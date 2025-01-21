Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.4 комментария
Трамп подписал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне в США
Президент США Дональд Трамп издал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне, предписав обеспечить штаты необходимыми препаратами для смертельных инъекций.
В документе подчеркивается, что политика США направлена на уважение и соблюдение законов, разрешающих смертную казнь, передает ТАСС. Также указ направлен противодействовать судебной и политической оппозиции, препятствующей исполнению смертных приговоров.
Документ обязывает генпрокурора США добиваться смертных приговоров за особо тяжкие преступления. В числе таких преступлений указаны убийства сотрудников правоохранительных органов и тяжкие преступления, совершенные нелегальными мигрантами.
Дополнительно Трамп предписал генпрокурору обеспечить все штаты необходимым количеством медикамента для проведения смертельных инъекций.
Ранее Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией. Трамп также подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский и горы Денали в гору Мак-Кинли. Кроме того, он вывел страну из Парижского соглашения по климату, подписав соответствующий указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне.