок НАТО за четыре года», – отметила Рынска.

    Латвия, по ее словам, даже не стала проводить подобные мероприятия, чтобы избежать публичного позора. Блогер также выразила скептицизм по поводу возможной поддержки Франции в случае реальной угрозы.

    «И когда мне мой друг, этнический француз, живущий в Риге, бьет себя пяткой в грудь и кричит, что Франция не позволит и будет воевать за Латвию, я ржу как конь. То-то вы во вторую войну за себя повоевали. Видели мы, какие вы вояки», – написала блогер.

    «Франция ни за какую Латвию не впишется. Забудьте. Две балтийские страны учения провалили с позором. Третья даже репетировать не стала. Вот наш итог на сегодняшний день», – подытожила блогер.

    Латвия заняла второе место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Ранее сообщалось, что военные учения, моделирующие конфликт между Россией и НАТО в Литве, завершились победой Москвы.

    18 февраля 2026, 12:16
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    18 февраля 2026, 13:13
    Мединский оценил переговоры в Женеве

    Мединский назвал тяжелыми и деловыми переговоры в Женеве

    Мединский оценил переговоры в Женеве
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве длились два дня, были тяжелыми и деловыми.

    Переговоры между Россией, США и Украиной, прошедшие в Женеве 17-18 февраля, были тяжелыми, но носили деловой характер, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, передает РИА «Новости».

    По словам Мединского, обсуждения длились два дня: сначала встречи шли в различных форматах в течение продолжительного времени, а в среду переговоры продолжались около двух часов. «Они были тяжелыми, но деловыми», – сказал Мединский.

    Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    По итогам встреч делегация России вышла к журналистам и подвела итоги раунда переговоров.

    В Женеве проходил второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.

    18 февраля 2026, 17:20
    Эксперт: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки

    Политолог Ткаченко: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки

    Эксперт: Россия не собирается «скомкать» завершение СВО ради сделки
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Раннее завершение второго дня переговоров по Украине в Женеве означает, что Киеву нужно принять решение: либо пересматривать переговорную позицию, либо вовсе отказаться от диалога. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что переговоры были тяжелыми, но деловыми.

    «На переговорах стоял широкий спектр тем – территориальные вопросы, проблемы безопасности, послевоенный статус Украины», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, раннее завершение встречи в среду означает, что Киеву пора определиться – либо пересматривать переговорную позицию, либо отказываться от диалога. На этом фоне политолог обратил внимание на заявление Владимира Мединского о том, что очередной раунд состоится в ближайшее время.

    «Есть ожидание, что Украина все же станет более сговорчивой», – считает Ткаченко. Однако Европа, направившая своих представителей в Женеву в качестве то ли наблюдателей, то ли группы поддержки украинской делегации, вместе с Киевом будет пытаться найти выход из сложившейся ситуации.

    «Да, большого прогресса в Женеве пока не случилось. Но происходящее – очередное подтверждение: Россия на правильной стороне истории и не собирается «скомкать» завершение военной операции ради сделки, как просит Дональд Трамп. Москва выступает за долгосрочное урегулирование и знает, как достичь всех своих целей», – акцентировал эксперт.

    «Западу следует смириться с этой реальностью. Но пока европейские политики сопротивляются. Они продолжат это делать до тех пор, пока окончательно не рухнет украинская государственность и не развалятся ВСУ. Но это рискованная игра, по итогам которой НАТО может не пережить кризис. Та же участь ждет ЕС, который продемонстрировал неэффективность защиты отдельных государств-членов», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что третий раунд переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию, состоявшийся в Женеве 17-18 февраля, был «тяжелым, но деловым». «Они шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и сегодня около двух часов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Второй день переговоров прошел в закрытом для прессы формате. Представители стран не подписывали какие-либо документы по итогам сегодняшних контактов. Обсуждения в среду возобновлять не планируют. По словам Мединского, «следующая встреча состоится в ближайшее время».

    Напомним, в состав российских переговорщиков также входят замглавы МИД Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. США представляют спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, а Украину – руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и секретарь совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.


    18 февраля 2026, 13:14
    Глава Минцифры назвал сроки запуска российского аналога Starlink

    Глава Минцифры Шадаев назвал сроки запуска российского аналога Starlink

    Глава Минцифры назвал сроки запуска российского аналога Starlink
    @ t.me/bureau_1440

    Tекст: Мария Иванова

    Низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет», рассматриваемая как российский ответ Starlink, должна начать работу в первом квартале 2026 года, для нее уже изготовлено 16 аппаратов.

    Запуск низкоорбитальной спутниковой группировки связи «Рассвет», которая задумана как ответ российской стороны на систему Starlink Илона Маска, намечен на первый квартал 2026 года, следует из презентации главы Минцифры Максута Шадаева на заседании Госдумы, посвященном итогам работы министерства в 2025 году, передает РИА «Новости».

    К настоящему моменту уже изготовлено 16 космических аппаратов.

    Высокоорбитальная группировка спутников связи на геостационарной орбите должна быть развернута в 2029–2030 годах. Сейчас, как отмечается в презентации, начато строительство четырех космических аппаратов.

    Работы по созданию «Рассвета» ведет компания «Бюро 1440». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщал, что на первом этапе группировка будет включать 300 спутников, а на втором их количество увеличится до 950.

    Ожидается, что система обеспечит скорость передачи данных до одного гигабита в секунду и позволит организовать связь в любой точке мира, включая район Северного морского пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спутниковая группировка «Рассвет» станет российским аналогом системы Starlink. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал начало развертывания аппаратов на начаро 2026 года. На первом этапе программа предусматривала вывод на орбиту 350 спутников для широкополосной связи.

    18 февраля 2026, 16:57
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский подтвердил журналистам, что провел в Женеве встречу с представителями украинской стороны.

    «Да, с украинской», – сказал он, передает ТАСС. Ранее источник агентства в переговорной группе сообщил, что перед вылетом Мединский провел двухчасовые закрытые переговоры в гостинице InterContinental.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми. Он также объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине.

    18 февраля 2026, 10:48
    Захарова пошутила о «неоплаченных счетах Марины Мнишек»
    Захарова пошутила о «неоплаченных счетах Марины Мнишек»
    @ общественное достояние

    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на намерение Польши предъявить иск России официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что Варшава до сих пор не рассчиталась по долгам супруги Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек.

    Мария Захарова в эфире радио Sputnik с иронией прокомментировала информацию о возможном иске Польши к России. Дипломат отметила, что у Варшавы перед Москвой остались неоплаченные счета супруги Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек, дочери польского магната.

    «То есть, так сказать, мы тут еще являемся их кредиторами, держим, так сказать, векселя тут ими не оплаченные», – заявила Захарова, отвечая на вопрос о перспективах иска.

    Ранее Захарова предложила властям Польши послушать оперу «Иван Сусанин» вместо обсуждения выплаты репараций.

    Financial Times сообщила, что Польша готовит иск к России за нанесенный ущерб в период Польской Народной Республики, когда страна была союзником СССР.

    Польша заняла второе место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    18 февраля 2026, 08:54
    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве

    Уиткофф: Стороны в Женеве продолжат работать над сделкой по Украине

    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня переговоров по Украине в Женеве заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство, а также работать для достижения сделки.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил об итогах первого дня переговоров с участием представителей России и Украины в Женеве. Он отметил, что стороны договорились проинформировать руководителей своих стран и продолжить совместную работу для заключения сделки, передает РИА «Новости»,

    По его словам, «усилия президента США Дональда Трампа» по сближению сторон способствовали значительному прогрессу в диалоге.

    Переговоры проходят в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva. Уиткофф также выразил благодарность швейцарским властям за предоставление места для проведения встречи.

    Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Агентство Reuters сообщило о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера.

    18 февраля 2026, 13:56
    Рар: ЕС почувствовал угрозу из-за санкций против России
    Рар: ЕС почувствовал угрозу из-за санкций против России
    @ IMAGO/Guido Koppes Photo/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Вместо пустого вкачивания денег в бессмысленные проекты, европейцам следовало бы начать пограничную торговлю с Россией, а также открыть границу для граждан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно о планах ЕК привлечь инвестиции в граничащие с Россией регионы Евросоюза, которые пострадали из-за конфликта на Украине.

    «До сих пор звучали голоса, дескать, экономика стран Балтии, Польши, Румынии и Финляндии будет расти из-за больших вложений в милитаризацию восточных рубежей Европы», – напомнил германский политолог Александр Рар. Он упомянул проекты строительства в регионе военной инфраструктуры, которые предполагали создание тысяч новых рабочих мест. «Похоже, в этом вопросе у Еврокомиссии возникли сомнения», – добавил собеседник.

    При этом проблема оттока населения из пограничных восточных районов ЕС очевидна. «Из-за возведения нового «занавеса» против России люди теряют работу. Страны региона несут экономические убытки», – указал политолог. По его мнению, вместо пустого «вкачивания денег» в бессмысленные проекты, европейцам следовало бы начать – хотя бы на минимальном уровне – пограничную торговлю с Россией, а также открыть границу для граждан.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия подготовила план привлечения инвестиций в регионы Евросоюза, граничащие с Россией, Белоруссией и Украиной и испытывающие экономические трудности из-за конфликта. Как сообщает Politico, он получил предварительное название «Отчет по восточным пограничным регионам».

    Сокращение инвестиций, снижение грузоперевозок и спад туризма ударили в первую очередь по Финляндии, Польше и странам Балтии, отмечает издание. ЕС опасается оттока населения из этих регионов, в связи с чем защищать границу будет некому. Брюссель также боится, что столкнувшись с экономическими трудностями, местные жители станут «уязвимыми для российской пропаганды» и будут голосовать за «маргинальные партии».

    В этой связи ЕК ставит приоритетной задачей – оживление приграничных районов, пострадавших экономически из-за СВО на Украине. «Безопасность Европы начинается на ее восточной границе. Сильная, процветающая и устойчивая восточная граница необходима для защиты всего континента», – говорится в проекте плана, с которым ознакомилась газета.

    Однако Брюссель не выделил средства на эти цели в бюджете до 2028 года. Поэтому стратегия ЕК направлена на стимулирование международных финансовых институтов к предоставлению финансирования восточным странам. Предполагается, что Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония смогут использовать часть средств фондов регионального развития ЕС в качестве гарантий для получения кредитов от международных институтов, включая Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

    На этом фоне указанные страны уже сосредоточились на обсуждении нового семилетнего бюджета ЕС, который вступит в силу в 2028 году. Литовский министр по европейским делам Сигитас Мицкус сказал изданию, что рассчитывает на то, что интересы балтийских стран «найдут отражение в переговорах» по бюджету. Ожидается, что к схеме смогут присоединиться и другие восточные страны ЕС, среди которых называются Румыния, Венгрия и Словакия, добавляет издание.

    Кроме того, на поддержку восточных регионов ЕС может быть направлена часть средств Европейского фонда конкурентоспособности, объемы которого составляют 410 млрд евро. Еврокомиссия изучает целесообразность такого использования этого фонда. По данным Politico, это рассматривается как уступка Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии, поскольку до этого Брюссель исключал распределение средств фонда по географическому принципу.

    Отметим, страны Балтии серьезно наращивают обороноспособность. Таллин уже принял решение о строительстве военного городка в приграничной с Россией Нарве, сообщает ERR. На выделенной территории возведут 12 зданий для размещения до тысячи военнослужащих. Основным «мечом» региона остается Литва. Численность ее армии достигла 37 тыс. человек.

    Сюда же Германия перебросила танковую бригаду, а на полигоне Рукла дислоцирована боевая группа НАТО под немецким командованием. Впрочем, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о неготовности солдат бундесвера проливать кровь за этот регион. Тем не менее совокупный наступательный потенциал восьми государств оценивается достаточно высоко, а сам процесс милитаризации региона создает серьезные вызовы для России.

    18 февраля 2026, 21:36
    Украина обманула МАГАТЭ о состоянии Южно-Украинской АЭС

    RT: Оборудование ЮУАЭС под списание Киев ремонтировал еще более старыми запчастями

    Украина обманула МАГАТЭ о состоянии Южно-Украинской АЭС
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Южно-Украинская АЭС не уведомила МАГАТЭ о технических неисправностях, связанных с истечением срока эксплуатации и отсутствием обслуживания ключевых систем.

    Южно-Украинская АЭС скрыла от МАГАТЭ технические проблемы, которые могут угрожать безопасной эксплуатации станции, сообщает RT. По информации источника, срок эксплуатации ряда распределительных и трансформаторных устройств уже истек, однако их продолжили использовать, ремонтируя комплектующими, снятыми с еще более старого оборудования.

    Собеседник уточнил, что нет подтверждений работоспособности бассейнов аварийного охлаждения реактора, поскольку планового обслуживания этой системы не проводили как минимум четыре года. Это вызывает дополнительные опасения за безопасность эксплуатации станции.

    В июле 2025 года газета Aydinlik со ссылкой на секретную служебную записку сообщала, что сотрудники СБУ скрыли сбой в работе реактора ЮУАЭС, который мог привести к крупной аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве могут обсуждаться вопросы, связанные с Запорожской АЭС, а также возможность двусторонних контактов с украинскими представителями.

    Венгрия считает Украину врагом из-за попыток Киева ограничить поставки российских энергоносителей. На Украине граждане приобрели домашние аккумуляторы суммарной мощности, сопоставимой с ядерным реактором.

    18 февраля 2026, 16:05
    Венгрия прекратила поставлять дизель на Украину

    Венгрия приостановила экспорт дизельного топлива на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгрия остановила экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки транзита российской нефти через трубопровод «Дружба», сообщают власти страны.

    Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину в ответ на блокировку Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил: «Поставки дизельного топлива на Украину прекращены и не возобновятся до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти по трубопроводу »Дружба« в направлении Венгрии», - цитирует главу ведомства ТАСС.

    Согласно заявлению Сийярто, решение принято по итогам заседания правительства страны. Венгерские власти ранее предупреждали об ответных мерах в случае ограничений на поставки нефти по трубопроводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассматривает возможность экстренного обсуждения альтернативных маршрутов для доставки российской нефти в Венгрию и Словакию после прекращения транзита по трубопроводу «Дружба».

    Компания «Укртранснафта» ранее заявила о готовности возобновить транзит нефти по этому маршруту, но отказалась запускать прокачку.

    А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Киева по перекрытию поставок российской нефти Венгрии через Украину энергетическим шантажом в отношении члена Евросоюза.


    18 февраля 2026, 11:19
    Зеленский ввел санкции против Лукашенко
    Зеленский ввел санкции против Лукашенко
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил Владимир Зеленский.

    Зеленский отметил: «Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко». Решение связано с сотрудничеством Белоруссии и России, в частности с размещением российского комплекса «Орешник» на территории республики, передает ТАСС.

    Он также заявил, что власти будут работать с партнерами по данному вопросу. В тексте документа, опубликованного на сайте Зеленского, уточняется, что санкции будут действовать на протяжении 10 лет.

    Ранее на Украине расширили перечень ограничительных мер, введя санкции против спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева и еще семи российских и украинских граждан, а также ряда российских издательств.

    18 февраля 2026, 19:12
    Медведев: Началась схватка свидомого фельдмаршала Залужного и коверного клоуна Зеленского
    Медведев: Началась схватка свидомого фельдмаршала Залужного и коверного клоуна Зеленского
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией высказался о начавшейся публичной борьбе между президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал интервью бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Британии Валерия Залужного.

    В своем Telegram-канале Медведев заявил: «Ну, вот и все. Залужный начал свою игру и наехал на генитального паяца, обвинив в срыве контрнаступления в 2023-м». Он добавил: «Схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном».

    Залужный в интервью Associated Press рассказал о разногласиях с Владимиром Зеленским, открыто указав на конфликты с ним. Российский политик считает, что борьба между Зеленским и Залужным только начинается и обещает быть острой.

    По мнению экспертов, Залужный находится под серьезным влиянием британских спецслужб, и его дальнейшие действия могут быть попыткой усилить свои политические позиции. Пока бывший главком ВСУ не объявлял официально о планах, однако его последние заявления и шаги считают возможной подготовкой к борьбе за власть на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в интервью Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. Он заявил, что чиновники не выделили необходимые силы и вооружения для успешного наступления.

    Залужный также рассказал, что в 2022 году сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в его штабе, но он  пригрозил офису Зеленского возможным вызовом подкрепления в Киев.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что на Украине реальную власть имеют неонацисты. Джонсон считал, что Залужный ближе к нацистам, чем Зеленский, который не пользуется их доверием.


    18 февраля 2026, 17:18
    AP: Залужный грозил ввести войска в Киев после обыска СБУ
    AP: Залужный грозил ввести войска в Киев после обыска СБУ
    @ Frank Augstein/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что пригрозил применить вооруженную силу после того, как сотрудники СБУ ворвались в его офис в 2022 году.

    Как передает ТАСС, Валерий Залужный рассказал Associated Press о конфликте, произошедшем в 2022 году между ним и Службой безопасности Украины. По словам Залужного, после начала спецоперации на Украине у него возникли разногласия с президентом Владимиром Зеленским по вопросам ведения боевых действий. В сентябре того же года, по словам экс-главкома, десятки сотрудников СБУ провели обыск в его офисе, где находились более десяти британских офицеров.

    Залужный сообщил, что после этого инцидента он позвонил руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку и предупредил: «Я буду сражаться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки». Он подчеркнул, что счел действия СБУ актом запугивания.

    В настоящее время Валерий Залужный занимает пост украинского посла в Британии. Конфликт, по его словам, стал одной из причин напряженности между военным командованием и высшим руководством Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Валерий Залужный заявил, что провал украинского контрнаступления летом 2023 года был вызван тем, что Владимир Зеленский не выделил необходимых ресурсов.

    18 февраля 2026, 07:58
    Суд в Омске приговорил подростков за поджог военного вертолета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к 7 и 7,5 годам лишения свободы двух подростков, которые в сентябре 2024 года подожгли на территории военного аэропорта «Омск-Северный» вертолет Ми-8. Они также будут обязаны возместить ущерб в размере 668 млн рублей, сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

    Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор двум подросткам, совершившим поджог военного вертолета Ми-8 на территории аэропорта «Омск-Северный», передает ТАСС. Один из них получил семь лет лишения свободы, второй – семь с половиной лет. Оба будут отбывать наказание сначала в воспитательной колонии, затем – в колонии общего режима, а также обязаны выплатить Министерству обороны России 668 млн рублей в качестве компенсации ущерба.

    Официальный представитель УФСБ по Омской области Ирина Руснак уточнила, что подростки признаны виновными по части 2 статьи 205 УК России – совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору.

    Суд установил, что ночью в сентябре 2024 года подростки 2008 года рождения проникли на военный аэродром и с помощью самодельной зажигательной смеси подожгли вертолет Ми-8. Уже в течение суток после инцидента их задержали, и на допросе они признались в содеянном.

    По данным следствия, подростки действовали по указанию неизвестного лица, с которым связались через Telegram. Им был обещан нелегальный доход в 20 тыс. долларов за выполнение задания. После совершения поджога и отправки видеоотчета куратору обещанная сумма им перечислена не была.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный райсуд Омска заключил под стражу на два месяца двух 16-летних подростков, обвиняемых в поджоге вертолета.

