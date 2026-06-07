Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.6 комментариев
ABC сообщил о плане армии США казнить четырех военных заключенных
Армия США подготовилась к возможному исполнению смертных приговоров четырем военным заключенным, это может стать первой военной казнью в стране более чем за полвека, сообщает ABC News.
О подготовке к казням четырех осужденных военных сообщает ABC News со ссылкой на внутренний документ армии. План под кодовым названием «Решительное правосудие» был разослан в феврале и предписывает координацию с Федеральным бюро тюрем для этапирования приговоренных из дисциплинарной тюрьмы в Форт-Ливенворте, Канзас, в федеральную тюрьму строгого режима в Терре-Хоте, Индиана, где Минюст уже проводил немилитарные казни.
План требует, чтобы все структуры армии были готовы обеспечить проведение казней не позднее чем через 150 дней с момента президентского одобрения смертных приговоров, а также расписывает график рабочих совещаний и процедур. При этом без личного утверждения президента ни одна казнь не может состояться. Белый дом отказался комментировать, собирается ли давать такое разрешение.
Официальный представитель армии Синтия Смит заявила, что подобная подготовка ведется давно. «Учения по этой операции регулярно проводились на протяжении последних 20 лет. Эти тренировки являются стандартной частью нашей постоянной подготовки в случае одобрения президентом смертного приговора», – сказала Смит, отметив, что конкретного приказа от президента сейчас нет.
Последняя военная казнь в США состоялась в 1961 году, когда рядовой Джон Беннетт был казнен после признания виновным в изнасиловании и покушении на убийство одиннадцатилетней девочки в Австрии. План армии также регулирует информационное сопровождение возможных казней, включая порядок допуска журналистов для их освещения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в 2025 году издал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне и обеспечении штатов препаратами для смертельных инъекций.
Позднее он подписал меморандум, разрешающий применение смертной казни в некоторых судебных процессах в Вашингтоне, округ Колумбия.
В апреле 2026 года Минюст США модернизировал правила применения высшей меры наказания, расширив перечень методов казни и упростив внутренние процедуры для ускорения исполнения приговоров.