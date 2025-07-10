NYT не исключила вины Кеннеди-младшего в рекордном числе больных корью в США

Tекст: Антон Антонов

В 2025 году зафиксирован рекордный рост числа заболевших корью в США. По данным, опубликованным Центрами по контролю и профилактике заболеваний, зарегистрировано 1288 случаев заражения, что стало максимальным показателем с момента объявления об уничтожении вируса в 2000 году, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Большинство заболевших оказалось на юго-западе страны, где произошла самая крупная с 2000 года вспышка кори. Из всех зафиксированных случаев 92% составили люди, не прошедшие вакцинацию.

Эксперты в области здравоохранения выражают опасения, что США могут потерять статус элиминации кори, который присваивается в случае отсутствия непрерывной передачи заболевания в течение года.

Эксперт по детским инфекционным заболеваниям Адам Ратнер заявил: «Утрата статуса станет символом того, насколько ухудшился дискурс и насколько политизированной стала тема вакцинации».

Издание отмечает, что действия нового главы минздрава США могли повлиять на масштабы распространения заболевания, поскольку он, по версии NYT, мог преуменьшать проблему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае число заболевших корью в США превысило 1 тыс. человек. В апреле вспышка кори охватила 27 штатов США. Кеннеди – младший призвал граждан вакцинироваться от кори.